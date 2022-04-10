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Новости Санкции против России
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Байден обсудит войну в Украине с премьером Индии Моди, - Белый дом

байден

11 апреля президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Разговор анонсирован на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Президент Байден продолжит наши тесные консультации по поводу последствий жестокой войны России против Украины и смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные продовольственные и рынки товаров", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, сообщается, что президент Байден и премьер-министр Моди обсудят сотрудничество по ряду вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление глобальной экономики и поддержку свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка для укрепления безопасности. , демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Разговор с индийским лидером важен из-за попыток РФ использовать торговлю с этой страной для обхода западных санкций. В частности, неделю назад индию посетил глава российского МИД Сергей Лавров, обсуждавший возможности закупок Индией российской нефти и создание аналога платежной системы SWIFT для расчетов между странами.

Читайте также: Индия осудила убийства мирных украинских граждан в Буче и призвала к расследованию

Автор: 

Байден Джо (2787) Индия (404) санкции (11279)


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Топ комментарии
+5
https://t.me/rozumaha/12714 Пост Магди в Телеграмі :
Знаєте, чому Борис Джонсон сьогодні примчав до Києва???

Найбільш вірогідна версія: з тієї причини, що Карл Негаммер (австрійський канцлер, представник Європейської народної партії) привіз нові пропозиції від *****. Начебто мирні.
Думаєте, фантазую? Переговори на треку Арахамія - медінський можна вести довго, а ***** хоче "перемогу" до 9 травня.
Негаммер - однопартієць колишньої європейської суперзірки політики Себастьяна Курца, який пішов з політики через корупційні оборудки, у яких його запідозрили. У Австрії є потужний газовий хаб у Баумгартені, який має працювати. Відень називають столицею шпигунства, і небезпідставно.
Але МІ6 спрацювала чітко, і Борис Джонсон прилетів до Києва.
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10.04.2022 20:35
+5
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10.04.2022 21:36
+4
Не вірю що буде конструктив.
Весь час індуси у кацапів озброєння купували, не будуть вони санкції підтримувати.
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10.04.2022 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Не вірю що буде конструктив.
Весь час індуси у кацапів озброєння купували, не будуть вони санкції підтримувати.
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10.04.2022 19:38 Ответить
Ну война с Украиной показала индусам, какое говно ихнее оружие аналоговнетное
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10.04.2022 19:44 Ответить
Ракеты очень даже летают, и часто попадают в цель. Самолёты конечно так себе но тоже не все так плохо
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10.04.2022 20:08 Ответить
A few moments later: Полк Азов на бойових слонах звільняє Донецьк
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10.04.2022 19:44 Ответить
«Фердинанд» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Ferdinand) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 німецька важка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 самохідно-артилерійська установка періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни класу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2 винищувачів танків . Також називалася «Елефант» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Elefant - слон)
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10.04.2022 19:48 Ответить
Байден просто так не літає, як і Джонсон. Було б гарно, якби з Індії до України надійшло радяньскьке/російське озброєння, його там до дідька, можливо для того Байден туди і полетів
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10.04.2022 19:55 Ответить
Індія, не менше Китаю, економічно залежить від ринку Північної Америки та Європи.
Поставши перед вибором продовжувати екон. співпрацю з Заходом чи обмежитись ринком мокші, бєларусі, сирії, ірана, венесуели і т.п. то вибір сподіваюся зробити для них не буде складно.

До речи не слід забувати що усі торговельні шляхи у Індійському океані під повним контролем ВМФ США і логістика як Індії так і КНР повністю залежить від доброї волі уряду США.
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10.04.2022 19:59 Ответить
Індія та Китай є антагоністами. Колись це має спрацювати.
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10.04.2022 20:12 Ответить
хочу побачити... дуже.. і буду кричати про мирне вирішення і ті нехай хоч позабиваються
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10.04.2022 20:24 Ответить
Індуси користуються американськими високими технологіями,вплив США на їх економіку величезний.Якщо Вашингтон захоче переконати Нью-Делі ,то це буде зроблено.
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10.04.2022 19:44 Ответить
индия неоднозначная страна. ресурсов немеряно. но 10% живут нормально. 3% олигархи. остальные нищие живут в трущобах. ну и индия ваще нигде в политических сводках не упоминается. им типа нормас. не берусь этот бред комментировать.
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10.04.2022 19:53 Ответить
https://t.me/berezoview/14163 ІЛЮСТРАЦІЯ В ТЕЛЕГРАМІ Тараса БЕРЕЗОВЦЯ :
Си Цзиньпин (руководитель Китая): Смотри, на руках ***** украинская кровь.
Нарендра Моди (премьер Индии): Но мы можем смыть её позже русской нефтью.
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10.04.2022 19:44 Ответить
"Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва - без попередження, програми, дипломатичних заготовок - був відповіддю не на (або не лише на) приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як-от допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.

Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.

Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.

Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
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10.04.2022 19:52 Ответить
https://t.me/rozumaha/12714 Пост Магди в Телеграмі :
Знаєте, чому Борис Джонсон сьогодні примчав до Києва???

Найбільш вірогідна версія: з тієї причини, що Карл Негаммер (австрійський канцлер, представник Європейської народної партії) привіз нові пропозиції від *****. Начебто мирні.
Думаєте, фантазую? Переговори на треку Арахамія - медінський можна вести довго, а ***** хоче "перемогу" до 9 травня.
Негаммер - однопартієць колишньої європейської суперзірки політики Себастьяна Курца, який пішов з політики через корупційні оборудки, у яких його запідозрили. У Австрії є потужний газовий хаб у Баумгартені, який має працювати. Відень називають столицею шпигунства, і небезпідставно.
Але МІ6 спрацювала чітко, і Борис Джонсон прилетів до Києва.
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10.04.2022 20:35 Ответить
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10.04.2022 21:36 Ответить
триста бойових слонів і 500 заклінателей змей -саме то!!!!
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10.04.2022 20:29 Ответить
Взагалі-то, прихильність індійської влади, як найкорумпованішої на всій планеті, можна купити, але доведеться заплатити дорожче ніж кацапи
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10.04.2022 20:38 Ответить
Ну, Індії значно вигідніше торгувати з Америкою та Європою, ніж конфліктувати. За останні 35 років економіки Індії та Китаю зростали, завдяки торгівлі та виробництвам. А від «гегемонії» Заходу вони не страждали. Чому дехто недолугий вважає, що Китай та Індія з якогось переляку повинні підтримувати терориста N1, замість того, щоб продовжувати розвивати свої країни. Раська фєдєраська - це токсична територія, лише дурні будуть з нею співпрацювати, ризикуючи усім. Американцям просто треба періодично нагадувати неблагонадійним країнам, що їм гаплик, єслі шо.
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10.04.2022 22:22 Ответить
Джо предупредил индусов, чтоб не баловались с рашкой.
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11.04.2022 07:48 Ответить
 
 