"Особливого оптимізму не маю", - Негаммер після зустрічі із Путіним
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про зустріч з президентом РФ Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Наразі я не особливо оптимістично налаштований після моїх переговорів з Путіним. Наступ (в Україні) готується рішуче", - сказав він.
"Я дав зрозуміти Путіну, що його ставлення, його погляд ніхто не поділяє. Він бачить це як операцію з самооборони Російської Федерації. Він називає це спеціальними військовими операціями. Я називаю це війною", - наголосив Негаммер.
Топ коментарі
+24 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар11.04.2022 21:17
+23 kuba
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+15 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар11.04.2022 21:21
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там оптіка так нічо
не фольксваген
не мерседес
не феррарі
не опель
не щкода
ніхрєна не шкода, шо воно таке недолуге
не встигло з"їздити до Києва попхалося до пуці
"не встигло з"їздити до Києва попхалося до пуці." (с)
перекладаю
між візитами менше двох діб
лише з"їздило до нас вже на москау поїхало
А, до речі, а якому платті? У тому, що сукня, чи у тому, що чоловіче?
Как поется в пестне
Приглашайте дамы кавалеров, там где галстук, там перьод!
Просто путіну не потрібен приклад демократії поряд з його країною. Ато його люди дивляться.Тому він хоче це знищити.
Путін завжди загрози проти нього представляє росіянам як загрози проти росії.
Якщо америка не любить путіна, то він говорить росіянам: "америка нас, росіян, не любить".
Якщо америка зробила якусь заяву проти путіна, то він говорить: "америка проти нас росіян зробила заяву".
не позовут?
Нехаммер тот еще кремлевский козачек и он точно знает, кто заказчик этой войны.
Хутлєр здурів уже давно.