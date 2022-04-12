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Новости Война
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В РФ раненых военных агитируют возвращаться на войну против Украины, - разведка

Оккупанты усиливают антиукраинскую и антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях.

Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Лечение пропагандой – раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну. ... Российские госпитали переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий.

Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Вот те, кто совершал военные преступления в Бородянке Киевской области, - ГУР МО обнародовало список российских военнослужащих. ДОКУМЕНТ

армия РФ (19168) разведка (4171)


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Топ комментарии
+13
Ліпше дохлих агітуйте. Справжні війська z будуть
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12.04.2022 03:00
+11
Їх потрібно добити щоб вони не могли свідчити і розповсюджувати "невигідну ***** інформацію" в місцях проживання. От створюють соціальний тиск на ментально слабких агітуючи боротися до кінця за ... премію Дарвіна.
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12.04.2022 03:48
+10
Что-то мне подсказывает, что большинство вернутся. Они настолько зомбированные, а если будут отказываться, то родственники психологически надавят...
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12.04.2022 05:14
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Ліпше дохлих агітуйте. Справжні війська z будуть
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12.04.2022 03:00 Ответить
Вони й живі біологічно, але Zомбі стосовно діяльності головного мозку.
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12.04.2022 03:06 Ответить
це правильно- вони обсеруться ще на кордоні.. або ще в білорусі
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12.04.2022 03:00 Ответить
Ну все верно - пакеты для них куплены, значит надо закрыть вопрос.
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12.04.2022 03:02 Ответить
тем более, что в Украине пакеты под запретом. Соберись, тряпка!
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12.04.2022 03:04 Ответить
А навіщо їм платити, погнати на убій, "денег нет".
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12.04.2022 03:03 Ответить
Ну якщо не в усіх екс-полонених вистачило клепок у макітрі для розуміння що ліміт везіння вони вже вичерпали, то цим сам Ленін велів "атамстіть" за Максіма чи обісрані штани...
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12.04.2022 03:12 Ответить
Це наче вже як анекдот)
Орки безногі і безрукі, а їм кажуть: "Доскакай" до Донбасу і "сделайделоправое"!!!
Боже, яківонийо*бнуті!!!
Дякую Боже, що я не москаль
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12.04.2022 03:12 Ответить
Їх потрібно добити щоб вони не могли свідчити і розповсюджувати "невигідну ***** інформацію" в місцях проживання. От створюють соціальний тиск на ментально слабких агітуючи боротися до кінця за ... премію Дарвіна.
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12.04.2022 03:48 Ответить
Да какая там "невигідна ***** інформація"! Разве ты не знаешь, что если руцкий открывает рот, он сразу начинает врать? Эти чмошники будут рассказывать в своих ******, как они героически косили "укров" одной левой и гранатой танки подрывали.
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12.04.2022 08:34 Ответить
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12.04.2022 05:01 Ответить
Что-то мне подсказывает, что большинство вернутся. Они настолько зомбированные, а если будут отказываться, то родственники психологически надавят...
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12.04.2022 05:14 Ответить
З пораненого вояка на полі бою більше шкоди ніж користі.
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12.04.2022 06:36 Ответить
что ж ты не здох за яхты Сечина! что ж ты не здох еще за гулаг. за вчк, за доносы и анонимки, за новый савецкий рейх!!
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12.04.2022 08:25 Ответить
А що так? В чатрулетку зайдеш, так там всі готові воювати з Украіною! А в воєнкоматах миша повісилась! А що ж так? Відгребли маненько?
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12.04.2022 09:04 Ответить
Думаю, багато виродків повернеться!
По перше, пропаганда працює.
По друге, потрібно атамстіть укропам, яки мали нахабство чинити супротив!
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12.04.2022 09:49 Ответить
И сколько еще собачьих будок поворуют?
Ничего, после победы отстроим новые (лучше прежних)!

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12.04.2022 10:09 Ответить
Краща агітація для орків - це виступи українського президента, який обіцяє їм при вторгненні те, що вони б ніколи не отримали у своїй ******
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12.04.2022 11:15 Ответить
А от справді цікаво: скільки орків після того "лікування" захочуть... довершити почате: нарешті остаточно здохнути?
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12.04.2022 13:58 Ответить
 
 