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Новости Война
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Визит Байдена в Украину пока не планируется, - Белый дом

байден

Белый дом не планирует поездку президента США Джо Байдена в Украину прямо сейчас.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Пока мы не планируем поездку президента США в Украину", - сказала она.

Псаки сказала, что важнее сейчас постоянные поставки оружия и поддержки.

Читайте: Байден обсудит войну в Украине с премьером Индии Моди, - Белый дом

Байден Джо (2789) США (26583) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+5
Сейчас нам нужнее вместо Деда арта с боеприпасами и ракеты
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11.04.2022 21:24
+4
Навіщо йому зараз їхати ?
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11.04.2022 21:26
+4
нафига?напомнить зебилу,шо его сто раз предупреждали о вторжении ?
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11.04.2022 21:27
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Сейчас нам нужнее вместо Деда арта с боеприпасами и ракеты
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11.04.2022 21:24 Ответить
Псакі сказала, що важливішим наразі є постійне постачання зброї та підтримки. Джерело:
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11.04.2022 21:29 Ответить
Да ничего страшного. Вы ему памперсы главное меняйте почаще.
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11.04.2022 21:24 Ответить
А чего б не съездить "пасмотреть в глаза" Байдэну?Или корона свалится?
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11.04.2022 21:24 Ответить
Замість Байдена краще зброю привозьте в Україну.
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11.04.2022 21:24 Ответить
привозять не хвилюйтесь кому треба той знае.
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11.04.2022 21:28 Ответить
ви коли були у военкоматi?
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11.04.2022 21:30 Ответить
Запитай спочатку чи він здоровий. Закінчуйте з цими "коли був?". Кому треба і хто може - той був
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11.04.2022 21:48 Ответить
а что если пойти то возьмут в армию без опыта?
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11.04.2022 22:15 Ответить
Дід ссикає злегка, а ось Борька - хвацький ССОшник-андерівець, особисто спецоперації проводить
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11.04.2022 21:25 Ответить
А шо там з ленд-лізом?
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11.04.2022 21:25 Ответить
Навіщо йому зараз їхати ?
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11.04.2022 21:26 Ответить
нафига?напомнить зебилу,шо его сто раз предупреждали о вторжении ?
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11.04.2022 21:27 Ответить
И треснул Мир напополам кипит разлом

И льется кровь - идёт война Добра со Злом...
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11.04.2022 21:31 Ответить
Йому особисто їхати немає сенсу. Ленд-ліз (який хоч ще не до кінця проголосований і не підписаний) вже частково і так діє. Як то кажуть, далі -більше!
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11.04.2022 21:32 Ответить
ну хрєн доїдеш з вашингтону поїздом

от як небо нам закриє - одразу прилетить
третім літаком

бо першими двома пришле важку зброю)
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11.04.2022 21:36 Ответить
Слава Украине и ВСУ!Смерть оккупантам!!
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11.04.2022 21:48 Ответить
Да к он и так недавно всего в сотне км от Украины был. Что ему теперь, каждую неделю мотаться?!))
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11.04.2022 23:33 Ответить
 
 