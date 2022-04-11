Весенний призыв на срочную службу отменен: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым отменяется весенний призыв на военную службу.
Указ №230/2022 обнародован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, указом отменены ранее установленные сроки проведения призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.
Отмечается, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
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Можливо було замiнити волонтерською службой. Або на вiйськових пiдприемствах.
"Залиште телефон - Вам передзвонять ..."
І ... не дзвонять ...
Пару днів назад на Новій пошті стояв у черзі на отримання посилки ..., а рядом - мужики яшиками ! - здавали бронежилети , ремні розгрузок і т.п. Бо нормальних - не хватає ...
І нехай хтось пояснює "ми нізким не збиралися воювати"
Чи треба , як москалі - набрати побільше м"яса і кинути їх на фронт ?
У нас є кому воювати - було би чим