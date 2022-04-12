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В Грузии назвали условия визита спикера Папуашвили в Украину

грузія

В правящей партии "Грузинская мечта" назвали условия поездки главы парламента Шалвы Папуашвили в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, с таким заявлением выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно, получим хоть одно слово, взятое обратно из этих оскорблений, глава парламента Грузии готов возглавить делегацию", - заявил он.

Мамука Мдинарадзе также отметил, что представители парламентского большинства готовы отправиться в Украину с визитом.

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"Несколько людей из парламентского большинства готовы хоть сегодня, завтра, или когда будет необходимо, и согласовано по протоколу, поехать в Украину... Что касается визита главы парламента, то, как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку", - сказал депутат.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ. Но недавно дополнительно отношения между странами обострил новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

На прошлой неделе председатель верховного совета Руслан Стефанчук обратился к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях.

Спикер грузинського парламента Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.

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Топ комментарии
+100
А зачем нам визит путинских подстилок? Власти Грузии сегодня - это режим условного Януковича. С таким успехом мы можем его лично из Ростова пригласить.
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12.04.2022 01:14
+91
Одна умова від Украіни - пішов вслід за російським кораблем
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12.04.2022 01:14
+52
"Маленькая но гордая страна" прогнулась під росію.
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12.04.2022 01:15
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Одна умова від Украіни - пішов вслід за російським кораблем
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12.04.2022 01:14 Ответить
Господи, яка ЦЯЦЯ цей Папушвілі !!!😘.

А в реалії... - Орбан 2.0.
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12.04.2022 03:09 Ответить
Папуас-швили
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12.04.2022 10:39 Ответить
Это не грузины а продажные ******** которые дорвались до власти и срут на свой народ !!! Неужели идиоты не понимают что если ***** не остановить то он с Грузии сделает Чувашию вторую --ДЕБИЛЫ
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12.04.2022 05:03 Ответить
Тобто? Цю владу обрав собі саме грузинський народ на демократичних виборах. Отже весь грузинський народ має йти туди ж куди і кацапський корабель!
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12.04.2022 10:58 Ответить
А зачем нам визит путинских подстилок? Власти Грузии сегодня - это режим условного Януковича. С таким успехом мы можем его лично из Ростова пригласить.
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12.04.2022 01:14 Ответить
По крайней мере они нам не гадят, голосуют в ООН на нашей стороне.
Так что ссориться сильнее - нам не за чем - ну гнилое у грузин правительство сейчас - но большинство грузин на нашей стороне.
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12.04.2022 02:01 Ответить
Вот же какие украинцы недальновидные--выбрали грузинам такое гнилое правительство
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12.04.2022 02:28 Ответить
Та то таке . От собі ми вибрали - так вибрали !
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12.04.2022 05:02 Ответить
Это верно. Причем то, что "выбрали" то уже такое (т.к. прошлое не изменишь). А вот что с ним после победы делать ...
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12.04.2022 08:41 Ответить
"Маленькая но гордая страна" прогнулась під росію.
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12.04.2022 01:15 Ответить
Накуй он тут нужен с условиями и без условий!
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12.04.2022 01:16 Ответить
Воно ще **** умови якісь виставляе сиди дома здався ти там сильно
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12.04.2022 01:17 Ответить
А на якій ляд, він нам здався?!
"Кольчуги" та "Буки" привезе, що ми їм подарували?
Дякуємо, не потрібно.
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12.04.2022 01:17 Ответить
хай бере це додаткове навантаження, та іде за рускім воєнним кораблем.
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12.04.2022 01:19 Ответить
Сакартвелло совсем берега потерял. Та иди ты *****,со всей властью Грузии. Условия еще оно ставит.
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12.04.2022 01:20 Ответить
Саакашвили пишет:
Еще один позор. Власти Грузии пропустили через воздушное пространство Грузии 8 рейсов ИЛ 76 МЧС России, которые, как правило, используются для перевозки военной техники. Это измена не только Украине, но и Грузии и те, кто это позволил, должны быть привлечены к ответственности.
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12.04.2022 01:20 Ответить
Это ему, що прям на кичу сводки приносят? Сомневаюсь, очень.
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12.04.2022 03:40 Ответить
Пускай едут на авто через гнойную кацапию, заезжают в Харьков, потом на сумы, Чернигов и Киев. И поймут что в калсии ***** продолжают пить, играть на балалайка и смотреть калтв. А Украина борется с фажизмом, городов уже нет. И потом делегация с Грузии пускай задумается по поводу санкций и торговли с кацапами
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12.04.2022 01:23 Ответить
Стоїть раком перед московією, а ображається за це на Україну?
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12.04.2022 01:24 Ответить
С такой фамилией ему в Папуа Новая Гвинея надо ехать).
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12.04.2022 01:27 Ответить
и в имени одной буквы не хватает. Если серьезно, кацапы откусили у Грузии два куска территории, и тут такие разговоры. Гордые горцы, позор, блд
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12.04.2022 02:19 Ответить
папушвили, официально тебе заявляю - иди *****, папуас ******!
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12.04.2022 01:35 Ответить
Еще раз привет всем, кто бочку катил на Саакашвили. Он предупреждал, что к власти пришли подстилки х*йла. Вот и имеем теперь и папу-шпили-вилли и мдинораста
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12.04.2022 01:36 Ответить
А Ермак его вполне устраивал. Хай уже сидит и не патякает. Никакой пользы от него Украине не было.
Он тут просто был нахлебником
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12.04.2022 02:08 Ответить
Неужели грузинский народ забыл "подарки" от русских "братьев"?
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12.04.2022 01:36 Ответить
Гори, после атаки российского самолета
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12.04.2022 01:38 Ответить
Трус. Трус та трепло
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12.04.2022 01:39 Ответить
Да пошёл он нахер, тот Впопушвили. Что он тут будет делать? Пусть подыгрывает боссу из кремля. Метать ещё бисер перед ним.
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12.04.2022 01:46 Ответить
Никакого второго фронта против России не будет - премьер-министр Грузии

Власти страны озабочены ростом экономики и развитием туризма

Никакого второго фронта не будет, мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан и наше государство, - заявил премьер-министр.
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12.04.2022 01:53 Ответить
А їх В ЄС планують разом з Україною приймати (+ Молдова).....
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12.04.2022 03:12 Ответить
Вот и все, что было
Вот и все, что было
Ты, как хочешь, это назови
Для кого-то просто
Летная погода
А ведь это - проводы любви

Печально...
Нет больше у нас любви с Грузией...
Они теперь о туристах думают бабло приносящих и не помнят добра
А неблагодарность - большой грех
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12.04.2022 01:58 Ответить
"ти диви, Дастаєвського читає"...а коли "причепом" у кандидати до ЄС намагався прослизнути умов не ставив... "додаткове політичне навантаження" до ординського %ую у себе на голові - воно й правда вже занадто буде!
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12.04.2022 02:10 Ответить
Бєжалі робкіє грузіни…
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12.04.2022 02:29 Ответить
Коли Україна у вогні , то можна і треба робити висновок ,хто тобі справжній друг , а хто ворог замаскований... Шкода мені, ой шкода... Любив і поважав я Грузію завжди...
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12.04.2022 02:29 Ответить
100%
Я ще можу зрозуміти - не ті люди опинились при владі в цей момент.
Але народ???? Щось не чув ні про одну акцію на нашу підтримку, чи там грузин вже не лишилось?
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12.04.2022 03:15 Ответить
Митинги у нас регулярно идут и добровольцев больше всех из Грузии

https://youtu.be/J_RbaeAfU24
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18.04.2022 12:10 Ответить
для таких- це не грузини- це гризуни
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12.04.2022 02:38 Ответить
Да пошел он в жопу, этот "...швили"! Еще уговаривать его. Есть много достойных грузин и без этих марионеток. Нах...!!!
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12.04.2022 03:21 Ответить
Їх що кадиров покусав? Це ж тільки дон дон до цього у всьому бачив образи і вимагав вибачень.
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12.04.2022 03:52 Ответить
Украине не нужен Папуасшвили и его вонючая мечта. А вот грузинских добровольцев мы рады видеть на нашей земле.
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12.04.2022 06:33 Ответить
кому цей путінський прихвостень, що нас...ав на могили своїх загиблих у війні 2008, тут потрібен?..
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12.04.2022 07:27 Ответить
про яку образу взагалі іде мова?! перечитав спіч Стефанчука, там все більш ніж пристойно, з невеличким сарказмом. і це - образа?! після нашої підтримки у 2008му та іхнього демаршу на сьогодні? ну це пздць, не інакше!
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12.04.2022 07:44 Ответить
в них зараз чешуться рученятка заробити на санкціях. Все таки це потомки лаврушників, а не славного рицаря Георгія Саакашвілі. Переконався з 2008 року- росія відкрито напала на Грузію, йде війна, а на с усідній вулиці жарять шашлик і балуються вінцом. Правда, сильно обідяться, коли їм в.....ть санкції за сприяння рузге в обході санкцій. Коли президент Грузії бажала приїхати в Україну ця свора потомків "в городе Сочи темние ночи" не пустили її. Та хто перед ними вибачатись то буде, свора політиків купі-продай. Папуа Грузинская Мечта - назва їх партії.
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12.04.2022 07:50 Ответить
Кому ви тут потрібні продажні тварюки ?
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12.04.2022 08:37 Ответить
Та якось поххх, приїде те папуа в Україну чи не приїде.
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12.04.2022 08:39 Ответить
Мда, грузия по песте пошла, несите новую.
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12.04.2022 08:57 Ответить
А не пішли б ви у слід за кацапським кораблем, мавпи!
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12.04.2022 09:07 Ответить
лидер ЕС привезла в Украину документы для вступу Украины в ЕС.

теперь появилась инфа , что и Грузии и Молдове тоже передали такие документы
Вот какого фера ? У них что война ? Они что пытаются освободить свои оккупированные территории ?

думаю , что такой бардак с документами , специально делают пророссийские силы в ЕС , чтобы затормозить ИМЕННО Украине вступ в ЕС.
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12.04.2022 09:13 Ответить
*** и эти условия ставят!
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12.04.2022 09:15 Ответить
В одном уверен-в Грузию ни ногой. Хотят с кацапского члена кормиться-скатертью дорога.
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12.04.2022 09:25 Ответить
Пусть ***** Грузию оккупирует. Грузины будут довольны. Позорники хреновы.
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12.04.2022 09:27 Ответить
Вони образились! ************* паршиві. Продовжуйте прислужувати кремлядям за столом, шашлик і хванчкару швиденько підносити. Теж мені "гордий народ". Одні дешеві понти.
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12.04.2022 09:34 Ответить
Для нас достатньо «грузинського легіона»,для нас вони являються представниками грузинського народу і після поразки раші вони розберуться зі всілякими папуасшвілі! Я думаю,що після війни їм згадають все,але дуже погано,що зараз грузини недостатньо тиснуть на свою владу-шльондру!!!
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12.04.2022 09:40 Ответить
А кому ви тут потрібні.

Людям завжди раді, а політичні повії і дарма не потрібні тут. Своїх хватає.
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12.04.2022 09:41 Ответить
ВСЯ грузинская экономика держится на туристах из Расии...
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12.04.2022 09:52 Ответить
навіщо тут цей попушпілі? нехай до ***** їде та сідає там на роzzійський корабель.
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12.04.2022 09:54 Ответить
"отримаємо реальну відповідь на образу" Наприклад, таку -"пішли ви за російським кораблем, московські підстилки" Ті, які, втративши всяку гідність та забувши, що мордор забрав них 20% території, в захваті лижуть сраку путіну ще щось від нас вимагають. До цієї війни я вважав, що грузини це гордий народ, але видно, як і в угорців, їх гордість давно канула в Лету а залишилося халуйство та рабська покірність перед бандитами.
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12.04.2022 10:00 Ответить
А какого куя этот спикер прицепом подал заявку в ЕС? Давай, обиженно-опущенный- самостоятельно
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12.04.2022 11:12 Ответить
Пам"ятаю. як при Президентові В. Ющенку йшли ешелони з військовою технікою і вантажами через наш порт на допомогу Грузинському народу (при Президенті М.Саакашвілі). Коли кацапи шматували Грузію...
А ВОНО (шалава) тепер торгується з візитом, коли кацапи шматують Україну??? Та кому ВОНО тут потрібно з черговою стурбованістю і занепокоєністю? Тут і без нього гівна приперлося, і ще треба добре подумати котре більше смердить: чи той солдат-москаль, котрого погнали на убой, чи цей хитро виїбаний сикливий і продажний грузин... Не за "руським кораблем", а ***** посилати таких "побратимів"!
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12.04.2022 12:41 Ответить
 
 