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Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рубл,рублі

Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду, Центробанку та "Газпрому" до 31 березня реалізувати заходи щодо переведення на рублі розрахунків за газ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема уряду РФ і "Газпрому" доручено внести зміни в контракти на постачання газу щодо зміни валюти розрахунків на російські рублі. А Центробанку РФ доручено організувати продаж російських рублів на внутрішньому ринку Росії для покупців російського газу.

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Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі 01
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Топ коментарі
+16
Так це дійсно цікава ідея - Європа купляє рублі у України, Казахстану та ін. І пхає ці рублі у Росію, щоб вони там і залишились.
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28.03.2022 10:47
+12
вот и звезда поставкам газа
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28.03.2022 10:48
+9
Якщо цей нелюдь розуміется на економіці та як розуміеться на військовій справі, то піZдець прийде Газпрому і Роснефти скоріш ніж отой же піZдець прийде на полі бою.
До речі, як там справи с "Северным Потоком-2", який вже збудованний та готовий до пуску?
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28.03.2022 10:53
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Пишете один комент і чекаєте 10 хв, тоді не буде дубляжа.
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28.03.2022 11:13 Відповісти
Поясняю как можно легально внести изменения в контракты
между газпрёмом и покупателями газа:
1-й способ - провести переговоры и при согласии покупателя
подписать дополнительное соглашение об изменении валюты контракта...
2-й способ - подать в Стокгольмский институт арбитража,
лет через пять выиграть дело и после того как решение вступит в силу
(а оно может быть пять раз оспорено в других судах)
смело получать оплату за газы в рублях...
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28.03.2022 12:06 Відповісти
Модери, чому каменти дублюються по кілька разів?
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28.03.2022 11:15 Відповісти
мадярія буде платити форінтами, решта рублями...)))
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28.03.2022 11:30 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:32 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:32 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:32 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:33 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:33 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:34 Відповісти
А рубль вас слушается!
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28.03.2022 12:41 Відповісти
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28.03.2022 13:25 Відповісти
рубль встань! раз-два
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28.03.2022 11:35 Відповісти
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28.03.2022 11:35 Відповісти
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28.03.2022 11:36 Відповісти
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28.03.2022 11:36 Відповісти
Потом объявит смены белья: второй барак меняется с четвёртым.
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28.03.2022 11:46 Відповісти
Лучше этикетками от колы. Они большую ценность имеют, чем рубль.
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
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Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Лучше этикетками от колы. Они большую ценность имеют, чем рубль.
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Почините уже сайт...
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28.03.2022 11:50 Відповісти
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28.03.2022 11:50 Відповісти
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Дурний думкой багатие
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28.03.2022 12:02 Відповісти
Різаний папір від того валютою не стане.
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28.03.2022 12:26 Відповісти
Рублями вигідніше опалювати, ніж газом.
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28.03.2022 13:21 Відповісти
А в контрактах написано, що сплата в євро та доларах... а про рублі нічого не написано.... і в односторонньому порядку зміняти контракти неможна.... хоча про що це я... це ж ЦАР ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ вирішив... ну що ж ждемо відповіді Європи....
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28.03.2022 14:36 Відповісти
Но в контрактах написано, что оплата должна быть. Просто, при оплате в долларах, Европе было выгодно, что бы курс рубля был высоким, а при оплате в рублях, ей уже выгоднее что бы он был низким. Парадоксы: государство экспортёр всегда мечтает иметь низкий курс своих денег, а его граждане хотят высокий. А у государств импортёров интересы граждан и государства совпадают.
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28.03.2022 15:15 Відповісти
Отличная новость. Пуйло уже сказали следовать за кораблём в этом вопросе, теперь заставят. Сцарь решил, что может всех нагнуть? Сейчас посмотрим, кто кого нагнёт. На дворе почти апрель.
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28.03.2022 17:07 Відповісти
а рублями ссср гондон возьмешь?
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28.03.2022 17:29 Відповісти
Германия уже послала это требование вслед за кораблём.
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28.03.2022 17:43 Відповісти
Это не деньги! Рубли давайте!
https://www.youtube.com/watch?v=_yw5GipQvz0&ab_channel=RovPax
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28.03.2022 17:44 Відповісти
Якщо Газпром і Роснєфть напряму керуються з Кремля, то ніякі вони не АО, і мають розглядатися й притягуватися до відповідальності, як державні структури РФ.
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28.03.2022 18:03 Відповісти
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