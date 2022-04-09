РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10009 посетителей онлайн
Новости Фото Война Резня в Буче
17 260 22

Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк. ФОТОрепортаж

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Бучу, сообщает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель ОВА написал в телеграм-канале.

"Буча пережила страшные дни во время оккупации рашистов. Здесь происходили военные преступления, о которых должен знать весь мир. Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Нехаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость", - написал Павлюк. 

Встречали канцлера Австрии Александр Павлюк и руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.

Также читайте: Дальнейшие санкции против РФ будут "весьма мощными". ЕС хочет прекратить эту войну, - канцлер Австрии Нехаммер

Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк 01
Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк 02
Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк 03
Канцлер Австрии посетил Бучу, - глава Киевской ОВА Павлюк 04

Австрия (809) Буча (460) Нехаммер Карл (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Цей здаєтся таки не путлерівський. Хоча Австрія те ще кубло прокацапське
показать весь комментарий
09.04.2022 21:10
+9
Нажаль у нас трагедії не тільки в Бучі, руїни, смерть, братські могили по всій території що була в окупації, треба весь час про це говорити, особливо про Маріуполь і його Героїв. Доречі, треба зробити особливий орден - Героїв Маріуполя.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:07
+8
Чому завжди лайно від вас у чаті? Канцлер побачив, про щось домовились, біженців з України в Австрії добре приймають сам займаюсь питанням по ним безкоштовно, австрійці та ми місцеві українці купляємо спорядження для ТрО, аптеки безкоштовно збирають лікі для України. 10 000 шоломів Bundesheer в перші дні війни передали, хоча самої армії 8 000. Так в Австрії як й по всій території ЄС багато каzапської агентури, але вивести за день це неможливо, як й в Україні не менше а можливо ще більше агентів кремля. Те що побачив канцлер на свої очі це краще ніж дивитися на таблеті, я впевнений що це крок до ЄС та до якихось ніштяків для ЗСУ, наприклад автотранспорт, рації та інше обладнання. Не про все ви повинні знати хто та що передавали чи передадуть, тут що каzапня не читає Цензор? Але будь ласка досить всіх обсірати, навіть німці які дуже не хотіли допомогти але ПТРК, стрилецька зброя, **********, ПЗРК та інші речі йдуть до України.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пукинский прихвостень по иплу видно,там все на одну морду
показать весь комментарий
09.04.2022 21:04 Ответить
Цей здаєтся таки не путлерівський. Хоча Австрія те ще кубло прокацапське
показать весь комментарий
09.04.2022 21:10 Ответить
Всё равно - пусть посмотрит что происходит, когда на всю голову ******* офицер КГБ хочет вернуть империю ******.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:29 Ответить
Нажаль у нас трагедії не тільки в Бучі, руїни, смерть, братські могили по всій території що була в окупації, треба весь час про це говорити, особливо про Маріуполь і його Героїв. Доречі, треба зробити особливий орден - Героїв Маріуполя.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:07 Ответить
канцлєру надали невідкладну допомогу карвалол і нашатир
показать весь комментарий
09.04.2022 21:08 Ответить
Непонятно, за что "вдячний".
показать весь комментарий
09.04.2022 21:08 Ответить
"відвідав" это в смысле навестил или отведал?
показать весь комментарий
09.04.2022 21:12 Ответить
началось паломничество...
оружие давай! много и быстро!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:15 Ответить
Внимание! Важная информация - на Youtube распространяется постановочная запись разговора украинца с русским. Сплошная манипуляция общественным мнением. https://www.youtube.com/watch?v=6Kp_VqMaOgE
показать весь комментарий
09.04.2022 21:16 Ответить
Чому завжди лайно від вас у чаті? Канцлер побачив, про щось домовились, біженців з України в Австрії добре приймають сам займаюсь питанням по ним безкоштовно, австрійці та ми місцеві українці купляємо спорядження для ТрО, аптеки безкоштовно збирають лікі для України. 10 000 шоломів Bundesheer в перші дні війни передали, хоча самої армії 8 000. Так в Австрії як й по всій території ЄС багато каzапської агентури, але вивести за день це неможливо, як й в Україні не менше а можливо ще більше агентів кремля. Те що побачив канцлер на свої очі це краще ніж дивитися на таблеті, я впевнений що це крок до ЄС та до якихось ніштяків для ЗСУ, наприклад автотранспорт, рації та інше обладнання. Не про все ви повинні знати хто та що передавали чи передадуть, тут що каzапня не читає Цензор? Але будь ласка досить всіх обсірати, навіть німці які дуже не хотіли допомогти але ПТРК, стрилецька зброя, **********, ПЗРК та інші речі йдуть до України.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:46 Ответить
Нажаль дуже багато зайвого вилітає з рота й нашого головнокомандувача й його помічників, от народ і підхоплює, а боти розмухують, нормальні Українці вдячні всім хто допомагає.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:50 Ответить
Кожна допомога зараз безцінна. Добре, що канцлер все побачив своїми очами.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:57 Ответить
Kasztany nie tłumaczcie się tak jesteście odpowiedzialni za gwałty i śmierć dzieci i robicie nadal biznes z Putinem.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:05 Ответить
Niby już zamknęli możliwości dla handlu. Wprowadzają embargo i totalny zakaz importu z kacapstanu.
показать весь комментарий
10.04.2022 09:54 Ответить
Kasztan przyjechał jak Kacapa nie ma. Polacy byli jak Kacap stał u bram Kijowa. Taka różnica.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:03 Ответить
Polska respect!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:49 Ответить
Pierwsi byli (w najtrudnieszy moment): Morawiecki, Kaczor, Fiala (Premier Czech), i Jansza (Premier Slowenii).
показать весь комментарий
10.04.2022 10:00 Ответить
орбана бы повозить по развалинам
хотя у них хитрая позиция очень
показать весь комментарий
09.04.2022 22:32 Ответить
Австрийские кацлеры - это путинская питушня
показать весь комментарий
10.04.2022 00:13 Ответить
 
 