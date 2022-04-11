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Новини Війна
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Весняний призов на строкову службу скасовано: Зеленський підписав указ

призыв

Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким скасовується весняний призов на військову службу.

Указ №230/2022 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Так, указом скасовано раніше встановлені терміни проведення призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні.

Зазначається, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весняний призов на строкову військову службу не проводитиметься, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) призов (431) наказ (445)


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Топ коментарі
+4
Якось по-дебiльному все.
Можливо було замiнити волонтерською службой. Або на вiйськових пiдприемствах.
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12.04.2022 00:00
+2
Не розумію я цього. Мені з дивану здавалось що у такий час чим більше населення з військовим досвідом,тим краще.
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12.04.2022 00:41
+2
Добровольців , вже відслуживших , маючих військову спеціальність (в т.ч. піврічні "учебки") + солідний життєвий досвід (в т.ч. - керівництва колективом) ... не беруть
"Залиште телефон - Вам передзвонять ..."
І ... не дзвонять ...
Пару днів назад на Новій пошті стояв у черзі на отримання посилки ..., а рядом - мужики яшиками ! - здавали бронежилети , ремні розгрузок і т.п. Бо нормальних - не хватає ...
І нехай хтось пояснює "ми нізким не збиралися воювати"
Чи треба , як москалі - набрати побільше м"яса і кинути їх на фронт ?
У нас є кому воювати - було би чим
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12.04.2022 04:09
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Якось по-дебiльному все.
Можливо було замiнити волонтерською службой. Або на вiйськових пiдприемствах.
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12.04.2022 00:00 Відповісти
пособие на еду или пайки хоть платите тем кого не берут сразу в ВСУ или Тер.Оборону
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12.04.2022 00:06 Відповісти
ты о чем?
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12.04.2022 00:14 Відповісти
Например о том что делать мужикам переселенцам, логично же. Где например им искать работу если до того с ей дефицит был
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12.04.2022 00:16 Відповісти
счас работы вообще нет наоборот все предлагабют свои услуги и транспорт ходит редко на работу быстро не доедешь
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12.04.2022 00:20 Відповісти
По идее ж государство, ж говорило о 6500грн будет оплачивать за каждого рабочего переселенца, почему фирмы этим не пользуються хз. Добавали к этой сумме немного и вполне норм и им хорошо и люди с работой. Да и многие и за эту суму работали б.
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12.04.2022 00:24 Відповісти
фирм(работы) пока никаких нет - очень мало работает
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12.04.2022 00:26 Відповісти
о том что деньги заканчиваются на еду - а кто снимает жилье вообще жопа
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12.04.2022 00:19 Відповісти
Не розумію я цього. Мені з дивану здавалось що у такий час чим більше населення з військовим досвідом,тим краще.
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12.04.2022 00:41 Відповісти
Добровольців , вже відслуживших , маючих військову спеціальність (в т.ч. піврічні "учебки") + солідний життєвий досвід (в т.ч. - керівництва колективом) ... не беруть
"Залиште телефон - Вам передзвонять ..."
І ... не дзвонять ...
Пару днів назад на Новій пошті стояв у черзі на отримання посилки ..., а рядом - мужики яшиками ! - здавали бронежилети , ремні розгрузок і т.п. Бо нормальних - не хватає ...
І нехай хтось пояснює "ми нізким не збиралися воювати"
Чи треба , як москалі - набрати побільше м"яса і кинути їх на фронт ?
У нас є кому воювати - було би чим
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12.04.2022 04:09 Відповісти
 
 