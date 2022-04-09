УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна Різня в Бучі
17 260 22

Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Бучу, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник ОВА написав у телеграмі.

"Буча пережила страшні дні під час окупації рашистів. Тут відбувалися воєнні злочини, про які повинен знати весь світ. Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Лише разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість", - написав Павлюк.

Зустрічали канцлера Австрії Олександр Павлюк та керівник гуманітарного напряму – Олексій Кулеба.

Також читайте: Розпочалася зустріч Зеленського із федеральним канцлером Австрії Негаммером. ВIДЕО

Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк 01
Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк 02
Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк 03
Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк 04

Автор: 

Австрія (962) Буча (541) Негаммер Карл (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Цей здаєтся таки не путлерівський. Хоча Австрія те ще кубло прокацапське
показати весь коментар
09.04.2022 21:10
+9
Нажаль у нас трагедії не тільки в Бучі, руїни, смерть, братські могили по всій території що була в окупації, треба весь час про це говорити, особливо про Маріуполь і його Героїв. Доречі, треба зробити особливий орден - Героїв Маріуполя.
показати весь коментар
09.04.2022 21:07
+8
Чому завжди лайно від вас у чаті? Канцлер побачив, про щось домовились, біженців з України в Австрії добре приймають сам займаюсь питанням по ним безкоштовно, австрійці та ми місцеві українці купляємо спорядження для ТрО, аптеки безкоштовно збирають лікі для України. 10 000 шоломів Bundesheer в перші дні війни передали, хоча самої армії 8 000. Так в Австрії як й по всій території ЄС багато каzапської агентури, але вивести за день це неможливо, як й в Україні не менше а можливо ще більше агентів кремля. Те що побачив канцлер на свої очі це краще ніж дивитися на таблеті, я впевнений що це крок до ЄС та до якихось ніштяків для ЗСУ, наприклад автотранспорт, рації та інше обладнання. Не про все ви повинні знати хто та що передавали чи передадуть, тут що каzапня не читає Цензор? Але будь ласка досить всіх обсірати, навіть німці які дуже не хотіли допомогти але ПТРК, стрилецька зброя, **********, ПЗРК та інші речі йдуть до України.
показати весь коментар
09.04.2022 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пукинский прихвостень по иплу видно,там все на одну морду
показати весь коментар
09.04.2022 21:04 Відповісти
Цей здаєтся таки не путлерівський. Хоча Австрія те ще кубло прокацапське
показати весь коментар
09.04.2022 21:10 Відповісти
Всё равно - пусть посмотрит что происходит, когда на всю голову ******* офицер КГБ хочет вернуть империю ******.
показати весь коментар
09.04.2022 21:29 Відповісти
Нажаль у нас трагедії не тільки в Бучі, руїни, смерть, братські могили по всій території що була в окупації, треба весь час про це говорити, особливо про Маріуполь і його Героїв. Доречі, треба зробити особливий орден - Героїв Маріуполя.
показати весь коментар
09.04.2022 21:07 Відповісти
канцлєру надали невідкладну допомогу карвалол і нашатир
показати весь коментар
09.04.2022 21:08 Відповісти
Непонятно, за что "вдячний".
показати весь коментар
09.04.2022 21:08 Відповісти
"відвідав" это в смысле навестил или отведал?
показати весь коментар
09.04.2022 21:12 Відповісти
началось паломничество...
оружие давай! много и быстро!
показати весь коментар
09.04.2022 21:15 Відповісти
Внимание! Важная информация - на Youtube распространяется постановочная запись разговора украинца с русским. Сплошная манипуляция общественным мнением. https://www.youtube.com/watch?v=6Kp_VqMaOgE
показати весь коментар
09.04.2022 21:16 Відповісти
Чому завжди лайно від вас у чаті? Канцлер побачив, про щось домовились, біженців з України в Австрії добре приймають сам займаюсь питанням по ним безкоштовно, австрійці та ми місцеві українці купляємо спорядження для ТрО, аптеки безкоштовно збирають лікі для України. 10 000 шоломів Bundesheer в перші дні війни передали, хоча самої армії 8 000. Так в Австрії як й по всій території ЄС багато каzапської агентури, але вивести за день це неможливо, як й в Україні не менше а можливо ще більше агентів кремля. Те що побачив канцлер на свої очі це краще ніж дивитися на таблеті, я впевнений що це крок до ЄС та до якихось ніштяків для ЗСУ, наприклад автотранспорт, рації та інше обладнання. Не про все ви повинні знати хто та що передавали чи передадуть, тут що каzапня не читає Цензор? Але будь ласка досить всіх обсірати, навіть німці які дуже не хотіли допомогти але ПТРК, стрилецька зброя, **********, ПЗРК та інші речі йдуть до України.
показати весь коментар
09.04.2022 21:46 Відповісти
Нажаль дуже багато зайвого вилітає з рота й нашого головнокомандувача й його помічників, от народ і підхоплює, а боти розмухують, нормальні Українці вдячні всім хто допомагає.
показати весь коментар
09.04.2022 21:50 Відповісти
Кожна допомога зараз безцінна. Добре, що канцлер все побачив своїми очами.
показати весь коментар
09.04.2022 21:57 Відповісти
Kasztany nie tłumaczcie się tak jesteście odpowiedzialni za gwałty i śmierć dzieci i robicie nadal biznes z Putinem.
показати весь коментар
09.04.2022 22:05 Відповісти
Niby już zamknęli możliwości dla handlu. Wprowadzają embargo i totalny zakaz importu z kacapstanu.
показати весь коментар
10.04.2022 09:54 Відповісти
Kasztan przyjechał jak Kacapa nie ma. Polacy byli jak Kacap stał u bram Kijowa. Taka różnica.
показати весь коментар
09.04.2022 22:03 Відповісти
Polska respect!
показати весь коментар
09.04.2022 22:49 Відповісти
Pierwsi byli (w najtrudnieszy moment): Morawiecki, Kaczor, Fiala (Premier Czech), i Jansza (Premier Slowenii).
показати весь коментар
10.04.2022 10:00 Відповісти
орбана бы повозить по развалинам
хотя у них хитрая позиция очень
показати весь коментар
09.04.2022 22:32 Відповісти
Австрийские кацлеры - это путинская питушня
показати весь коментар
10.04.2022 00:13 Відповісти
 
 