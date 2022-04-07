Весняний призов на строкову військову службу не проводитиметься, - Генштаб ЗСУ
За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У зв’язку з військовою агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.
Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - йдеться в повідомленні.
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