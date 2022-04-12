Україна запропонувала "іранську модель" санкцій проти "Газпрому"

Україна пропонує міжнародним партнерам застосувати "іранську модель" санкцій щодо "Газпрому", коли російський газ ітиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть у Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков на полях організованої Енергетичним співтовариством конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок у Відні.

"Що стосується трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найбільш складно замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ постачається від "Газпрому" до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає визначені умови", - йдеться в повідомленні.

За його словами, таким чином, гроші не йтимуть безпосередньо в Росію і не будуть фінансувати її війну проти України.

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