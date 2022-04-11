Це не був дружній візит, - Негаммер про зустріч з Путіним
Канцлер Австрії Карл Негаммер поділився першими подробицями нинішньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, це не був дружній візит до Москви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Krone Zeitung.
Зокрема, Негаммер зазначив, що його переговори з Путіним подали чіткий сигнал. Але з іншого боку, на знак солідарності з Україною, він дав зрозуміти російському президенту, що війна має закінчитися.
У повідомленні канцелярії сказано, що Негаммер згадав воєнні злочини в Україні і заявив про важливість їх міжнародного розслідування.
"Ця війна має припинитися, тому що у війні є тільки ті, хто програв з обох сторін", - підкреслив канцлер.
Він також охарактеризував зустріч як жорстку, відкриту і пряму, яка не була дружнім візитом. При цьому додав, що попри всі розбіжності, немає альтернативи прямому діалогу з Росією.
Нагадаємо, сьогодні Негаммер зустрічався з Путіним у Москві. Про переговори відомо, що вони тривали близько півтори години, а зустріч обійшлася без рукостискання.
Зазначимо, днями Негаммер був з візитом у Києві і провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
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а то физду мне ту в лапти обувают..... )
https://www.youtube.com/watch?v=x34orZ05OgE&t=2112s
https://www.youtube.com/watch?v=x34orZ05OgE&t=2112s
Вырубает ориентацию дрона в пространстве. Так что должно работать против всех дронов.
Зеленський вчора передав австріяку свій улюблений месседж, яким вже всих задовбав, що нема альтернативи перемовим з гітлером, а той просто привіз його пуйлу. От і все.
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значить )(уйло в масквабаді а не зауральському бункері?
підкажіть там хтось подоляку, хто з його ботоферми.
чи він вас не слухає? ггг
не знаю тільки, як там з запискою? повіз він записку від нашого дурачка? чи вже обламався вінневтік записки строчити?
Це велика честь для канцлера європейського офшору зустрітися з основним його наповнювачем. Заодно і для себе щось можна виторгувати. До речі, як там молодуха ваша - Кнайсль ?
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
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