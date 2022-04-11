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Новости Война
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Зеленский (19005) призыв (729) указ (508)

Весенний призыв на срочную службу отменен: Зеленский подписал указ

призыв

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым отменяется весенний призыв на военную службу.

Указ №230/2022 обнародован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, указом отменены ранее установленные сроки проведения призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Отмечается, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Смотрите: В Одесской области "теробороновец" за 5 тыс. евро переправлял призывников за границу. ФОТО

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Топ комментарии
+4
Якось по-дебiльному все.
Можливо було замiнити волонтерською службой. Або на вiйськових пiдприемствах.
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12.04.2022 00:00
+2
Не розумію я цього. Мені з дивану здавалось що у такий час чим більше населення з військовим досвідом,тим краще.
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12.04.2022 00:41
+2
Добровольців , вже відслуживших , маючих військову спеціальність (в т.ч. піврічні "учебки") + солідний життєвий досвід (в т.ч. - керівництва колективом) ... не беруть
"Залиште телефон - Вам передзвонять ..."
І ... не дзвонять ...
Пару днів назад на Новій пошті стояв у черзі на отримання посилки ..., а рядом - мужики яшиками ! - здавали бронежилети , ремні розгрузок і т.п. Бо нормальних - не хватає ...
І нехай хтось пояснює "ми нізким не збиралися воювати"
Чи треба , як москалі - набрати побільше м"яса і кинути їх на фронт ?
У нас є кому воювати - було би чим
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12.04.2022 04:09
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Правила форума Совет форумчан
Якось по-дебiльному все.
Можливо було замiнити волонтерською службой. Або на вiйськових пiдприемствах.
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12.04.2022 00:00 Ответить
пособие на еду или пайки хоть платите тем кого не берут сразу в ВСУ или Тер.Оборону
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12.04.2022 00:06 Ответить
ты о чем?
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12.04.2022 00:14 Ответить
Например о том что делать мужикам переселенцам, логично же. Где например им искать работу если до того с ей дефицит был
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12.04.2022 00:16 Ответить
счас работы вообще нет наоборот все предлагабют свои услуги и транспорт ходит редко на работу быстро не доедешь
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12.04.2022 00:20 Ответить
По идее ж государство, ж говорило о 6500грн будет оплачивать за каждого рабочего переселенца, почему фирмы этим не пользуються хз. Добавали к этой сумме немного и вполне норм и им хорошо и люди с работой. Да и многие и за эту суму работали б.
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12.04.2022 00:24 Ответить
фирм(работы) пока никаких нет - очень мало работает
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12.04.2022 00:26 Ответить
о том что деньги заканчиваются на еду - а кто снимает жилье вообще жопа
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12.04.2022 00:19 Ответить
Не розумію я цього. Мені з дивану здавалось що у такий час чим більше населення з військовим досвідом,тим краще.
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12.04.2022 00:41 Ответить
Добровольців , вже відслуживших , маючих військову спеціальність (в т.ч. піврічні "учебки") + солідний життєвий досвід (в т.ч. - керівництва колективом) ... не беруть
"Залиште телефон - Вам передзвонять ..."
І ... не дзвонять ...
Пару днів назад на Новій пошті стояв у черзі на отримання посилки ..., а рядом - мужики яшиками ! - здавали бронежилети , ремні розгрузок і т.п. Бо нормальних - не хватає ...
І нехай хтось пояснює "ми нізким не збиралися воювати"
Чи треба , як москалі - набрати побільше м"яса і кинути їх на фронт ?
У нас є кому воювати - було би чим
показать весь комментарий
12.04.2022 04:09 Ответить
 
 