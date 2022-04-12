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Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"

газ

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома", когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заменить. Он составляет 40% от общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ поставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках до тех пор, пока Россия не выполнит определенные условия", - говорится в сообщении.

По его словам, таким образом деньги не будут идти непосредственно в Россию и не будут финансировать ее войну против Украины.

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Топ комментарии
+8
Что бы закрутить кран нужно заглушить скважины...там просто так включить выключить не получится...
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12.04.2022 08:21
+7
основна проблема, що Европі начхати на ці пропозиції. Саме Европа викормила фюрера і фашизм.кацапський.
І не менше мають нести відповідальність
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12.04.2022 08:32
+6
Це потрібно було зробити 24 лютого *****!
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12.04.2022 08:07
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Мысль хорошая, надо только убедить в этом фюрера кацапии *****.
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12.04.2022 08:06 Ответить
Це потрібно було зробити 24 лютого *****!
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12.04.2022 08:07 Ответить
👍гениально. Не останавливайтесь.
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12.04.2022 08:08 Ответить
Не Украина, замминистра. Моделей много. Предложенная "замом", точно работать не будет.
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12.04.2022 08:08 Ответить
Ага, а откуда уверенность, что в ответ на такой вариант русские просто кран не закрутят ?
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12.04.2022 08:15 Ответить
Что бы закрутить кран нужно заглушить скважины...там просто так включить выключить не получится...
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12.04.2022 08:21 Ответить
Заглушить скважину не очень легко, но можно и это не такая уж редкая операция. Можно начать заполнять все свободные хранилища, можно по дармовой цене все продавать Китаю и тд. В любом случае гнать газ в Европу без оплаты ********* не будет. Хотя бы потому, что существуют подписаные контракты, в которых все оговорено и Европа ни при каких условиях контракт не нарушит.. И именно по контрактам оплата в рублях не принимается.
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12.04.2022 10:40 Ответить
Так кацапи перекриють подачу газу і всьо.
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12.04.2022 08:16 Ответить
и будут его сжигать - Грету Тунберг им на всё тело...)
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12.04.2022 08:20 Ответить
Вони газ краще спалять ніж даватимуть на дурняк.
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12.04.2022 08:44 Ответить
Е ні, вони будуть бігати за кожним, хто захоче купити їх газ, та шукати шляхи, бо иначе чем ани харчеваться будут.
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12.04.2022 08:51 Ответить
Купити, а не віддати без грошей.
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12.04.2022 09:02 Ответить
А для цього тварюки будуть скреготячи іклами їти на поступки...
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12.04.2022 10:09 Ответить
На "просто спалити" все одно , потрібні певні кошти. Собі в мінус вони точно не будуть працювати.
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12.04.2022 09:10 Ответить
Ну так їм самим "всьо" і настане. Літо йде. Невже ,бліать,та Європа не перетопчеться без кацапського газу хоча б 3-4 місяці? Їдять вони його там,чи шо?
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12.04.2022 08:25 Ответить
Перекриють, і скважини заглушать, і зайве спалювати будуть.
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12.04.2022 08:25 Ответить
Заглушить скважину и потом её «разГлушить» это очень сложный и дорогостоящий процесс . Иногда бывает даже выгодней и дешевле просверлить новую скважину , чем старую «разморозить».
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12.04.2022 12:00 Ответить
как потом будут разглушивать скважины...?
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12.04.2022 18:04 Ответить
Краще було б газ, нафта та ядерна зброя за харчи.
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12.04.2022 08:22 Ответить
основна проблема, що Европі начхати на ці пропозиції. Саме Европа викормила фюрера і фашизм.кацапський.
І не менше мають нести відповідальність
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12.04.2022 08:32 Ответить
До речі, про Іран. The Guardian сьогодні пише, що Ірак через Іран налагодив таємні поставки наступальної зброї в росію. Як каже джерело інформації, їм неважливо куди йде зброя, головне для них - що це проти США.
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12.04.2022 08:49 Ответить
Ну як це таємно, коли ви пишете
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12.04.2022 09:03 Ответить
Пройшов певний час, поки таємне стало відомим...
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12.04.2022 18:03 Ответить
А, что, так можно..? Чего ждём ???
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12.04.2022 10:08 Ответить
Какое восстановление покупок газа у россии?

Чтобы они накопили денег с продажи этого газа и какую-то новую войну начали?

Больше никогда у них не покупать газ!

По крайней мере до смены этого режима!
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12.04.2022 10:14 Ответить
Если и будет создан такой счет - то с него, в первую очередь, должны быть выплачены репарации Украине.

россия каждый год на газе зарабатывает 100 млрд долларов.

Ну вот и выплатят Украине 1 трлн за 10 лет.
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12.04.2022 10:16 Ответить
покупать у россии газ не выше, чем по 100 долларов. по себестоимости.
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12.04.2022 10:20 Ответить
Как вариант: наложить на рос газ ввозную пошлину 900%.

тогда россии придется уменьшить цену на газ в 10 раза, чтобы конкурировать на европейском рынке.

Цена сейчас 1000, придется ставить 100. по себестоимости.
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12.04.2022 10:21 Ответить
Здається в українському уряді є люди, які здатні здорово мислити, а не лише верещати без кінця - закрийте небо, закрийте газ, закрийте нафту
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12.04.2022 11:24 Ответить
Навряд ли они согласятся на такую модель, это ж кацапы ….
Они скорей с голоду сдохнут, всё спалят и уничтожат , чем что-то , кому-то сделают просто так . Тем более ихместь из-за санкций не даст им успокоится …
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12.04.2022 12:05 Ответить
 
 