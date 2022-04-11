Інтенсивність обстрілів Харкова зросла, окупанти розширили географію бомбардувань, - Терехов
Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харкова та значно розширили географію бомбардувань.
Про це у відеозверненні заявив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина. Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань", - зазначив мер.
Також Терехов повідомив, що завтра у місті буде відновлено навчальний процес у дистанційній формі.
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Ну що ви всі як ті папуги??
Чим "оветить"??
Хіба що з рогатки асфальтом кидатись.