Інтенсивність обстрілів Харкова зросла, окупанти розширили географію бомбардувань, - Терехов

Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харкова та значно розширили географію бомбардувань.

Про це у відеозверненні заявив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина. Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань", - зазначив мер.

Також Терехов повідомив, що завтра у місті буде відновлено навчальний процес у дистанційній формі.

Читайте: В Ірпені відзавтра запроваджено комендантську годину на три доби, - мер Маркушин