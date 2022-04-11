Весняний призов на строкову службу скасовано: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким скасовується весняний призов на військову службу.

Указ №230/2022 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Так, указом скасовано раніше встановлені терміни проведення призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні.

Зазначається, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

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