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Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Бучу, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник ОВА написав у телеграмі.
"Буча пережила страшні дні під час окупації рашистів. Тут відбувалися воєнні злочини, про які повинен знати весь світ. Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Лише разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість", - написав Павлюк.
Зустрічали канцлера Австрії Олександр Павлюк та керівник гуманітарного напряму – Олексій Кулеба.
Топ коментарі
+16 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар09.04.2022 21:10
+9 Player New
показати весь коментар09.04.2022 21:07
+8 Linz2017 Марсі
показати весь коментар09.04.2022 21:46
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оружие давай! много и быстро!
хотя у них хитрая позиция очень