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Новости Война
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Интенсивность обстрелов Харькова возросла, оккупанты расширили географию бомбардировок, - Терехов

харків

Российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Харькова и значительно расширили географию бомбардировок.

Об этом в видеообращении заявил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Снова бомбили жилые кварталы, парк Горького, объекты городской инфраструктуры. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Самое ужасное, что погиб ребенок. Каждый из вас сам видит, что интенсивность обстрелов выросла. Враг днем стал наносить удары по Харькову чаще и значительно расширил географию бомбардировок", - отметил мэр.

Также Терехов сообщил, что завтра в городе будет возобновлен учебный процесс в дистанционной форме.

Также читайте: С начала войны в Харькове разрушены более 1,6 тыс. многоэтажек, - Терехов

обстрел (27071) Харьков (7466) Терехов Игорь (255)


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добкина з хрестом на передовую...
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11.04.2022 21:50 Ответить
у него как и его другана Гепы, ныне уже покойника, как и кивы справка с дурки есть. он белобилетник.
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13.04.2022 07:25 Ответить
у него как и его другана Гепы, ныне уже покойника, и как у кивы -рукоблуда справка с дурки есть. он "белобилетник".
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13.04.2022 07:28 Ответить
на жыдоугрофиннобурятии купа мест куда ответить...
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11.04.2022 21:54 Ответить
Ти мене звичайно вибач, але ваші недолугі заклики "ответить" вже порядком остогидли.
Ну що ви всі як ті папуги??
Чим "оветить"??
Хіба що з рогатки асфальтом кидатись.
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11.04.2022 22:14 Ответить
та просто не читай мої пости...які проблеми?
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11.04.2022 22:34 Ответить
Ну ти ж не з Марсу вчора приїхав, що не знаєш ситуації з оснащенням ВСУ коплексами ОТРК.
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11.04.2022 22:39 Ответить
 
 