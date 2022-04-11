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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за действий российских оккупантов Херсонщина на грани экологической катастрофы, - Денисова

птахи

Речь идет о птицефабриках, работники которых работают под обстрелами, однако птица гибнет в сверхбольших масштабах.

Об этом сообщила Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"На одном из крупнейших и современных предприятий Европы по производству куриного яйца, птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг" в Херсонской области, погибли уже около 4 млн кур. В результате обстрелов со стороны РФ было прервано электроснабжение, хозяйство осталось без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Несмотря на опасность, под обстрелами оккупантов работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тысяч кур и свыше 1,4 миллиона яиц местному населению и соседним фермам", - говорит омбудсмен Людмила Денисова.

Что касается мертвых птиц, то их захоронили, пытаясь избежать опасности бактериального заражения, защитить подземные воды и почвы от загрязнения.

"Рашисты обворовали предприятие, вынесли почти всю технику и личное имущество работников. Возобновить работу предприятия пока невозможно. Умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", - говорится в заявлении Денисовой.

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Денисова Людмила (996) гуманитарная катастрофа (146) Херсонская область (4749)


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Ипучий касапский скот. Будете ещё вспоминать курятину когда жрать нехрен будет.
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11.04.2022 21:27 Ответить
А що власник хвабрики бахматюк зробив для обороноздатності країни? Маючи величезні статки не організував місцеву тероборону. Ну тепер хай пожинає плоди. Як і ахметов у Маріуполі до речі.
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11.04.2022 21:39 Ответить
хммм... это как это хозяин птицефабрики должен был тероборону организовывать, он что военный опыт имеет или хотя бы право на это ему кто-то дал, оружие, боеприпасы? И что эта тероборона могла сделать, когда ЗСУ отошли к Николаеву? Танки яйцами закидывать?
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11.04.2022 21:50 Ответить
беня в 2014 через своїх батальйони організовував? петро ось організував? А бахматюк як і ахметов: я тіпа налоги плачу...
Я бачу - товариш не з України, раз не знає хто є бахматюк... ловитесь на елементарних речах.
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11.04.2022 22:01 Ответить
Палич, не треба перекидати на бахматюків справжній пройоб зеленої шмарклі зі своїм ОПешним кодлом.
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11.04.2022 22:16 Ответить
я й не перекидаю. у поганих хазяїв кури дохли мільйонами і без війни (вже точно не пам'ятаю у якій області). але факт остається фактом: певно адміністрація збиралася домовитися з окупантами. Так як під Горлівкою працював на нашій території надвеликий свинокомплекс. І свинину звідтіля возили через лінію розмежування на Горловський м'ясокомбінат. Ну як же - там же тоже наші люді.
Всі повинні нести свою персональну відповідальність - презедент ссвою, а начальник курника свою.
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11.04.2022 22:36 Ответить
ось на що ще звернув увагу: роздано лише 90 тисяч курей населенню. 4 мільйони загинуло. але населенню не попало навіть по курці на один рот. У Херсоні ж є світло, а отже працюють холодильники.
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11.04.2022 22:40 Ответить
 
 