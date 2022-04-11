Интенсивность обстрелов Харькова возросла, оккупанты расширили географию бомбардировок, - Терехов
Российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Харькова и значительно расширили географию бомбардировок.
Об этом в видеообращении заявил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Снова бомбили жилые кварталы, парк Горького, объекты городской инфраструктуры. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Самое ужасное, что погиб ребенок. Каждый из вас сам видит, что интенсивность обстрелов выросла. Враг днем стал наносить удары по Харькову чаще и значительно расширил географию бомбардировок", - отметил мэр.
Также Терехов сообщил, что завтра в городе будет возобновлен учебный процесс в дистанционной форме.
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Ну що ви всі як ті папуги??
Чим "оветить"??
Хіба що з рогатки асфальтом кидатись.