Візит Байдена в Україну наразі не планується, - Білий дім

Білий дім не планує поїздку президента США Джо Байдена в Україну прямо зараз.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наразі ми не плануємо поїздку президента США в Україну", - сказала вона.

Псакі сказала, що важливішим наразі є постійне постачання зброї та підтримки.

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