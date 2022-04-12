Систему надточного розпізнавання людей та автомобілів презентували на Львівщині, - ОВА

На Львівщині відбулася презентація проєкту "Vision" – системи надточного розпізнавання людей та автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОВА.

"По області станом на зараз встановлено 1400 камер відеоспостереження, які допомагають розслідувати кримінальні правопорушення та знаходити злочинців. Проєкт "Vision", в межах якого ми розширили функціонал системи відеоспостереження області, забезпечує цифровий аналіз та обробку даних, які надходять через камери області. Дані про транспортні засоби можна буде знайти не просто швидко, а надшвидко! Також тепер доступний пошук транспортних засобів з використанням технологій штучного інтелекту та доповненої реальності. І головне: фахівці, які працюватимуть з інтегрованою системою відеоспостереження Львівської області, зможуть отримувати дані з інших областей. Тобто, якщо нам доведеться мати справу з ДРГ, то їхнє пересування буде як на долоні", - пояснив очільник ОВА Максим Козицький.

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський наголосив, що впровадження системи "Vision" допоможе пришвидшити процес профілактики, розкриття та недопущення нових злочинів.

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