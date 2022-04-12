Любое использование химоружия РФ будет нарушением международного права, - МИД Австралии
Власти Австралии работают со своими союзниками по поводу сообщений о применении РФ химического оружия в Мариуполе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министерша иностранных дел Австралии Марис Пейн в Твиттере.
"Сообщения о том, что российские войска могли применить химическое вещество в Мариуполе, вызывают глубокую обеспокоенность. Австралия работает с союзниками, чтобы проверить эти детали", - написала она.
Пейн подчеркнула, что любое использование химического оружия было бы дальнейшим массовым нарушением международного права.
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Пожалуйста, подождите...
Всім відверто чхати на життя, взагалі.
Всім на всіх насрати, на першому місці свої життя. Та і ви такі самі, впершу своє тіло будете рятувати, а потім вже дітей, жінку, батьків, і тільки потім сусідів (і то під питанням)... а тут інша країна, невідомі люди...
Вибачаюсь, якщо ви ботом назвали не мене, хорошого дня.
Нам треба НАТО, а не гарантії безпеки, бо Китай та Індія ще ті ушльопки.
Забагато ви сварите тих, хто відверто допомагає. Без них ми б лишились сам на сам з Кацапстаном!
ЗеленськийКоломойський, ані Німеччина і інша їЄвропа поки що не прохопились ані словом.
Навіть не засудили РФ, не те що санкції підтримати!
Сцикуни нікчемні!
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"