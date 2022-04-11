Из-за действий российских оккупантов Херсонщина на грани экологической катастрофы, - Денисова
Речь идет о птицефабриках, работники которых работают под обстрелами, однако птица гибнет в сверхбольших масштабах.
Об этом сообщила Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"На одном из крупнейших и современных предприятий Европы по производству куриного яйца, птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг" в Херсонской области, погибли уже около 4 млн кур. В результате обстрелов со стороны РФ было прервано электроснабжение, хозяйство осталось без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Несмотря на опасность, под обстрелами оккупантов работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тысяч кур и свыше 1,4 миллиона яиц местному населению и соседним фермам", - говорит омбудсмен Людмила Денисова.
Что касается мертвых птиц, то их захоронили, пытаясь избежать опасности бактериального заражения, защитить подземные воды и почвы от загрязнения.
"Рашисты обворовали предприятие, вынесли почти всю технику и личное имущество работников. Возобновить работу предприятия пока невозможно. Умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", - говорится в заявлении Денисовой.
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Я бачу - товариш не з України, раз не знає хто є бахматюк... ловитесь на елементарних речах.
Всі повинні нести свою персональну відповідальність - презедент ссвою, а начальник курника свою.