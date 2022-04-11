Візит Байдена в Україну наразі не планується, - Білий дім
Білий дім не планує поїздку президента США Джо Байдена в Україну прямо зараз.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Наразі ми не плануємо поїздку президента США в Україну", - сказала вона.
Псакі сказала, що важливішим наразі є постійне постачання зброї та підтримки.
Топ коментарі
+5 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар11.04.2022 21:24
+4 Ksenia VB
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+4 Don Bessam #359417
показати весь коментар11.04.2022 21:27
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от як небо нам закриє - одразу прилетить
третім літаком
бо першими двома пришле важку зброю)