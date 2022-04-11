"Особливого оптимізму не маю", - Негаммер після зустрічі із Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про зустріч з президентом РФ Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наразі я не особливо оптимістично налаштований після моїх переговорів з Путіним. Наступ (в Україні) готується рішуче", - сказав він.

"Я дав зрозуміти Путіну, що його ставлення, його погляд ніхто не поділяє. Він бачить це як операцію з самооборони Російської Федерації. Він називає це спеціальними військовими операціями. Я називаю це війною", - наголосив Негаммер.

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