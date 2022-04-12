В Грузии назвали условия визита спикера Папуашвили в Украину
В правящей партии "Грузинская мечта" назвали условия поездки главы парламента Шалвы Папуашвили в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, с таким заявлением выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
"Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно, получим хоть одно слово, взятое обратно из этих оскорблений, глава парламента Грузии готов возглавить делегацию", - заявил он.
Мамука Мдинарадзе также отметил, что представители парламентского большинства готовы отправиться в Украину с визитом.
"Несколько людей из парламентского большинства готовы хоть сегодня, завтра, или когда будет необходимо, и согласовано по протоколу, поехать в Украину... Что касается визита главы парламента, то, как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку", - сказал депутат.
Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ. Но недавно дополнительно отношения между странами обострил новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.
На прошлой неделе председатель верховного совета Руслан Стефанчук обратился к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях.
Спикер грузинського парламента Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.
Пожалуйста, подождите...
А в реалії... - Орбан 2.0.
Так что ссориться сильнее - нам не за чем - ну гнилое у грузин правительство сейчас - но большинство грузин на нашей стороне.
"Кольчуги" та "Буки" привезе, що ми їм подарували?
Дякуємо, не потрібно.
Еще один позор. Власти Грузии пропустили через воздушное пространство Грузии 8 рейсов ИЛ 76 МЧС России, которые, как правило, используются для перевозки военной техники. Это измена не только Украине, но и Грузии и те, кто это позволил, должны быть привлечены к ответственности.
Он тут просто был нахлебником
Власти страны озабочены ростом экономики и развитием туризма
Никакого второго фронта не будет, мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан и наше государство, - заявил премьер-министр.
Вот и все, что было
Ты, как хочешь, это назови
Для кого-то просто
Летная погода
А ведь это - проводы любви
Печально...
Нет больше у нас любви с Грузией...
Они теперь о туристах думают бабло приносящих и не помнят добра
А неблагодарность - большой грех
Я ще можу зрозуміти - не ті люди опинились при владі в цей момент.
Але народ???? Щось не чув ні про одну акцію на нашу підтримку, чи там грузин вже не лишилось?
https://youtu.be/J_RbaeAfU24
теперь появилась инфа , что и Грузии и Молдове тоже передали такие документы
Вот какого фера ? У них что война ? Они что пытаются освободить свои оккупированные территории ?
думаю , что такой бардак с документами , специально делают пророссийские силы в ЕС , чтобы затормозить ИМЕННО Украине вступ в ЕС.
Людям завжди раді, а політичні повії і дарма не потрібні тут. Своїх хватає.
А ВОНО (шалава) тепер торгується з візитом, коли кацапи шматують Україну??? Та кому ВОНО тут потрібно з черговою стурбованістю і занепокоєністю? Тут і без нього гівна приперлося, і ще треба добре подумати котре більше смердить: чи той солдат-москаль, котрого погнали на убой, чи цей хитро виїбаний сикливий і продажний грузин... Не за "руським кораблем", а ***** посилати таких "побратимів"!