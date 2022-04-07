РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9245 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
14 027 13
война (47211) Минобороны (8272) призыв (705)

Весенний призыв на срочную военную службу не будет проводиться, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

призыв

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с военной агрессией российской федерации и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "Об всеобщей мобилизации" в государстве объявлена ​​общая мобилизация.

Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Отведенные на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
правильно. в ЗСУ должны быть профессионалы. в тер обороне добровольцы. я уверен, что и тех и тех хватит на несколько рашкований
показать весь комментарий
07.04.2022 20:26
+15
Класс, пусть мальчишки пока поволонтёрят, успеют ещё навоеваться. Пусть лучше в вузы поступают. Стране нужнее мозги.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:22
+15
Український військомат:
"Коли служити, так ви всі хворі. А коли війна, так ви всі здорові."
показать весь комментарий
07.04.2022 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класс, пусть мальчишки пока поволонтёрят, успеют ещё навоеваться. Пусть лучше в вузы поступают. Стране нужнее мозги.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:22 Ответить
там і без них бажаючих - натовп... нехай стають в чергу.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:24 Ответить
правильно. в ЗСУ должны быть профессионалы. в тер обороне добровольцы. я уверен, что и тех и тех хватит на несколько рашкований
показать весь комментарий
07.04.2022 20:26 Ответить
А салат потрібно було б прогнати по полігоном на місяців три та хош автомат в руках дати потримати.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:29 Ответить
Охренел? Собрать мальчишек в казарму, под бомбу подставить?
показать весь комментарий
07.04.2022 20:45 Ответить
Правильне рішення . Нема чого витрачати час та кошти на пацанву.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:35 Ответить
Блін, хай молоді хлопці поживуть, повчаться, дітей зроблять.
Берить вже 50+. Я три рази в РВК їздив. Кажуть, що по нашому РВК Святошинському вже повний комплект. Чекайте...
показать весь комментарий
07.04.2022 20:35 Ответить
Согласен на все 100%. Перед тем, как я чуть не ушел "принудительно" добровольцем в ВСУ, я так и сказал: детей сделал, удовольствие какое-никакое от жизни получил, теперь меня можно убивать...
Но, друзья отговорили, честно. Думал, жизнь хоть как-то поменяется, перестану сидеть на стульчике пере компом, жопу отсиживать, работая архитектором...
показать весь комментарий
07.04.2022 22:35 Ответить
Український військомат:
"Коли служити, так ви всі хворі. А коли війна, так ви всі здорові."
показать весь комментарий
07.04.2022 20:55 Ответить
Правильно не фиг там в 18 лет делать без них справимся пусть учатся
показать весь комментарий
07.04.2022 21:08 Ответить
Зараз у тероборону хрін потрапиш, не те що у ЗСУ
показать весь комментарий
07.04.2022 23:31 Ответить
 
 