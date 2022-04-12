МВС Ізраїлю та посольство України досягли домовленостей щодо статусу біженців
Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці посольство України в Ізраїлі.
Українське диппредставництво поінформувало про низку домовленостей, досягнутих на зустрічі посла Євгена Корнійчука та міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аєлет Шакед щодо статусу громадян України в цій державі на час воєнних дій.
"Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в’їхав до Ізраїлю після 23 лютого", - зазначають у посольстві.
Крім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування.
Також було отримано принципову згоду МВС Ізраїлю на видачу дозволів на в’їзд сім’ям українських громадян, які легально перебувають в у країні за робочими візами.
Водночас наголошується, що посольство надалі не згодне з принципом застосування квот та будь-яких інших обмежень на в'їзд до Ізраїлю українців, переважно жінок та дітей, на запрошення друзів-громадян Ізраїлю, які готові надати українцям прихисток на тлі російської агресії.
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7 недель войны своим же палки в колёса ставили. От, нация...
Израиль в первую очередь хранит свои интересы и свою безопасность.
Официальная точка зрения - нейтралитет, но общественное мнение целиком и полностью на стороне Украины.
Относительно беженцев, то 19.000 приняли, из них только 8.000 по Закону о Возвращении(и большинство из них тоже далеко не евреи, а имеющие еврейские корни), остальные просто украинские беженцы в чистом виде.
Приняли, поселили, накормили, озаботились медпомощью, одеждой-обувью, детсадами и всем, что надо человеку для жизни.
Считаете, что что все это ЗА ПЛАТУ?
И еще одно - не знаю, какие у вас представления об Израиле, но уже два месяца армия, полиция и службы безопасности в состоянии высшей готовности из-за угроз террора. За две недели в терактах погибли 14 человек, из них двое украинцев. Предотвращают по 2-3 теракта в день и на горизонте вполне осязаемая перспектива реального военного конфликта.
Считаете, что в таких условиях приемлемо открывать ворота для бесконтрольного приема беженцев? Может вы Израиль со Швецией попутали?