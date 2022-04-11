Весняний призов на строкову службу скасовано: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким скасовується весняний призов на військову службу.
Указ №230/2022 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Так, указом скасовано раніше встановлені терміни проведення призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні.
Зазначається, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Топ коментарі
+4 Харьков Сумской
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+2 Hey Ho
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+2 pOrest
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Можливо було замiнити волонтерською службой. Або на вiйськових пiдприемствах.
"Залиште телефон - Вам передзвонять ..."
І ... не дзвонять ...
Пару днів назад на Новій пошті стояв у черзі на отримання посилки ..., а рядом - мужики яшиками ! - здавали бронежилети , ремні розгрузок і т.п. Бо нормальних - не хватає ...
І нехай хтось пояснює "ми нізким не збиралися воювати"
Чи треба , як москалі - набрати побільше м"яса і кинути їх на фронт ?
У нас є кому воювати - було би чим