Через дії російських окупантів Херсонщина на межі екологічної катастрофи, - Денісова

Мова йде про птахофабрики, працівники яких працюють під обстрілами, проте птиця гине у надвеликих маштабах.

Про це повідомила Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ

"На одному з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" у Херсонській області, загинуло вже близько 4 млн курей. Внаслідок обстрілів з боку РФ було перервано електропостачання, господарство залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Незважаючи на небезпеку, під обстрілами окупантів працівникам птахофабрики вдалося роздати близько 90 тисяч курей та понад 1,4 мільйона яєць місцевому населенню та сусіднім фермам", - говорить омбудсмен Людмила Денісова.

Щодо мертвих птахів, то їх захоронили, при цьому намагаючись уникнути небезпеки бактеріального зараження, захистити підземні води та ґрунти від забруднення.

"Рашисти обікрали підприємство, винесли майже всю техніку та особисте майно працівників. Відновити роботу підприємства, наразі неможливо. Умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", - йдеться у заяві Денісової.

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