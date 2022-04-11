Визит Байдена в Украину пока не планируется, - Белый дом
Белый дом не планирует поездку президента США Джо Байдена в Украину прямо сейчас.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Пока мы не планируем поездку президента США в Украину", - сказала она.
Псаки сказала, что важнее сейчас постоянные поставки оружия и поддержки.
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+5 Дмитрий Иванов #466733
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+4 Ksenia VB
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+4 Don Bessam #359417
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от як небо нам закриє - одразу прилетить
третім літаком
бо першими двома пришле важку зброю)