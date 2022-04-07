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Новини Війна
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Весняний призов на строкову військову службу не проводитиметься, - Генштаб ЗСУ

призыв

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У зв’язку з військовою агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.

Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ

Автор: 

Міноборони (7333) призов (431)


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Топ коментарі
+19
правильно. в ЗСУ должны быть профессионалы. в тер обороне добровольцы. я уверен, что и тех и тех хватит на несколько рашкований
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07.04.2022 20:26
+15
Класс, пусть мальчишки пока поволонтёрят, успеют ещё навоеваться. Пусть лучше в вузы поступают. Стране нужнее мозги.
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07.04.2022 20:22
+15
Український військомат:
"Коли служити, так ви всі хворі. А коли війна, так ви всі здорові."
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07.04.2022 20:55
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Класс, пусть мальчишки пока поволонтёрят, успеют ещё навоеваться. Пусть лучше в вузы поступают. Стране нужнее мозги.
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07.04.2022 20:22 Відповісти
там і без них бажаючих - натовп... нехай стають в чергу.
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07.04.2022 20:24 Відповісти
правильно. в ЗСУ должны быть профессионалы. в тер обороне добровольцы. я уверен, что и тех и тех хватит на несколько рашкований
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07.04.2022 20:26 Відповісти
А салат потрібно було б прогнати по полігоном на місяців три та хош автомат в руках дати потримати.
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07.04.2022 20:29 Відповісти
Охренел? Собрать мальчишек в казарму, под бомбу подставить?
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07.04.2022 20:45 Відповісти
Правильне рішення . Нема чого витрачати час та кошти на пацанву.
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07.04.2022 20:35 Відповісти
Блін, хай молоді хлопці поживуть, повчаться, дітей зроблять.
Берить вже 50+. Я три рази в РВК їздив. Кажуть, що по нашому РВК Святошинському вже повний комплект. Чекайте...
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07.04.2022 20:35 Відповісти
Согласен на все 100%. Перед тем, как я чуть не ушел "принудительно" добровольцем в ВСУ, я так и сказал: детей сделал, удовольствие какое-никакое от жизни получил, теперь меня можно убивать...
Но, друзья отговорили, честно. Думал, жизнь хоть как-то поменяется, перестану сидеть на стульчике пере компом, жопу отсиживать, работая архитектором...
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07.04.2022 22:35 Відповісти
Український військомат:
"Коли служити, так ви всі хворі. А коли війна, так ви всі здорові."
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07.04.2022 20:55 Відповісти
Правильно не фиг там в 18 лет делать без них справимся пусть учатся
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07.04.2022 21:08 Відповісти
Зараз у тероборону хрін потрапиш, не те що у ЗСУ
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07.04.2022 23:31 Відповісти
 
 