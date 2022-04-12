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МВС Ізраїлю та посольство України досягли домовленостей щодо статусу біженців

ізраїль

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці посольство України в Ізраїлі.

Українське диппредставництво поінформувало про низку домовленостей, досягнутих на зустрічі посла Євгена Корнійчука та міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аєлет Шакед щодо статусу громадян України в цій державі на час воєнних дій.

"Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в’їхав до Ізраїлю після 23 лютого", - зазначають у посольстві.

Крім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування.

Також було отримано принципову згоду МВС Ізраїлю на видачу дозволів на в’їзд сім’ям українських громадян, які легально перебувають в у країні за робочими візами.

Водночас наголошується, що посольство надалі не згодне з принципом застосування квот та будь-яких інших обмежень на в'їзд до Ізраїлю українців, переважно жінок та дітей, на запрошення друзів-громадян Ізраїлю, які готові надати українцям прихисток на тлі російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак

Автор: 

біженці (1864) Ізраїль (1639)


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Топ коментарі
+4
В Ізраїлі постійні теракти... Не краще місце для біженців...
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12.04.2022 04:36
+4
Израиль не союзник России и не союзник Украины.
Израиль в первую очередь хранит свои интересы и свою безопасность.
Официальная точка зрения - нейтралитет, но общественное мнение целиком и полностью на стороне Украины.
Относительно беженцев, то 19.000 приняли, из них только 8.000 по Закону о Возвращении(и большинство из них тоже далеко не евреи, а имеющие еврейские корни), остальные просто украинские беженцы в чистом виде.
Приняли, поселили, накормили, озаботились медпомощью, одеждой-обувью, детсадами и всем, что надо человеку для жизни.
Считаете, что что все это ЗА ПЛАТУ?
И еще одно - не знаю, какие у вас представления об Израиле, но уже два месяца армия, полиция и службы безопасности в состоянии высшей готовности из-за угроз террора. За две недели в терактах погибли 14 человек, из них двое украинцев. Предотвращают по 2-3 теракта в день и на горизонте вполне осязаемая перспектива реального военного конфликта.
Считаете, что в таких условиях приемлемо открывать ворота для бесконтрольного приема беженцев? Может вы Израиль со Швецией попутали?
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12.04.2022 05:12
+3
статус - гої.. це весь ізраель
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12.04.2022 02:36
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А зо хен вей!

7 недель войны своим же палки в колёса ставили. От, нация...
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12.04.2022 01:53 Відповісти
Все как обычно--продолжат принимать богатых кацапов с распрастертыми руками и депортировать женщин с детьми из Украины в Польшу?
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12.04.2022 02:23 Відповісти
статус - гої.. це весь ізраель
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12.04.2022 02:36 Відповісти
Читайте ізраїльські рускоязикі сайти. Там в"папірці не загортають". А особливо в обговореннях.
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12.04.2022 04:12 Відповісти
Так Израиль-же принимает только евреев и родственников граждан Израиля и это очень мизерное количество в сравнении с Европой. Израиль это не союзник Украины а союзник России-смысл Украине ползать на коленях перед Израилем и просить принять пару тыс беженцев когда братья-поляки принимают наших миллионами и никаких условий о чистоте крови не выдвигают? Даже обиды про Бандеру и УПА забыли. Лучше-бы украинская власть сосредоточила услилия на странах ЕС-там в 100 раз больше пользы. А Евреи -это точно не самые щедрые и добродушние и хрен от них чего-то и БЕСПЛАТНО получишь если ты не еврей
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12.04.2022 02:42 Відповісти
Израиль не союзник России и не союзник Украины.
Израиль в первую очередь хранит свои интересы и свою безопасность.
Официальная точка зрения - нейтралитет, но общественное мнение целиком и полностью на стороне Украины.
Относительно беженцев, то 19.000 приняли, из них только 8.000 по Закону о Возвращении(и большинство из них тоже далеко не евреи, а имеющие еврейские корни), остальные просто украинские беженцы в чистом виде.
Приняли, поселили, накормили, озаботились медпомощью, одеждой-обувью, детсадами и всем, что надо человеку для жизни.
Считаете, что что все это ЗА ПЛАТУ?
И еще одно - не знаю, какие у вас представления об Израиле, но уже два месяца армия, полиция и службы безопасности в состоянии высшей готовности из-за угроз террора. За две недели в терактах погибли 14 человек, из них двое украинцев. Предотвращают по 2-3 теракта в день и на горизонте вполне осязаемая перспектива реального военного конфликта.
Считаете, что в таких условиях приемлемо открывать ворота для бесконтрольного приема беженцев? Может вы Израиль со Швецией попутали?
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12.04.2022 05:12 Відповісти
если Израиль отстаивает только свои интересы и свою выгоду то может Украина аналогично отстаивать свои интересы по отношению к Израилю? ну там визы ввести на-пример ..
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12.04.2022 08:13 Відповісти
а терракты то не кремлевские ли друзья хезболы вам организовывают?
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12.04.2022 08:14 Відповісти
В Ізраїлі постійні теракти... Не краще місце для біженців...
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12.04.2022 04:36 Відповісти
теракты по всей стране? или только в столице?
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12.04.2022 08:15 Відповісти
Иван Шумейко, Дич не несите ,пожалуйста
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12.04.2022 05:51 Відповісти
Там на картинці помилка - замість українського прапору має буту кацапський
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12.04.2022 11:10 Відповісти
 
 