В Грузии назвали условия визита спикера Папуашвили в Украину

В правящей партии "Грузинская мечта" назвали условия поездки главы парламента Шалвы Папуашвили в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, с таким заявлением выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Если мы все объективно убедимся и получим реальный ответ на оскорбление, или же элементарно, получим хоть одно слово, взятое обратно из этих оскорблений, глава парламента Грузии готов возглавить делегацию", - заявил он.

Мамука Мдинарадзе также отметил, что представители парламентского большинства готовы отправиться в Украину с визитом.

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"Несколько людей из парламентского большинства готовы хоть сегодня, завтра, или когда будет необходимо, и согласовано по протоколу, поехать в Украину... Что касается визита главы парламента, то, как вам известно, это имеет дополнительную политическую нагрузку", - сказал депутат.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ. Но недавно дополнительно отношения между странами обострил новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

На прошлой неделе председатель верховного совета Руслан Стефанчук обратился к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях.

Спикер грузинського парламента Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.