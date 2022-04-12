Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома", когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заменить. Он составляет 40% от общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ поставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках до тех пор, пока Россия не выполнит определенные условия", - говорится в сообщении.

По его словам, таким образом деньги не будут идти непосредственно в Россию и не будут финансировать ее войну против Украины.

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