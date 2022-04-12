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Европол (32) актив (88)

Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

європол

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщения на сайте Европола.

Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.

"Операция "Оскар" также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", - уточняют в Европоле.

Также читайте: Европол помогает Украине расследовать кибератаки на правительственные сайты, - представитель пресс-службы Жорж

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12.04.2022 02:29 Ответить
довго ж ви думали , озабочені ви мої
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12.04.2022 02:33 Ответить
Як оперативно,молодці.
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12.04.2022 02:40 Ответить
Якщо шо, бубочка ховає коломойського (від санкцій) в Україні...
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12.04.2022 09:49 Ответить
Головне не ділитися інформацією з кацапським інтерполом
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12.04.2022 11:13 Ответить
 
 