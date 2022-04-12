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беженцы (1605) Израиль (1851)

МВД Израиля и посольство Украины достигли договоренностей о статусе беженцев

ізраїль

Министерство внутренних дел Израиля дало положительный ответ посольству Украины о трудоустройстве и базовом социальном страховании для украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в Израиле.

Украинское диппредставительство проинформировало о ряде договоренностей, достигнутых на встрече посла Евгения Корнийчука и министра внутренних дел Израиля Аелет Шакед о статусе граждан Украины в этом государстве на время военных действий.

"Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля", - отмечают в посольстве.

Кроме того, эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование.

Также было получено принципиальное согласие МВД Израиля на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в стране по рабочим визам.

В то же время отмечается, что посольство в дальнейшем не согласно с принципом применения квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, готовых предоставить украинцам убежище на фоне российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль открыл гуманитарный воздушный коридор и пришлет Украине 6 самолетов с лекарствами, медицинским оборудованием и продуктами, - посол

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Топ комментарии
+4
В Ізраїлі постійні теракти... Не краще місце для біженців...
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12.04.2022 04:36
+4
Израиль не союзник России и не союзник Украины.
Израиль в первую очередь хранит свои интересы и свою безопасность.
Официальная точка зрения - нейтралитет, но общественное мнение целиком и полностью на стороне Украины.
Относительно беженцев, то 19.000 приняли, из них только 8.000 по Закону о Возвращении(и большинство из них тоже далеко не евреи, а имеющие еврейские корни), остальные просто украинские беженцы в чистом виде.
Приняли, поселили, накормили, озаботились медпомощью, одеждой-обувью, детсадами и всем, что надо человеку для жизни.
Считаете, что что все это ЗА ПЛАТУ?
И еще одно - не знаю, какие у вас представления об Израиле, но уже два месяца армия, полиция и службы безопасности в состоянии высшей готовности из-за угроз террора. За две недели в терактах погибли 14 человек, из них двое украинцев. Предотвращают по 2-3 теракта в день и на горизонте вполне осязаемая перспектива реального военного конфликта.
Считаете, что в таких условиях приемлемо открывать ворота для бесконтрольного приема беженцев? Может вы Израиль со Швецией попутали?
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12.04.2022 05:12
+3
статус - гої.. це весь ізраель
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12.04.2022 02:36
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А зо хен вей!

7 недель войны своим же палки в колёса ставили. От, нация...
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12.04.2022 01:53 Ответить
Все как обычно--продолжат принимать богатых кацапов с распрастертыми руками и депортировать женщин с детьми из Украины в Польшу?
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12.04.2022 02:23 Ответить
статус - гої.. це весь ізраель
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12.04.2022 02:36 Ответить
Читайте ізраїльські рускоязикі сайти. Там в"папірці не загортають". А особливо в обговореннях.
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12.04.2022 04:12 Ответить
Так Израиль-же принимает только евреев и родственников граждан Израиля и это очень мизерное количество в сравнении с Европой. Израиль это не союзник Украины а союзник России-смысл Украине ползать на коленях перед Израилем и просить принять пару тыс беженцев когда братья-поляки принимают наших миллионами и никаких условий о чистоте крови не выдвигают? Даже обиды про Бандеру и УПА забыли. Лучше-бы украинская власть сосредоточила услилия на странах ЕС-там в 100 раз больше пользы. А Евреи -это точно не самые щедрые и добродушние и хрен от них чего-то и БЕСПЛАТНО получишь если ты не еврей
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12.04.2022 02:42 Ответить
Израиль не союзник России и не союзник Украины.
Израиль в первую очередь хранит свои интересы и свою безопасность.
Официальная точка зрения - нейтралитет, но общественное мнение целиком и полностью на стороне Украины.
Относительно беженцев, то 19.000 приняли, из них только 8.000 по Закону о Возвращении(и большинство из них тоже далеко не евреи, а имеющие еврейские корни), остальные просто украинские беженцы в чистом виде.
Приняли, поселили, накормили, озаботились медпомощью, одеждой-обувью, детсадами и всем, что надо человеку для жизни.
Считаете, что что все это ЗА ПЛАТУ?
И еще одно - не знаю, какие у вас представления об Израиле, но уже два месяца армия, полиция и службы безопасности в состоянии высшей готовности из-за угроз террора. За две недели в терактах погибли 14 человек, из них двое украинцев. Предотвращают по 2-3 теракта в день и на горизонте вполне осязаемая перспектива реального военного конфликта.
Считаете, что в таких условиях приемлемо открывать ворота для бесконтрольного приема беженцев? Может вы Израиль со Швецией попутали?
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12.04.2022 05:12 Ответить
если Израиль отстаивает только свои интересы и свою выгоду то может Украина аналогично отстаивать свои интересы по отношению к Израилю? ну там визы ввести на-пример ..
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12.04.2022 08:13 Ответить
а терракты то не кремлевские ли друзья хезболы вам организовывают?
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12.04.2022 08:14 Ответить
В Ізраїлі постійні теракти... Не краще місце для біженців...
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12.04.2022 04:36 Ответить
теракты по всей стране? или только в столице?
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12.04.2022 08:15 Ответить
Иван Шумейко, Дич не несите ,пожалуйста
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12.04.2022 05:51 Ответить
Там на картинці помилка - замість українського прапору має буту кацапський
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12.04.2022 11:10 Ответить
 
 