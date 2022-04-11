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Це не був дружній візит, - Негаммер про зустріч з Путіним

нехаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер поділився першими подробицями нинішньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, це не був дружній візит до Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Krone Zeitung.

Зокрема, Негаммер зазначив, що його переговори з Путіним подали чіткий сигнал. Але з іншого боку, на знак солідарності з Україною, він дав зрозуміти російському президенту, що війна має закінчитися.

У повідомленні канцелярії сказано, що Негаммер згадав воєнні злочини в Україні і заявив про важливість їх міжнародного розслідування.

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"Ця війна має припинитися, тому що у війні є тільки ті, хто програв з обох сторін", - підкреслив канцлер.

Він також охарактеризував зустріч як жорстку, відкриту і пряму, яка не була дружнім візитом. При цьому додав, що попри всі розбіжності, немає альтернативи прямому діалогу з Росією.

Нагадаємо, сьогодні Негаммер зустрічався з Путіним у Москві. Про переговори відомо, що вони тривали близько півтори години, а зустріч обійшлася без рукостискання.

Зазначимо, днями Негаммер був з візитом у Києві і провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор: 

путін володимир (23787) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+69
Русні *****
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11.04.2022 18:30
+36
Хоть кто-то рассказал пуйлу, что 42 страны мира создают для него международный трибунал.
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11.04.2022 18:30
+33
Брехня. Цей Карл-кацапська підстилка.
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11.04.2022 18:29
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От шльондра!
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11.04.2022 18:29 Відповісти
Брехня. Цей Карл-кацапська підстилка.
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11.04.2022 18:29 Відповісти
Русні *****
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11.04.2022 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ic9Xc3pYKlU Головнокомандувач ЗСУ Залужний: Хотів би проїхатися на танку по Арбату | Рандеву з Яніною Соколовою
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11.04.2022 18:33 Відповісти
а шо це?
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11.04.2022 18:40 Відповісти
BFG-9000
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11.04.2022 18:42 Відповісти
в Doom 4
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11.04.2022 19:21 Відповісти
это EDM4S
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11.04.2022 19:24 Відповісти
Мабудь глушилка для бпла та дронів
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11.04.2022 18:43 Відповісти
BFG9000 представляет собой тяжёлое ручное цельнометаллическое орудие, стреляющее зеленоватыми шарами-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 плазмоидами . BFG9000 является мощнейшим оружием, созданным людьми. Выстрел производит опустошающий эффект, нанося огромный урон всем противникам в зоне поражения.
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11.04.2022 18:46 Відповісти
смішно ...
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11.04.2022 19:11 Відповісти
Доброволец Юрий Грек и главком ВСУ Валерий Залужный с ручными системами радиоэлектронной борьбы литовской компании NT Service
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11.04.2022 18:46 Відповісти
Биг факинг ган)
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11.04.2022 18:47 Відповісти
Это антидроновое ружье EDM4S производства литовской компании NT Service.
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11.04.2022 18:47 Відповісти
дякую, друже!
а то физду мне ту в лапти обувают..... )
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11.04.2022 18:50 Відповісти
та нема за що, звертайся
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11.04.2022 18:52 Відповісти
Это ДИКПИК в анало говнетное отверстие нацистских орков
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11.04.2022 19:07 Відповісти
Приземляет дпла. У русни их и так кот насрал, теперь будет еще меньше. Слава Украине!!!
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11.04.2022 19:36 Відповісти
Нажаль, ні. Всі дрони на автопілоті повертаються. А скріше, продовжать роботу, як тільки вийдуть із зони дії цієї глушилки. Так собі, іграшка.
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11.04.2022 20:24 Відповісти
У нас такі є? Кетайські цівільні дрони, якими вже насичують підрозділи орків, ця так собі рушниця, буде приземляти. А це ситуаційна обізнаність ворога. До них дойшло що навіть одноразові дрони дозволяють зберегти життя.
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11.04.2022 20:30 Відповісти
космическое оружие из будущего? у кацапов же есть ВКС их нужно чем то сбивать
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11.04.2022 18:46 Відповісти
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11.04.2022 18:47 Відповісти
Проти військових БПЛА не працює.
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11.04.2022 19:03 Відповісти
то нащо привозили ? На випробування ??
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11.04.2022 19:13 Відповісти
А вони є ті військові дпла у русні? Воні кетайськими паделками користуються, вялікіє епт)))
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11.04.2022 19:39 Відповісти
Звісно, що є. Орлани, Куби, Оріони. В них захищені канали зв'язку віл перешкод. Ця футуристична гвинтітвка їх не бере. Чмут розповідав.

https://www.youtube.com/watch?v=x34orZ05OgE&t=2112s
https://www.youtube.com/watch?v=x34orZ05OgE&t=2112s

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11.04.2022 19:45 Відповісти
Орион и орлан ясно що не візьме.? Чи ви хочете разом з Чмутом одною гвинтівкою усі одразу дпла присадити? Шарман)
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11.04.2022 20:09 Відповісти
Я щось не дуже зрозумів що Ви хотіли сказати. Перше речення - це питання чи ствердження? ".?" - не розумію. Далі, хтось казав про одну гвинтівку? До чого тут я з Чмутом? Що таке ДПЛА? Спробуйте ще раз.
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11.04.2022 20:16 Відповісти
Дистанційно пілотований літальний апарат? А Ви що подумали?
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11.04.2022 20:33 Відповісти
Вперше бачу таку абревіатуру БПЛА.
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11.04.2022 20:40 Відповісти
"Може протидіяти всім дронам типу «квадрокоптер» та «крило», які працюють через GPS або Glonas".
Вырубает ориентацию дрона в пространстве. Так что должно работать против всех дронов.
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11.04.2022 19:48 Відповісти
Хоть кто-то рассказал пуйлу, что 42 страны мира создают для него международный трибунал.
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11.04.2022 18:30 Відповісти
"Попри всі розбіжності немає альтернативи прямому діалогу з гітлером..." Як вам така сентенція? В по відношенню до неонациста путлера такі балачки можливі. Дожилися,*** 🤦
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11.04.2022 18:32 Відповісти
австріяки в своєму репертуарі, їм не звикати просто змінити прапорець коли нацисти стукают в двері. *Какая разніца какой флажок?!*
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11.04.2022 18:35 Відповісти
Так ця тема же ісходить саме від Зеленського з Єрмаком, а через Єрмака її транслюють з кремля.

Зеленський вчора передав австріяку свій улюблений месседж, яким вже всих задовбав, що нема альтернативи перемовим з гітлером, а той просто привіз його пуйлу. От і все.
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11.04.2022 20:31 Відповісти
До речі, більшість дзвінків Макрона Пуйлу теж була "за проханням президента Зеленського". Самому Макрону Пуйло непотрібне.
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12.04.2022 00:12 Відповісти
Тобто пуцин канцлеру папочку з компроматом не віддав. Тому і візит дружнім не назвеш. А щодо альтернативи перемовинам - то це автомата черга. Вже навіть до декого з ОПи починає доходити, що мир без перемоги - то відкладена війна, яка є лише питанням часу.
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11.04.2022 18:32 Відповісти
І що ? Це така перша чи остання війна ??
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11.04.2022 19:15 Відповісти
Ещё один любитель ублажать садиста... "наш" заглядывает, а этот - уговаривает.
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11.04.2022 18:33 Відповісти
диалог? он хочет с путлером вести диалог, крыса продажная
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11.04.2022 18:33 Відповісти
звісно не дружня, яка може бути дружба бункерного діда з секретуткою Шольца
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11.04.2022 18:34 Відповісти
Ну хоть поехал убедился в неадекватности ботокса
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11.04.2022 18:34 Відповісти
Нагадаємо, сьогодні у Москві. Про переговори відомо, що вони тривали близько півтори години, а зустріч обійшлася без рукостискання
========================
значить )(уйло в масквабаді а не зауральському бункері?
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11.04.2022 18:36 Відповісти
І шо,можна бамбіть?
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11.04.2022 18:39 Відповісти
Треба.
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11.04.2022 19:13 Відповісти
очень странно как путлер так быстро перемещается из бункера в москву и обратно то на похороны то на встречи
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11.04.2022 18:47 Відповісти
Двійники.Справжній в бункері,клон-на вітрині.
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11.04.2022 19:25 Відповісти
Можа и вместо жирика папье-маше прикопали, а тот сейчас в Эмиратах коньячком ковид долечивает.
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11.04.2022 20:12 Відповісти
адекватные просто боятся зашквариться...тому наблюдайемо з пристрастийем...
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11.04.2022 18:38 Відповісти
ну от і ***** ти їздив? краще б подумали, що з важкого озброєння можете передати Україні.
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11.04.2022 18:39 Відповісти
"Вам повeсточка из Гааги, и нe говоритe, что нe в курсe."
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11.04.2022 19:08 Відповісти
"немає альтернативи прямому діалогу з Росією" Я эту фразу в упор не понимаю! Альтернативы ради чего? Вот ты не разговариваешь с путлером и что? Что происходит? Где ухудшение? Если уж говорить цинично, то альтернатива или выход всегда есть. Он может кому-то не подойти, но он есть. К примеру - массовый ввод американских отпускников и "шахтеров" со штатным вооружением, купленным в ближайшем военторге, в зону боевых действий и разгром орков. Или же физическая ликвидация участника прямого диалога со стороны рашки!
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11.04.2022 18:41 Відповісти
Так ***** в москве или в бункере в Зауралье? Если в москве то шансы сдохнуть у него гораздо выше.
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11.04.2022 18:41 Відповісти
та да. в рус элитах наблюдаются терки. офф инфа.
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11.04.2022 18:56 Відповісти
Ходят слухи,что у мордорфюрера есть двойник
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11.04.2022 19:20 Відповісти
Там из сотни их 86 штук.
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11.04.2022 20:14 Відповісти
Там их из сотни 86 штук.
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11.04.2022 20:16 Відповісти
пыню может убедить только ******* под глазом и бутылка в известном месте......
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11.04.2022 18:42 Відповісти
ага. біографія муаммара каддафі - найкращий аргумент. от, про що записки треба писати.
підкажіть там хтось подоляку, хто з його ботоферми.
чи він вас не слухає? ггг
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11.04.2022 18:47 Відповісти
У одного "аналоговнєт" у інших "альтєрнатівнєт". Тьфу покручі...
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11.04.2022 18:42 Відповісти
по ходу пукин общается только с гитлером и сталиным .......ему пора к жирику а он все упирается .....
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11.04.2022 18:42 Відповісти
Фига се друга нашел...Похоже привез привет от друга из Киева...Яныка за меньшее в Ростов отправили...А преЗЕдент во время бойни встречается с друзьями путина.
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11.04.2022 18:44 Відповісти
і Макрона, і Борреля ну вже так принижуваи у москві. сподіваюсь, і цього принизили добряче.
не знаю тільки, як там з запискою? повіз він записку від нашого дурачка? чи вже обламався вінневтік записки строчити?
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11.04.2022 18:45 Відповісти
Владімір. Ти щойно перднув в калюжу, прилюдно. ганьба тобі, убогий. хай тобі ці 2 гривні, які тобі платить подоляк за комент, пір'ям в горлі поростуть.
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11.04.2022 19:41 Відповісти
а твій дурачок, кстаті, зібрався нам ПОВНУ зраду підписати. тільки ми його уриєм за це, так і передай своїму куратору Подоляку. члену тієї самої гімно-групи.
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11.04.2022 19:45 Відповісти
Вони походу вже готуються до програшу *****, щоб медальки собі клеїти, щоб сказати, ось, канцелр Австрії намагвся досягти миру, але ***** не оцінив
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11.04.2022 18:45 Відповісти
С дружественных визитов в лепрозорий не бывает
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11.04.2022 18:49 Відповісти
Хочу чтоб расейский зольдат трахнул всю родню канцлера, чтобы потом не иметь альтернативы прямому диалогу... и бла бла бла
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11.04.2022 18:50 Відповісти
Розказав ***** де штаб Зелі?
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11.04.2022 18:50 Відповісти
Та ми й не розглядали ваш візит як дружній. Яка може бути дружба ?
Це велика честь для канцлера європейського офшору зустрітися з основним його наповнювачем. Заодно і для себе щось можна виторгувати. До речі, як там молодуха ваша - Кнайсль ?
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11.04.2022 18:50 Відповісти
Доречі чому австрія досі не в НАТО, і при тому ***** їм не погрожує, тупо тому що кордонів спільних поки не має? Про договір про вічний нейтралітет від 1955 в курсі, та нічого ж вічного в цьому світі немає...
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11.04.2022 18:51 Відповісти
а ще він викотив, що у війні є дві сторони, які програють. Це він про що ? про історію своєї цісарщини. Ті дійсно почали третю балканську війну, яка переросла у світову і програли як війну так і державу. Не цінить він класика воєн сталіна - війни є загарбницькими для однієї сторони і визвольними для другої сторони. А як закінчувати, цей франт і прохвост не сказав.
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11.04.2022 19:09 Відповісти
Кал и мочу сдавал? Кал и мочу, Карл!
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11.04.2022 18:53 Відповісти
яке рукостискання ? По скайпу чи що ***** з бункера не вилазить давно
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11.04.2022 18:56 Відповісти
11.04.2022
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
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11.04.2022 19:02 Відповісти
Это был не день Сурка. Российский оппозиционер Илья Пономарёв сообщает, что идеолог "русской весны" и оккупации Донбасса, участник "минских переговоров" Владислав Сурков арестован. "Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 г.", - сообщил экс-депутат Госдумы со ссылкой на свои источники.
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11.04.2022 19:04 Відповісти
как можно дружить с народом, который не знает что такое унитаз?
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11.04.2022 19:06 Відповісти
Які ж вони ******* канцлери...((
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11.04.2022 19:07 Відповісти
агент ***** отчитался о проделаной работе?!
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11.04.2022 19:36 Відповісти
Нуууу главное «поговорили»..Этот визит подтверждение тому,что с «пу»говорить бессмысленно -он больной человек,который живет в своём больном виртуальном мире ..У него одна цель и ему все равно сколько трупов он уложит на своём пути ,будь то мирное население или военные ..сколько жестких санкций будет введено против раши и как эти санкции разрушат страну .Будущее раши и Украины -его не интересуют.. Его НЕ ОСТАНОВИТЬ..Только когда он увидит ПОЛНОЕ КРУШЕНИЕ (до последнего солдата)рашистской армии на ПОЛЕ БОЯ ,когда у него больше не будет никаких возможностей замещения и пополнения ,только тогда Зеленский может попытаться с ним вступить в переговоры и то я не уверена ,что он пойдёт на «какие то»переговоры .Даже если он потерпит грандиозное фиаско и его как то посадят за стол переговоров ,он все равно начнёт из себя корчить «победителя»и диктовать свои условия..Нужно быть очень осторожным..с
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11.04.2022 20:09 Відповісти
Тобто поки що путлєр ні з ким реально розмовляти не бажає і очікує "програми-максимум"? Це добре. Чим відірванішим від реальності буде керівництво рашки, тим ідіотніше поводитимуть командувачі орд терористів. Бо "пріказ треба виконувати". Ось і будуть виконувати накази, які неможливо виконати. А в рашки є тільки один спосіб хоча б з мінімальною імовірністю уникнути відповідальності за невиконаний наказ - покласти ВСЮ армію в землю. Чи ви, панство, думаєте, чого "м'ясник" жуков мав таке прізвище? Бо наказ виконував, як вмів.
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11.04.2022 20:19 Відповісти
Пока страной правят два гнилых - один в мавзолее, а другой в бункере ни Карлу, ни Кларе нихуямер там делать.
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11.04.2022 20:21 Відповісти
Не быть тебе Хаммером!
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11.04.2022 21:13 Відповісти
Посыл про безальтернативность диалога с путинским режимом означает агитацию Украины идти на переговоры с военными преступниками.
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11.04.2022 22:18 Відповісти
 
 