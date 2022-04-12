Ирак передал России контрабандное оружие для войны в Украине, - Guardian
Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.
По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.
Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, также вернувшим С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.
Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.
Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и поставляли разные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна была наполнена оружием.
Большая ее часть легально перешла в руки шиитских групп, поддерживаемых Ираном, выступающих против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".
РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, контролирующей переправу.
По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.
"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что сейчас оно нам не нужно. - Ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из собеседников в "Хашд аш-Шааби".
После этого три грузовых судна, способных перевозить такие грузы – два под российским флагом и одно под иранским – пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели и прибыли в Астрахань.
Пожалуйста, подождите...
Но мьі етого нє знаєм, іван.
Судячи з усього, друга армія світу, змушена побиратизя у таких самих ізгоїв, бо не здатна себе забезпечити!
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh
США і Британія сказали, що терміново перевірють інформацію про ймовірне застосування хім. зброї в Маріуполі, але наразі не можуть підтвердити.
Багато людей в стрічці через це обурюється.
Але Україна офіційно теж поки не підтвердила.
І Захід не буде робити заяв/кроків без цього.
Вооружали Афганистан, Ирак на миллиарды долларов и теперь этим оружием распоряжаться террористы
А Украине христианскому и демократической государству дают не очень охотно и по чуть-чуть (
Ким був Порох в лютому-березні 2014, щоб міг здати Крим?
Ваш преЗедент заявляв, що він помер би, але не здав би Крим.
Чому він до сих пір живий при зданій Херсонській області та частинах інших областей, окупованих при НЬОМУ?
Тоді виникає питання КИМ від по вашому звільнений? Рашистами?
І заслуга у визволенні не вашого презедента, а армії під керівництвом Залужного.
Зеленський заявляв, що Харків може бути окупований і пропонував воїнам вийти з Маріуполя і віддати його рашистам.
Ще той Наполеон ...
Порох здав Крим🤕, тьху. Такі самі в нацистів в Україні вірять.
В Украине так же было?
а нам вагаються..
Може ще їх заберіть до анало-гавнєтної армії?
Тубзік у чистому полі десь на херсонщині *********...
Расскажешь потом Украинцам, пришедшим по твою свинячью душонку, как твоей пустой башке всё равно было.
Можливо це була суто формальна показова допомога по принципу "ворог мого ворога - мій друг".
Якщо підтвердиться, то на фоні дефіциту продовольства саме і цих країнах першим почнеться голод, от і все.