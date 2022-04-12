Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"
Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома", когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.
"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заменить. Он составляет 40% от общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ поставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках до тех пор, пока Россия не выполнит определенные условия", - говорится в сообщении.
По его словам, таким образом деньги не будут идти непосредственно в Россию и не будут финансировать ее войну против Украины.
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І не менше мають нести відповідальність
Чтобы они накопили денег с продажи этого газа и какую-то новую войну начали?
Больше никогда у них не покупать газ!
По крайней мере до смены этого режима!
россия каждый год на газе зарабатывает 100 млрд долларов.
Ну вот и выплатят Украине 1 трлн за 10 лет.
тогда россии придется уменьшить цену на газ в 10 раза, чтобы конкурировать на европейском рынке.
Цена сейчас 1000, придется ставить 100. по себестоимости.
Они скорей с голоду сдохнут, всё спалят и уничтожат , чем что-то , кому-то сделают просто так . Тем более ихместь из-за санкций не даст им успокоится …