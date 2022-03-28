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Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газ на рубли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубл,рублі

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, правительству РФ и "Газпрому" поручено внести изменения в контракты на поставку газа по изменению валюты расчетов на российские рубли. Центробанку же РФ поручено организовать продажу российских рублей на внутреннем рынке России для покупателей российского газа.

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Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газ на рубли 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Так це дійсно цікава ідея - Європа купляє рублі у України, Казахстану та ін. І пхає ці рублі у Росію, щоб вони там і залишились.
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28.03.2022 10:47
+12
вот и звезда поставкам газа
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28.03.2022 10:48
+9
Якщо цей нелюдь розуміется на економіці та як розуміеться на військовій справі, то піZдець прийде Газпрому і Роснефти скоріш ніж отой же піZдець прийде на полі бою.
До речі, як там справи с "Северным Потоком-2", який вже збудованний та готовий до пуску?
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28.03.2022 10:53
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Пишете один комент і чекаєте 10 хв, тоді не буде дубляжа.
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28.03.2022 11:13 Ответить
Поясняю как можно легально внести изменения в контракты
между газпрёмом и покупателями газа:
1-й способ - провести переговоры и при согласии покупателя
подписать дополнительное соглашение об изменении валюты контракта...
2-й способ - подать в Стокгольмский институт арбитража,
лет через пять выиграть дело и после того как решение вступит в силу
(а оно может быть пять раз оспорено в других судах)
смело получать оплату за газы в рублях...
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28.03.2022 12:06 Ответить
Модери, чому каменти дублюються по кілька разів?
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28.03.2022 11:15 Ответить
мадярія буде платити форінтами, решта рублями...)))
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28.03.2022 11:30 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:32 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:32 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:32 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:33 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:33 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:34 Ответить
А рубль вас слушается!
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28.03.2022 12:41 Ответить
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28.03.2022 13:25 Ответить
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:35 Ответить
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28.03.2022 11:35 Ответить
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28.03.2022 11:36 Ответить
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28.03.2022 11:36 Ответить
Потом объявит смены белья: второй барак меняется с четвёртым.
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28.03.2022 11:46 Ответить
Лучше этикетками от колы. Они большую ценность имеют, чем рубль.
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Лучше этикетками от колы. Они большую ценность имеют, чем рубль.
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Ответить
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28.03.2022 11:50 Ответить
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28.03.2022 11:50 Ответить
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28.03.2022 11:50 Ответить
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28.03.2022 11:50 Ответить
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28.03.2022 11:50 Ответить
Дурний думкой багатие
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28.03.2022 12:02 Ответить
Різаний папір від того валютою не стане.
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28.03.2022 12:26 Ответить
Рублями вигідніше опалювати, ніж газом.
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28.03.2022 13:21 Ответить
А в контрактах написано, що сплата в євро та доларах... а про рублі нічого не написано.... і в односторонньому порядку зміняти контракти неможна.... хоча про що це я... це ж ЦАР ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ вирішив... ну що ж ждемо відповіді Європи....
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28.03.2022 14:36 Ответить
Но в контрактах написано, что оплата должна быть. Просто, при оплате в долларах, Европе было выгодно, что бы курс рубля был высоким, а при оплате в рублях, ей уже выгоднее что бы он был низким. Парадоксы: государство экспортёр всегда мечтает иметь низкий курс своих денег, а его граждане хотят высокий. А у государств импортёров интересы граждан и государства совпадают.
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28.03.2022 15:15 Ответить
Отличная новость. Пуйло уже сказали следовать за кораблём в этом вопросе, теперь заставят. Сцарь решил, что может всех нагнуть? Сейчас посмотрим, кто кого нагнёт. На дворе почти апрель.
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28.03.2022 17:07 Ответить
а рублями ссср гондон возьмешь?
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28.03.2022 17:29 Ответить
Германия уже послала это требование вслед за кораблём.
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28.03.2022 17:43 Ответить
Это не деньги! Рубли давайте!
https://www.youtube.com/watch?v=_yw5GipQvz0&ab_channel=RovPax
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28.03.2022 17:44 Ответить
Якщо Газпром і Роснєфть напряму керуються з Кремля, то ніякі вони не АО, і мають розглядатися й притягуватися до відповідальності, як державні структури РФ.
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28.03.2022 18:03 Ответить
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