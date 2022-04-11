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Візит Байдена в Україну наразі не планується, - Білий дім

байден

Білий дім не планує поїздку президента США Джо Байдена в Україну прямо зараз.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наразі ми не плануємо поїздку президента США в Україну", - сказала вона.

Псакі сказала, що важливішим наразі є постійне постачання зброї та підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну відвідав колишній міністр оборони США, - Данілов

Автор: 

Байден Джо (2887) США (22737) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+5
Сейчас нам нужнее вместо Деда арта с боеприпасами и ракеты
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11.04.2022 21:24
+4
Навіщо йому зараз їхати ?
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11.04.2022 21:26
+4
нафига?напомнить зебилу,шо его сто раз предупреждали о вторжении ?
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11.04.2022 21:27
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Сейчас нам нужнее вместо Деда арта с боеприпасами и ракеты
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11.04.2022 21:24 Відповісти
Псакі сказала, що важливішим наразі є постійне постачання зброї та підтримки. Джерело:
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11.04.2022 21:29 Відповісти
Да ничего страшного. Вы ему памперсы главное меняйте почаще.
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11.04.2022 21:24 Відповісти
А чего б не съездить "пасмотреть в глаза" Байдэну?Или корона свалится?
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11.04.2022 21:24 Відповісти
Замість Байдена краще зброю привозьте в Україну.
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11.04.2022 21:24 Відповісти
привозять не хвилюйтесь кому треба той знае.
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11.04.2022 21:28 Відповісти
ви коли були у военкоматi?
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11.04.2022 21:30 Відповісти
Запитай спочатку чи він здоровий. Закінчуйте з цими "коли був?". Кому треба і хто може - той був
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11.04.2022 21:48 Відповісти
а что если пойти то возьмут в армию без опыта?
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11.04.2022 22:15 Відповісти
Дід ссикає злегка, а ось Борька - хвацький ССОшник-андерівець, особисто спецоперації проводить
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11.04.2022 21:25 Відповісти
А шо там з ленд-лізом?
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11.04.2022 21:25 Відповісти
Навіщо йому зараз їхати ?
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11.04.2022 21:26 Відповісти
нафига?напомнить зебилу,шо его сто раз предупреждали о вторжении ?
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11.04.2022 21:27 Відповісти
И треснул Мир напополам кипит разлом

И льется кровь - идёт война Добра со Злом...
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11.04.2022 21:31 Відповісти
Йому особисто їхати немає сенсу. Ленд-ліз (який хоч ще не до кінця проголосований і не підписаний) вже частково і так діє. Як то кажуть, далі -більше!
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11.04.2022 21:32 Відповісти
ну хрєн доїдеш з вашингтону поїздом

от як небо нам закриє - одразу прилетить
третім літаком

бо першими двома пришле важку зброю)
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Слава Украине и ВСУ!Смерть оккупантам!!
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11.04.2022 21:48 Відповісти
Да к он и так недавно всего в сотне км от Украины был. Что ему теперь, каждую неделю мотаться?!))
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11.04.2022 23:33 Відповісти
 
 