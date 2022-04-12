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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна запропонувала "іранську модель" санкцій проти "Газпрому"

газ

Україна пропонує міжнародним партнерам застосувати "іранську модель" санкцій щодо "Газпрому", коли російський газ ітиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть у Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков на полях організованої Енергетичним співтовариством конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок у Відні.

"Що стосується трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найбільш складно замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ постачається від "Газпрому" до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає визначені умови", - йдеться в повідомленні.

За його словами, таким чином, гроші не йтимуть безпосередньо в Росію і не будуть фінансувати її війну проти України.

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Автор: 

газ (10422) Газпром (3387) росія (65098) санкції (11816)


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Топ коментарі
+8
Что бы закрутить кран нужно заглушить скважины...там просто так включить выключить не получится...
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12.04.2022 08:21
+7
основна проблема, що Европі начхати на ці пропозиції. Саме Европа викормила фюрера і фашизм.кацапський.
І не менше мають нести відповідальність
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12.04.2022 08:32
+6
Це потрібно було зробити 24 лютого *****!
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12.04.2022 08:07
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Мысль хорошая, надо только убедить в этом фюрера кацапии *****.
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12.04.2022 08:06 Відповісти
Це потрібно було зробити 24 лютого *****!
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12.04.2022 08:07 Відповісти
👍гениально. Не останавливайтесь.
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12.04.2022 08:08 Відповісти
Не Украина, замминистра. Моделей много. Предложенная "замом", точно работать не будет.
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12.04.2022 08:08 Відповісти
Ага, а откуда уверенность, что в ответ на такой вариант русские просто кран не закрутят ?
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12.04.2022 08:15 Відповісти
Что бы закрутить кран нужно заглушить скважины...там просто так включить выключить не получится...
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12.04.2022 08:21 Відповісти
Заглушить скважину не очень легко, но можно и это не такая уж редкая операция. Можно начать заполнять все свободные хранилища, можно по дармовой цене все продавать Китаю и тд. В любом случае гнать газ в Европу без оплаты ********* не будет. Хотя бы потому, что существуют подписаные контракты, в которых все оговорено и Европа ни при каких условиях контракт не нарушит.. И именно по контрактам оплата в рублях не принимается.
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12.04.2022 10:40 Відповісти
Так кацапи перекриють подачу газу і всьо.
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12.04.2022 08:16 Відповісти
и будут его сжигать - Грету Тунберг им на всё тело...)
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12.04.2022 08:20 Відповісти
Вони газ краще спалять ніж даватимуть на дурняк.
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12.04.2022 08:44 Відповісти
Е ні, вони будуть бігати за кожним, хто захоче купити їх газ, та шукати шляхи, бо иначе чем ани харчеваться будут.
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12.04.2022 08:51 Відповісти
Купити, а не віддати без грошей.
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12.04.2022 09:02 Відповісти
А для цього тварюки будуть скреготячи іклами їти на поступки...
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12.04.2022 10:09 Відповісти
На "просто спалити" все одно , потрібні певні кошти. Собі в мінус вони точно не будуть працювати.
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12.04.2022 09:10 Відповісти
Ну так їм самим "всьо" і настане. Літо йде. Невже ,бліать,та Європа не перетопчеться без кацапського газу хоча б 3-4 місяці? Їдять вони його там,чи шо?
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12.04.2022 08:25 Відповісти
Перекриють, і скважини заглушать, і зайве спалювати будуть.
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12.04.2022 08:25 Відповісти
Заглушить скважину и потом её «разГлушить» это очень сложный и дорогостоящий процесс . Иногда бывает даже выгодней и дешевле просверлить новую скважину , чем старую «разморозить».
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12.04.2022 12:00 Відповісти
как потом будут разглушивать скважины...?
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12.04.2022 18:04 Відповісти
Краще було б газ, нафта та ядерна зброя за харчи.
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12.04.2022 08:22 Відповісти
основна проблема, що Европі начхати на ці пропозиції. Саме Европа викормила фюрера і фашизм.кацапський.
І не менше мають нести відповідальність
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12.04.2022 08:32 Відповісти
До речі, про Іран. The Guardian сьогодні пише, що Ірак через Іран налагодив таємні поставки наступальної зброї в росію. Як каже джерело інформації, їм неважливо куди йде зброя, головне для них - що це проти США.
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12.04.2022 08:49 Відповісти
Ну як це таємно, коли ви пишете
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12.04.2022 09:03 Відповісти
Пройшов певний час, поки таємне стало відомим...
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12.04.2022 18:03 Відповісти
А, что, так можно..? Чего ждём ???
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12.04.2022 10:08 Відповісти
Какое восстановление покупок газа у россии?

Чтобы они накопили денег с продажи этого газа и какую-то новую войну начали?

Больше никогда у них не покупать газ!

По крайней мере до смены этого режима!
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12.04.2022 10:14 Відповісти
Если и будет создан такой счет - то с него, в первую очередь, должны быть выплачены репарации Украине.

россия каждый год на газе зарабатывает 100 млрд долларов.

Ну вот и выплатят Украине 1 трлн за 10 лет.
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12.04.2022 10:16 Відповісти
покупать у россии газ не выше, чем по 100 долларов. по себестоимости.
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12.04.2022 10:20 Відповісти
Как вариант: наложить на рос газ ввозную пошлину 900%.

тогда россии придется уменьшить цену на газ в 10 раза, чтобы конкурировать на европейском рынке.

Цена сейчас 1000, придется ставить 100. по себестоимости.
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12.04.2022 10:21 Відповісти
Здається в українському уряді є люди, які здатні здорово мислити, а не лише верещати без кінця - закрийте небо, закрийте газ, закрийте нафту
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12.04.2022 11:24 Відповісти
Навряд ли они согласятся на такую модель, это ж кацапы ….
Они скорей с голоду сдохнут, всё спалят и уничтожат , чем что-то , кому-то сделают просто так . Тем более ихместь из-за санкций не даст им успокоится …
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12.04.2022 12:05 Відповісти
 
 