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Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Бучу, сообщает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель ОВА написал в телеграм-канале.
"Буча пережила страшные дни во время оккупации рашистов. Здесь происходили военные преступления, о которых должен знать весь мир. Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Нехаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость", - написал Павлюк.
Встречали канцлера Австрии Александр Павлюк и руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.
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+16 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий09.04.2022 21:10
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оружие давай! много и быстро!
хотя у них хитрая позиция очень