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Львовщина (2794)

Систему сверхточного распознавания людей и автомобилей презентовали на Львовщине, - ОВА

авто,вилучення

Во Львовской области состоялась презентация проекта "Vision" - системы сверхточного распознавания людей и автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"По области на сегодня установлено 1400 камер видеонаблюдения, которые помогают расследовать уголовные правонарушения и находить преступников. Проект "Vision", в рамках которого мы расширили функционал системы видеонаблюдения области, обеспечивает цифровой анализ и обработку данных, поступающих через камеры области. Данные о транспортных средствах можно будет найти не просто быстро, а сверхбыстро! Также доступен поиск транспортных средств с использованием технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности. И главное: специалисты, которые будут работать с интегрированной системой видеонаблюдения Львовской области, смогут получать данные из других областей. Если нам придется иметь дело с ДРГ, то их передвижение будет как на ладони", – пояснил глава ОВА Максим Козицкий.

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Александр Шляховский подчеркнул, что внедрение системы Vision поможет ускорить процесс профилактики, раскрытия и недопущения новых преступлений.

Также читайте: C Донетчины вывезли во Львовскую область около 50 раненых, - ОВА
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Топ комментарии
+8
Так тепер вдасться встановити чи був Трухін за кермом? )
Чи на власть імущих можливостей штучного інтелекту замало?)
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12.04.2022 02:04
+6
Навіщо розголошувати, якщо це засіб проти ДРГ?
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12.04.2022 01:55
+6
Порушує права людини. Не можна безпідставно стежити за людиною. В штатах це можливо тільки за санкцією судді якщо є обґрунтована підозра. А от у Британії CCTV камери усюди понатикані там до прав інше ставленн
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12.04.2022 06:06
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо розголошувати, якщо це засіб проти ДРГ?
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12.04.2022 01:55 Ответить
Так тепер вдасться встановити чи був Трухін за кермом? )
Чи на власть імущих можливостей штучного інтелекту замало?)
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12.04.2022 02:04 Ответить
Після зустрічі з інтелектом-95 штучний інтелект ламається. Так що, на час гастролей Кварталу у вашому місті, вирубайте усі камери.
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12.04.2022 03:53 Ответить
Штучного інтелекту не існує.
Є машинне навчання.
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12.04.2022 02:17 Ответить
а дальше будет против несогласных использовано
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12.04.2022 02:19 Ответить
Проти злочинців. Як в цивілізованому світі. Там поліція по вуличним камерам давно вже ловить злочинців.
Ти проти, щоб ловили злочинців?
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12.04.2022 02:22 Ответить
ага..йшов я по місту зупинили поліціянти паспорт..код телефону і фото на память...***"штучний інтелект", а як був напад на хату ..хрен кого знайшли..штучний інтелект...
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12.04.2022 03:31 Ответить
Порушує права людини. Не можна безпідставно стежити за людиною. В штатах це можливо тільки за санкцією судді якщо є обґрунтована підозра. А от у Британії CCTV камери усюди понатикані там до прав інше ставленн
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12.04.2022 06:06 Ответить
я в этом цивилизованном мире живу...по камерам участников протестов вычисляют потом начинается cancel culture угрозы преследование потери работы...ну ты понял. а дальше социальный рейтинг как в китае
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12.04.2022 06:15 Ответить
тот кто меняет свободу на безопасность не получит ни того ни другого
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12.04.2022 06:18 Ответить
Брехня..як завжди..відмили гроші...люди самі ставлять камери а поліціянти звітують про встановлення..корупція непереборна
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12.04.2022 03:34 Ответить
Українці, котрі виїхали в Америку нарікають так само. На все і всіх.
То мабуть українці мають ген такий, нарікальний.
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12.04.2022 03:57 Ответить
я в америках не був.але багато людей їздять по світу і бачать ,як там живуть,тому і нарікають..і кажуть --чому в Україні так не можна зробити.
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12.04.2022 07:53 Ответить
Цікаво, що всі ці «багато людей» вважають, що «зробити» це для них має хтось.
І сидять, чекають…
Але це стара історія.
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12.04.2022 09:31 Ответить
Будуть продовжувати складати списки активістів, щоб потім злити їх окупантам?
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12.04.2022 11:10 Ответить
 
 