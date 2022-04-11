Весенний призыв на срочную службу отменен: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым отменяется весенний призыв на военную службу.

Указ №230/2022 обнародован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, указом отменены ранее установленные сроки проведения призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Отмечается, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

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