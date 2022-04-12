Європол розпочав операцію з пошуку активів підсанкційних росіян

Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Європолу.

Нова операція матиме назву "Оскар". Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань.

"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС",- уточнюють в Європолі.

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