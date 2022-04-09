Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Бучу, сообщает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель ОВА написал в телеграм-канале.

"Буча пережила страшные дни во время оккупации рашистов. Здесь происходили военные преступления, о которых должен знать весь мир. Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Нехаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость", - написал Павлюк.

Встречали канцлера Австрии Александр Павлюк и руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.

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