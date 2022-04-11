УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11043 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 142 7

Через дії російських окупантів Херсонщина на межі екологічної катастрофи, - Денісова

птахи

Мова йде про птахофабрики, працівники яких працюють під обстрілами, проте птиця гине у надвеликих маштабах.

Про це повідомила Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ

"На одному з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" у Херсонській області, загинуло вже близько 4 млн курей. Внаслідок обстрілів з боку РФ було перервано електропостачання, господарство залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Незважаючи на небезпеку, під обстрілами окупантів працівникам птахофабрики вдалося роздати близько 90 тисяч курей та понад 1,4 мільйона яєць місцевому населенню та сусіднім фермам", - говорить омбудсмен Людмила Денісова.

Щодо мертвих птахів, то їх захоронили, при цьому намагаючись уникнути небезпеки бактеріального зараження, захистити підземні води та ґрунти від забруднення.

"Рашисти обікрали підприємство, винесли майже всю техніку та особисте майно працівників. Відновити роботу підприємства, наразі неможливо. Умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", - йдеться у заяві Денісової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже дві третини дітей залишили Україну через війну з Росією, - ЮНІСЕФ

Денісова Людмила (883) гуманітарна катастрофа (92) Херсонська область (5735)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ипучий касапский скот. Будете ещё вспоминать курятину когда жрать нехрен будет.
показати весь коментар
11.04.2022 21:27 Відповісти
А що власник хвабрики бахматюк зробив для обороноздатності країни? Маючи величезні статки не організував місцеву тероборону. Ну тепер хай пожинає плоди. Як і ахметов у Маріуполі до речі.
показати весь коментар
11.04.2022 21:39 Відповісти
хммм... это как это хозяин птицефабрики должен был тероборону организовывать, он что военный опыт имеет или хотя бы право на это ему кто-то дал, оружие, боеприпасы? И что эта тероборона могла сделать, когда ЗСУ отошли к Николаеву? Танки яйцами закидывать?
показати весь коментар
11.04.2022 21:50 Відповісти
беня в 2014 через своїх батальйони організовував? петро ось організував? А бахматюк як і ахметов: я тіпа налоги плачу...
Я бачу - товариш не з України, раз не знає хто є бахматюк... ловитесь на елементарних речах.
показати весь коментар
11.04.2022 22:01 Відповісти
Палич, не треба перекидати на бахматюків справжній пройоб зеленої шмарклі зі своїм ОПешним кодлом.
показати весь коментар
11.04.2022 22:16 Відповісти
я й не перекидаю. у поганих хазяїв кури дохли мільйонами і без війни (вже точно не пам'ятаю у якій області). але факт остається фактом: певно адміністрація збиралася домовитися з окупантами. Так як під Горлівкою працював на нашій території надвеликий свинокомплекс. І свинину звідтіля возили через лінію розмежування на Горловський м'ясокомбінат. Ну як же - там же тоже наші люді.
Всі повинні нести свою персональну відповідальність - презедент ссвою, а начальник курника свою.
показати весь коментар
11.04.2022 22:36 Відповісти
ось на що ще звернув увагу: роздано лише 90 тисяч курей населенню. 4 мільйони загинуло. але населенню не попало навіть по курці на один рот. У Херсоні ж є світло, а отже працюють холодильники.
показати весь коментар
11.04.2022 22:40 Відповісти
 
 