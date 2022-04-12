У Грузії назвали умови візиту спікера Папуашвілі в Україну
В правлячій партії "Грузинська мрія" назвали умови поїздки голови парламенту Шалви Папуашвілі до України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда" із посиланням на Эхо Кавказа, з такою заявою виступив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе.
"Якщо ми всі об'єктивно переконаємось і отримаємо реальну відповідь на образу, або ж елементарно, отримаємо хоч одне слово, взяте назад із цих образ, голова парламенту Грузії готовий очолити делегацію", - заявив він.
Мамука Мдінарадзе також зазначив, що представники парламентської більшості готові вирушити до України з візитом.
"Декілька людей із парламентської більшості готові хоч сьогодні, завтра, або коли буде необхідно, і погоджено за протоколом, поїхати в Україну… Щодо візиту голови парламенту, то, як вам відомо, це має додаткове політичне навантаження", - сказав депутат.
Минулого тижня голова верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників парламентів усіх країн , запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях.
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі став першим, хто відповів публічною відмовою.
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А в реалії... - Орбан 2.0.
Так что ссориться сильнее - нам не за чем - ну гнилое у грузин правительство сейчас - но большинство грузин на нашей стороне.
"Кольчуги" та "Буки" привезе, що ми їм подарували?
Дякуємо, не потрібно.
Еще один позор. Власти Грузии пропустили через воздушное пространство Грузии 8 рейсов ИЛ 76 МЧС России, которые, как правило, используются для перевозки военной техники. Это измена не только Украине, но и Грузии и те, кто это позволил, должны быть привлечены к ответственности.
Он тут просто был нахлебником
Власти страны озабочены ростом экономики и развитием туризма
Никакого второго фронта не будет, мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан и наше государство, - заявил премьер-министр.
Вот и все, что было
Ты, как хочешь, это назови
Для кого-то просто
Летная погода
А ведь это - проводы любви
Печально...
Нет больше у нас любви с Грузией...
Они теперь о туристах думают бабло приносящих и не помнят добра
А неблагодарность - большой грех
Я ще можу зрозуміти - не ті люди опинились при владі в цей момент.
Але народ???? Щось не чув ні про одну акцію на нашу підтримку, чи там грузин вже не лишилось?
https://youtu.be/J_RbaeAfU24
теперь появилась инфа , что и Грузии и Молдове тоже передали такие документы
Вот какого фера ? У них что война ? Они что пытаются освободить свои оккупированные территории ?
думаю , что такой бардак с документами , специально делают пророссийские силы в ЕС , чтобы затормозить ИМЕННО Украине вступ в ЕС.
Людям завжди раді, а політичні повії і дарма не потрібні тут. Своїх хватає.
А ВОНО (шалава) тепер торгується з візитом, коли кацапи шматують Україну??? Та кому ВОНО тут потрібно з черговою стурбованістю і занепокоєністю? Тут і без нього гівна приперлося, і ще треба добре подумати котре більше смердить: чи той солдат-москаль, котрого погнали на убой, чи цей хитро виїбаний сикливий і продажний грузин... Не за "руським кораблем", а ***** посилати таких "побратимів"!