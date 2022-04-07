Весенний призыв на срочную военную службу не будет проводиться, - Генштаб ВСУ
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По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В связи с военной агрессией российской федерации и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "Об всеобщей мобилизации" в государстве объявлена общая мобилизация.
Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", - говорится в сообщении.
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