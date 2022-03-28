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Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду, Центробанку та "Газпрому" до 31 березня реалізувати заходи щодо переведення на рублі розрахунків за газ.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема уряду РФ і "Газпрому" доручено внести зміни в контракти на постачання газу щодо зміни валюти розрахунків на російські рублі. А Центробанку РФ доручено організувати продаж російських рублів на внутрішньому ринку Росії для покупців російського газу.
Топ коментарі
+16 Сергей Исаков
показати весь коментар28.03.2022 10:47
+12 Костянтин Пелагін
показати весь коментар28.03.2022 10:48
+9 arye z.
показати весь коментар28.03.2022 10:53
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Будь ласка, зачекайте...
между газпрёмом и покупателями газа:
1-й способ - провести переговоры и при согласии покупателя
подписать дополнительное соглашение об изменении валюты контракта...
2-й способ - подать в Стокгольмский институт арбитража,
лет через пять выиграть дело и после того как решение вступит в силу
(а оно может быть пять раз оспорено в других судах)
смело получать оплату за газы в рублях...
https://www.youtube.com/watch?v=_yw5GipQvz0&ab_channel=RovPax