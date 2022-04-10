Байден обсудит войну в Украине с премьером Индии Моди, - Белый дом
11 апреля президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Разговор анонсирован на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Президент Байден продолжит наши тесные консультации по поводу последствий жестокой войны России против Украины и смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные продовольственные и рынки товаров", - говорится в сообщении Белого дома.
Кроме того, сообщается, что президент Байден и премьер-министр Моди обсудят сотрудничество по ряду вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление глобальной экономики и поддержку свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка для укрепления безопасности. , демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".
Разговор с индийским лидером важен из-за попыток РФ использовать торговлю с этой страной для обхода западных санкций. В частности, неделю назад индию посетил глава российского МИД Сергей Лавров, обсуждавший возможности закупок Индией российской нефти и создание аналога платежной системы SWIFT для расчетов между странами.
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Весь час індуси у кацапів озброєння купували, не будуть вони санкції підтримувати.
Поставши перед вибором продовжувати екон. співпрацю з Заходом чи обмежитись ринком мокші, бєларусі, сирії, ірана, венесуели і т.п. то вибір сподіваюся зробити для них не буде складно.
До речи не слід забувати що усі торговельні шляхи у Індійському океані під повним контролем ВМФ США і логістика як Індії так і КНР повністю залежить від доброї волі уряду США.
Си Цзиньпин (руководитель Китая): Смотри, на руках ***** украинская кровь.
Нарендра Моди (премьер Индии): Но мы можем смыть её позже русской нефтью.
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі европейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни (із цим якраз усе дуже добре), а зі ще одним посланням. Від пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а Мі6 не дарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в опі на чолі з єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав арєстовічь. І під ці пропозиції арахамія вже починає тероризувати комбриґів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом. Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропаґандисти змогли би зобразити своїм локшиноносцям як перемогу. І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти. А взяти це Зеленський може лише в українського народу і в наших ЗСУ. В народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, схоже, такими поступками можна забрати щось іще в когось. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по-дорослому, щоб не піднялися, а такий-от гнилий мир, який підірве Україну, але притім зміцнить позиції пуйла на раші, явно не вкладається в ті плани. І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашинґтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою. А готовність ще більше потиснути пуйла й вийти на реальну перемогу буде простимульовано новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями й фінансовими ґарантіями.
Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде до Києва, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борисові Джонсонові за таку підтримку вдячні, за зброю додаткове спасибі.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUo-49BcooKw7YSiJjHd8dVUXizu3N3rmT12NQdCUexI7H_v5Acys3tnVjR0NJOTE6i5P2nDiFI2JLb9jqSj4Ppn7Id5VahE0cAkIajiHwGNMVLexpuaGk6auYM3nnZQaE&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл
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Alexander Boris de Pfeffel Johnson,
прем'єр-міністр Великої Британії,
по батьківській лінії - нащадок англійського короля Джорджа II (1683-1760). І це відчувається. Порода, гени даються взнаки й через три з половиною століття. Респект! І величезна дяка за потужну підтримку нашої боротьби.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278086803_1850764271788567_5935141746458733720_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=2hDR7_hrjaUAX-rIUAD&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT99ONIzvEWG8BH5dukwuXjqobDA5dDu5apBPwQFVAwlFg&oe=62571F16
Знаєте, чому Борис Джонсон сьогодні примчав до Києва???
Найбільш вірогідна версія: з тієї причини, що Карл Негаммер (австрійський канцлер, представник Європейської народної партії) привіз нові пропозиції від *****. Начебто мирні.
Думаєте, фантазую? Переговори на треку Арахамія - медінський можна вести довго, а ***** хоче "перемогу" до 9 травня.
Негаммер - однопартієць колишньої європейської суперзірки політики Себастьяна Курца, який пішов з політики через корупційні оборудки, у яких його запідозрили. У Австрії є потужний газовий хаб у Баумгартені, який має працювати. Відень називають столицею шпигунства, і небезпідставно.
Але МІ6 спрацювала чітко, і Борис Джонсон прилетів до Києва.