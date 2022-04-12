В РФ раненых военных агитируют возвращаться на войну против Украины, - разведка
Оккупанты усиливают антиукраинскую и антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях.
Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Лечение пропагандой – раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну. ... Российские госпитали переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий.
Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - говорится в сообщении.
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Орки безногі і безрукі, а їм кажуть: "Доскакай" до Донбасу і "сделайделоправое"!!!
Боже, яківонийо*бнуті!!!
Дякую Боже, що я не москаль
По перше, пропаганда працює.
По друге, потрібно атамстіть укропам, яки мали нахабство чинити супротив!
Ничего, после победы отстроим новые (лучше прежних)!