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Спікер парламенту Грузії Папуашвілі вважає неможливим відвідування Бучі та Ірпеня, - Стефанчук

стефанчук

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає неможливим відвідування міст Буча та Ірпінь у Київській області та охарактеризував відповідне запрошення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука як "недоречне".

"Недоречно. Саме так охарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати до України доти, доки окремі представники українського уряду повністю не усвідомлюють потужну підтримку, яку нам надає Грузія. Як таку потужну підтримку він навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН", - написав глава українського парламенту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн у цей нелегкий час.

"Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях. Ми цінуємо і завжди цінували щиру підтримку братнього грузинського народу. Ми знаємо, грузини завжди щирі, сміливі і відважні воїни, багато з яких на сьогодні пліч-о-пліч стоять із нашими оборонцями, захищаючи Україну від російської навали. Точно як і багато українців у 2008 році стояли поруч із грузинами проти тієї самої Росії, яка зазіхнула на вашу незалежність, проковтнула шматок вашої території, вбивала ваших людей", - зазначив Стефанчук.

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Спікер нагадав, що Україна тоді з перших днів грузинського протистояння з Росією підтримувала Грузію: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному та військовому рівнях.

"Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони (Бук, Оса) ви захищали своє небо. Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та почуття обов'язку. Зрештою, оцінку нам, політикам, завжди дадуть наші народи та історія", - звернув увагу голова ВР.

"Єдине, що породжує в мене почуття невимовної бентеги, то це запитання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитися на її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що друг має це зробити без запрошення", - додав Стефанчук.

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Автор: 

Грузія (1844) Буча (541) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+29
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Точно Шалва ?
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11.04.2022 00:18
+24
Я не знаю, хто вибрав цю проросійську владу в Грузії. Я в Польщі спілкувався з багатьма грузинами. Ні один їх не підтримував. В основному всі позитивно висловлювались за Саакашвілі
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11.04.2022 00:20
+24
Підсумую всі коменти: Шалава Папуасошвілі.
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11.04.2022 00:36
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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Точно Шалва ?
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11.04.2022 00:18 Відповісти
ще й папуас... що розумово, що всраний від страху.
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11.04.2022 00:26 Відповісти
Підсумую всі коменти: Шалава Папуасошвілі.
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11.04.2022 00:36 Відповісти
Наскільки я знаю (може хтось поправить) - закінчення "швілі" означає єврейське походження.
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11.04.2022 00:38 Відповісти
Швілі-син, по моєму.
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11.04.2022 07:52 Відповісти
Так, швілі син. Наприклад: Хатіашвілі. Хатіа - художник, швілі - син. Син художника.
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11.04.2022 08:20 Відповісти
Яке ж ганьбище...? Продались з потрохами , нічого святого,....?
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11.04.2022 05:47 Відповісти
Шалава Папуас шпиливили
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11.04.2022 06:59 Відповісти
Я не знаю, хто вибрав цю проросійську владу в Грузії. Я в Польщі спілкувався з багатьма грузинами. Ні один їх не підтримував. В основному всі позитивно висловлювались за Саакашвілі
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11.04.2022 00:20 Відповісти
Спецоперація ФСБ.
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11.04.2022 00:24 Відповісти
Да там чистая подтасовка. Как могли рашисты выиграть во всех!! мажоритарных округах, при этом имея явно меньшую поддержку в целом ряде регионов. А никак. Это липа.
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11.04.2022 01:02 Відповісти
А чего он хочет от типа с фамилией Шалава ?
Это именно тот момент, когда фамилия соответствует содержанию...
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11.04.2022 00:21 Відповісти
Это имя )))
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11.04.2022 00:42 Відповісти
Это имя. Фамилия - Папуашвілі.
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11.04.2022 00:44 Відповісти
типа я папуа ми літака з соломи робимо
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11.04.2022 01:11 Відповісти
лицемеры. больше боржоми и коньяк не покупаю.
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11.04.2022 00:22 Відповісти
Не спеши, грузины воюют за нас как волки
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11.04.2022 02:41 Відповісти
Одні воюють, а інші кацапів зараз приймають з Московії в обхід санкцій, так що не поспішай.
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11.04.2022 06:55 Відповісти
ты с фронта строчишь? патроны есть?
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11.04.2022 00:25 Відповісти
тобі болтами "розум" в башку вкрутили, чи скочем приклеїли?
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11.04.2022 00:29 Відповісти
нє ну стефа він же бувший рига
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11.04.2022 01:12 Відповісти
Депутати мають займатися своїми справами, а не фоткатися у ТРО.
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11.04.2022 00:47 Відповісти
Гнусь. Нелюдь. швілі
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11.04.2022 00:23 Відповісти
Папуашвілі-Новая Гвинея
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11.04.2022 00:24 Відповісти
Дивує, як нормальний народ може обирати таких покидьків у владу.
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11.04.2022 00:25 Відповісти
Ну як бачиш, Україна і Грузія впєреді планети всєй.
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11.04.2022 06:57 Відповісти
Та й американці, було діло, Трампа обрали
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11.04.2022 10:02 Відповісти
До речі, а Стефанчук їздив до Бучі та Ірпеня.
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11.04.2022 00:26 Відповісти
твоя гордість - твоя тупість?
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11.04.2022 00:31 Відповісти
Спикер Грузии - трусло 🤣🤣🤣. Позорит грузинов
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11.04.2022 00:27 Відповісти
Відкидаючи зайві емоції... в мене складається враження, що деякі представники зеленої влади намагаються розісратися з усім світом. Ну не приїхав якийсь чувак подивитись на трупи та розвалини. Ну тай що? Шо він там не бачив? В Грузіі дві війни з кацапами було з такими самими військовими злочинами. Головне щоб Грузія оказувала підтримку Україні, хоч би й не саму велику, але скільки можуть - і за те треба дякувати.
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11.04.2022 00:28 Відповісти
Шалва Папуашвілі. По моему имя и фамилия все рассказывают про этого человека.
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11.04.2022 00:28 Відповісти
грузія йде за руським воєнним кораблем - на х...
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11.04.2022 00:30 Відповісти
Папуасо-руссо швайне,от такі зрадники правлять в Грузії узурпувавши владу!
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11.04.2022 00:31 Відповісти
але цей покидьок отримав лист щодо вступу у Євросоюз
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11.04.2022 00:34 Відповісти
Шалава ПАПУАСшвiлi йди нах з такою пiдтримкою.Ти шалава путлipoвська йдеш курсом рашистського корабля,а не в НАТО i ЕС.I тупих молдаван прихопи
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11.04.2022 00:32 Відповісти
Хочеться сказати бджоляру, якого хера ти мовчиш. Коли грузинам було тяжко, ти допомагав свому куму у 2008 році. Дякувати грузинам, котрі воюють за Україну. Але в масштабах самої Грузії, це крапля в морі. А тому, владу Грузії, Молдови, щодо членства в ЄС, послати поки що за кацапським кораблем.
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11.04.2022 00:39 Відповісти
От же ж чмо плямкаюче...
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11.04.2022 07:29 Відповісти
Він не куму помагав. Він Грузії ппо дав, а грузинського президента в куми запросив.
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11.04.2022 08:21 Відповісти
Ще й президент України був у Тбілісі, коли туди орки перли.
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11.04.2022 08:22 Відповісти
Хто тебе сюди кликав - мерзота *************??! Сиди там і чекай -доки путлєр не приєднає вашу гнр(яка колись була Грузією) до абхазії з осетією! До України мають право приїхати тільки воїни Сакартвело, що разом з українцями ладні боронити свою свободу і незалежність!
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11.04.2022 00:41 Відповісти
Дык хвамилия за него всё сама сказала!! Вот вопрос к гордым грузинам - Вы чё в папуасов превращаетесь дальше?? или в рашистов?? А когда будете всё таки брать своё???....... или все настоящие горцы в степях Украины......?
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11.04.2022 00:45 Відповісти
Ну капець, раніше терпіти не міг того Стефанчука зі всією зеленою шоблою, але як красиво вліпив: "Єдине, що породжує в мене почуття невимовної бентеги, то це запитання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитися на її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що друг має це зробити без запрошення".

Ленін (зі слів *****) - створив Україну.
***** своїми діями об"єднав народ в одну НАЦІЮ. І мілітаризував її.

Все буде УКРАЇНА!
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11.04.2022 00:53 Відповісти
Фамилия подходящая представителю нынешней власти Грузии
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11.04.2022 01:03 Відповісти
Він може просто сцикнув, а ви на нього наїхали.
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11.04.2022 01:06 Відповісти
ну так шалава папуа
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11.04.2022 01:07 Відповісти
так приземлився =наші підходять і так ''здорово шалава''
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11.04.2022 01:09 Відповісти
Цензор, припиняй писати самозву паРашi росія з великої лiтери !
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11.04.2022 02:26 Відповісти
Проституток покупают, позор Грузии.
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11.04.2022 02:27 Відповісти
а у нас в Украине этого "добра" меньше? Третья волна побегушников из комуняяк, рыгов, зажоперов и все равно остаются те, что готовы прямо сотрудничать с орками - оккупантами. Так что пусть грузины ипутся в собственном соку, а мы просто запомним их ******* и при случае напомним
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11.04.2022 04:54 Відповісти
Є ще такі що, готовий капітулювати.
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11.04.2022 09:42 Відповісти
ЧЕРТ КОРРУПЦИОННЫЙ !!!
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11.04.2022 03:51 Відповісти
Країни Заходу повинні звести до мінімуму всі контакти з Росією. Адже там ніколи не буде жодного цивілізаційного розвитку. А вся їхня культура зводиться до звірства військових у Бучі.
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11.04.2022 04:39 Відповісти
пий боржомі папуас .. не всцися
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11.04.2022 04:51 Відповісти
Нема Міхо - нема Грузії
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11.04.2022 04:57 Відповісти
ГУАМ оказался мертвым. Пока в Грузии такая власть, пусть сосут у *****. Не будет такая Грузия а не в НАТО, а не в ЕС. А значит нам с ними уже не по пути
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11.04.2022 04:58 Відповісти
Їх теперішній ідол Іванішвілі простий приватний акціонер Газпрому, і вони будуть все робити для крисьониша. Там зібралися всі лідери підкаблучники - З Німеччини,Австрії,Італії,Венгрії,Сербії, які мали розвалити НАТО, і відкрити дорогу для Тін Пу 1. І гризуни з Тбілісі як були лаврушниками так і залишились.
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11.04.2022 04:59 Відповісти
Когда нашей "родственице" из рабсеи мы показали фотографии из Бучи, то она ответила, зачем вы мне это присылаете...
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11.04.2022 05:23 Відповісти
не руште своими трупами и так мою тонкую, травмированую психику. Не мне вам указывать но можно удалить номер, заблочить в сетях и забыть за человека. Нах такие родственники.
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11.04.2022 06:57 Відповісти
головний принцип ру.співчуття закладено в скрєпную поговірку "каво **@т чужоє горє"
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11.04.2022 07:57 Відповісти
Папуашвили -вилии
-вилли ....
Це нормальна влада в Грузії бо вони ж Міхо закрили...Карлсона да ?

Ну то таке форумчани Цензора николи непомиляються ..

А тепер припустим що було б якби був зараз при владі Міхо Саакашвіллі ?

??? Отож бо

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11.04.2022 05:45 Відповісти
А когос адекватного у грузин нема? Або-або?
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11.04.2022 08:31 Відповісти
Простой народ в Грузии считает войну в Украине своей войной, все душой переживают за события происходящее у нас, все новостные каналы начинаются с сообщений из Украины и ими заканчиваются, простому Грузинскому народу респект поистине братский народ,
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, ! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს! საქართველოს გაუმარჯოს !!!
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11.04.2022 06:23 Відповісти
Шалава сражу же с имени понятно
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11.04.2022 06:55 Відповісти
Гандон
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11.04.2022 07:07 Відповісти
Стефанчук-не ний. Зараз при владі в Грузії прокацапські папуаси..швілі.

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11.04.2022 07:19 Відповісти
Цензорчани ,а що ви язики в дупу позасували Саакашвілі то сидить ,ви раді ? Бо він же Порошенка баригою обізвав ,а так робить ніззя ...А був би щас Міхо при владі був би другий фронт ...
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11.04.2022 07:25 Відповісти
Запроси голову турецького або ізраїльського парламенту - побачиш відповідь
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11.04.2022 08:04 Відповісти
Не Шалва, не достає ще однієї літери. Сховався під віник на кухні і тремтить від голосу *****. Нехай іде слідом за російським кораблем.
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11.04.2022 08:20 Відповісти
А стефанчук в Алепо їздив. Чи не запрошували, чи було недоречно. Зараз всіх хочуть зробити винними, крім себе.
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11.04.2022 09:39 Відповісти
А яким боком тут Алеппо? До кого б він мав туди їхати? До Асада і "асвабадітелєй"?
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11.04.2022 10:27 Відповісти
Навіщо ви звертаєтесь до тих типів з Грузії чи Угорщини. По-перше, вони вже давно під росією і стараються гарно їй підмахувати, по-друге, з ким поведешся-того і наберешся, тобто совісті в тих мерзотників вже давно немає.
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11.04.2022 09:55 Відповісти
Це не друг. Чмо, підсос російський.
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11.04.2022 10:42 Відповісти
 
 