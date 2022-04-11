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Новини Війна
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Інтенсивність обстрілів Харкова зросла, окупанти розширили географію бомбардувань, - Терехов

харків

Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харкова та значно розширили географію бомбардувань.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина. Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань", - зазначив мер.

Також Терехов повідомив, що завтра у місті буде відновлено навчальний процес у дистанційній формі.

Читайте: В Ірпені відзавтра запроваджено комендантську годину на три доби, - мер Маркушин

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581) Терехов Ігор (311)


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добкина з хрестом на передовую...
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11.04.2022 21:50 Відповісти
у него как и его другана Гепы, ныне уже покойника, как и кивы справка с дурки есть. он белобилетник.
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13.04.2022 07:25 Відповісти
у него как и его другана Гепы, ныне уже покойника, и как у кивы -рукоблуда справка с дурки есть. он "белобилетник".
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13.04.2022 07:28 Відповісти
на жыдоугрофиннобурятии купа мест куда ответить...
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11.04.2022 21:54 Відповісти
Ти мене звичайно вибач, але ваші недолугі заклики "ответить" вже порядком остогидли.
Ну що ви всі як ті папуги??
Чим "оветить"??
Хіба що з рогатки асфальтом кидатись.
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11.04.2022 22:14 Відповісти
та просто не читай мої пости...які проблеми?
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11.04.2022 22:34 Відповісти
Ну ти ж не з Марсу вчора приїхав, що не знаєш ситуації з оснащенням ВСУ коплексами ОТРК.
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11.04.2022 22:39 Відповісти
 
 