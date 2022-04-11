Це не був дружній візит, - Негаммер про зустріч з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер поділився першими подробицями нинішньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, це не був дружній візит до Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Krone Zeitung.

Зокрема, Негаммер зазначив, що його переговори з Путіним подали чіткий сигнал. Але з іншого боку, на знак солідарності з Україною, він дав зрозуміти російському президенту, що війна має закінчитися.

У повідомленні канцелярії сказано, що Негаммер згадав воєнні злочини в Україні і заявив про важливість їх міжнародного розслідування.

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"Ця війна має припинитися, тому що у війні є тільки ті, хто програв з обох сторін", - підкреслив канцлер.

Він також охарактеризував зустріч як жорстку, відкриту і пряму, яка не була дружнім візитом. При цьому додав, що попри всі розбіжності, немає альтернативи прямому діалогу з Росією.

Нагадаємо, сьогодні Негаммер зустрічався з Путіним у Москві. Про переговори відомо, що вони тривали близько півтори години, а зустріч обійшлася без рукостискання.

Зазначимо, днями Негаммер був з візитом у Києві і провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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