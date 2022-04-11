Визит Байдена в Украину пока не планируется, - Белый дом

Белый дом не планирует поездку президента США Джо Байдена в Украину прямо сейчас.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Пока мы не планируем поездку президента США в Украину", - сказала она.

Псаки сказала, что важнее сейчас постоянные поставки оружия и поддержки.

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