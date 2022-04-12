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Систему надточного розпізнавання людей та автомобілів презентували на Львівщині, - ОВА

авто,вилучення

На Львівщині відбулася презентація проєкту "Vision" – системи надточного розпізнавання людей та автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОВА.

"По області станом на зараз встановлено 1400 камер відеоспостереження, які допомагають розслідувати кримінальні правопорушення та знаходити злочинців. Проєкт "Vision", в межах якого ми розширили функціонал системи відеоспостереження області, забезпечує цифровий аналіз та обробку даних, які надходять через камери області. Дані про транспортні засоби можна буде знайти не просто швидко, а надшвидко! Також тепер доступний пошук транспортних засобів з використанням технологій штучного інтелекту та доповненої реальності. І головне: фахівці, які працюватимуть з інтегрованою системою відеоспостереження Львівської області, зможуть отримувати дані з інших областей. Тобто, якщо нам доведеться мати справу з ДРГ, то їхнє пересування буде як на долоні", - пояснив очільник ОВА Максим Козицький.

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський наголосив, що впровадження системи "Vision" допоможе пришвидшити процес профілактики, розкриття та недопущення нових злочинів.

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Автор: 

Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+8
Так тепер вдасться встановити чи був Трухін за кермом? )
Чи на власть імущих можливостей штучного інтелекту замало?)
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12.04.2022 02:04
+6
Навіщо розголошувати, якщо це засіб проти ДРГ?
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12.04.2022 01:55
+6
Порушує права людини. Не можна безпідставно стежити за людиною. В штатах це можливо тільки за санкцією судді якщо є обґрунтована підозра. А от у Британії CCTV камери усюди понатикані там до прав інше ставленн
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12.04.2022 06:06
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Навіщо розголошувати, якщо це засіб проти ДРГ?
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12.04.2022 01:55 Відповісти
Так тепер вдасться встановити чи був Трухін за кермом? )
Чи на власть імущих можливостей штучного інтелекту замало?)
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12.04.2022 02:04 Відповісти
Після зустрічі з інтелектом-95 штучний інтелект ламається. Так що, на час гастролей Кварталу у вашому місті, вирубайте усі камери.
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12.04.2022 03:53 Відповісти
Штучного інтелекту не існує.
Є машинне навчання.
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12.04.2022 02:17 Відповісти
а дальше будет против несогласных использовано
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12.04.2022 02:19 Відповісти
Проти злочинців. Як в цивілізованому світі. Там поліція по вуличним камерам давно вже ловить злочинців.
Ти проти, щоб ловили злочинців?
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12.04.2022 02:22 Відповісти
ага..йшов я по місту зупинили поліціянти паспорт..код телефону і фото на память...***"штучний інтелект", а як був напад на хату ..хрен кого знайшли..штучний інтелект...
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12.04.2022 03:31 Відповісти
Порушує права людини. Не можна безпідставно стежити за людиною. В штатах це можливо тільки за санкцією судді якщо є обґрунтована підозра. А от у Британії CCTV камери усюди понатикані там до прав інше ставленн
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12.04.2022 06:06 Відповісти
я в этом цивилизованном мире живу...по камерам участников протестов вычисляют потом начинается cancel culture угрозы преследование потери работы...ну ты понял. а дальше социальный рейтинг как в китае
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12.04.2022 06:15 Відповісти
тот кто меняет свободу на безопасность не получит ни того ни другого
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12.04.2022 06:18 Відповісти
Брехня..як завжди..відмили гроші...люди самі ставлять камери а поліціянти звітують про встановлення..корупція непереборна
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12.04.2022 03:34 Відповісти
Українці, котрі виїхали в Америку нарікають так само. На все і всіх.
То мабуть українці мають ген такий, нарікальний.
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12.04.2022 03:57 Відповісти
я в америках не був.але багато людей їздять по світу і бачать ,як там живуть,тому і нарікають..і кажуть --чому в Україні так не можна зробити.
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12.04.2022 07:53 Відповісти
Цікаво, що всі ці «багато людей» вважають, що «зробити» це для них має хтось.
І сидять, чекають…
Але це стара історія.
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12.04.2022 09:31 Відповісти
Будуть продовжувати складати списки активістів, щоб потім злити їх окупантам?
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12.04.2022 11:10 Відповісти
 
 