Канцлер Австрії відвідав Бучу, - голова Київської ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Бучу, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник ОВА написав у телеграмі.

"Буча пережила страшні дні під час окупації рашистів. Тут відбувалися воєнні злочини, про які повинен знати весь світ. Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Лише разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість", - написав Павлюк.

Зустрічали канцлера Австрії Олександр Павлюк та керівник гуманітарного напряму – Олексій Кулеба.

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