МВД Израиля и посольство Украины достигли договоренностей о статусе беженцев
Министерство внутренних дел Израиля дало положительный ответ посольству Украины о трудоустройстве и базовом социальном страховании для украинских беженцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в Израиле.
Украинское диппредставительство проинформировало о ряде договоренностей, достигнутых на встрече посла Евгения Корнийчука и министра внутренних дел Израиля Аелет Шакед о статусе граждан Украины в этом государстве на время военных действий.
"Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля", - отмечают в посольстве.
Кроме того, эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование.
Также было получено принципиальное согласие МВД Израиля на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в стране по рабочим визам.
В то же время отмечается, что посольство в дальнейшем не согласно с принципом применения квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, готовых предоставить украинцам убежище на фоне российской агрессии.
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7 недель войны своим же палки в колёса ставили. От, нация...
Израиль в первую очередь хранит свои интересы и свою безопасность.
Официальная точка зрения - нейтралитет, но общественное мнение целиком и полностью на стороне Украины.
Относительно беженцев, то 19.000 приняли, из них только 8.000 по Закону о Возвращении(и большинство из них тоже далеко не евреи, а имеющие еврейские корни), остальные просто украинские беженцы в чистом виде.
Приняли, поселили, накормили, озаботились медпомощью, одеждой-обувью, детсадами и всем, что надо человеку для жизни.
Считаете, что что все это ЗА ПЛАТУ?
И еще одно - не знаю, какие у вас представления об Израиле, но уже два месяца армия, полиция и службы безопасности в состоянии высшей готовности из-за угроз террора. За две недели в терактах погибли 14 человек, из них двое украинцев. Предотвращают по 2-3 теракта в день и на горизонте вполне осязаемая перспектива реального военного конфликта.
Считаете, что в таких условиях приемлемо открывать ворота для бесконтрольного приема беженцев? Может вы Израиль со Швецией попутали?