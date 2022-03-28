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Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за газ на рубли
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, правительству РФ и "Газпрому" поручено внести изменения в контракты на поставку газа по изменению валюты расчетов на российские рубли. Центробанку же РФ поручено организовать продажу российских рублей на внутреннем рынке России для покупателей российского газа.
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показать весь комментарий28.03.2022 10:53
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между газпрёмом и покупателями газа:
1-й способ - провести переговоры и при согласии покупателя
подписать дополнительное соглашение об изменении валюты контракта...
2-й способ - подать в Стокгольмский институт арбитража,
лет через пять выиграть дело и после того как решение вступит в силу
(а оно может быть пять раз оспорено в других судах)
смело получать оплату за газы в рублях...
https://www.youtube.com/watch?v=_yw5GipQvz0&ab_channel=RovPax