Спікер парламенту Грузії Папуашвілі вважає неможливим відвідування Бучі та Ірпеня, - Стефанчук

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає неможливим відвідування міст Буча та Ірпінь у Київській області та охарактеризував відповідне запрошення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука як "недоречне".

"Недоречно. Саме так охарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати до України доти, доки окремі представники українського уряду повністю не усвідомлюють потужну підтримку, яку нам надає Грузія. Як таку потужну підтримку він навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН", - написав глава українського парламенту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн у цей нелегкий час.

"Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях. Ми цінуємо і завжди цінували щиру підтримку братнього грузинського народу. Ми знаємо, грузини завжди щирі, сміливі і відважні воїни, багато з яких на сьогодні пліч-о-пліч стоять із нашими оборонцями, захищаючи Україну від російської навали. Точно як і багато українців у 2008 році стояли поруч із грузинами проти тієї самої Росії, яка зазіхнула на вашу незалежність, проковтнула шматок вашої території, вбивала ваших людей", - зазначив Стефанчук.

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Спікер нагадав, що Україна тоді з перших днів грузинського протистояння з Росією підтримувала Грузію: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному та військовому рівнях.

"Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони (Бук, Оса) ви захищали своє небо. Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та почуття обов'язку. Зрештою, оцінку нам, політикам, завжди дадуть наші народи та історія", - звернув увагу голова ВР.

"Єдине, що породжує в мене почуття невимовної бентеги, то це запитання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитися на її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що друг має це зробити без запрошення", - додав Стефанчук.

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