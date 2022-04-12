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Ирак передал России контрабандное оружие для войны в Украине, - Guardian

ирак,багдад

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.

По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.

Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, также вернувшим С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и поставляли разные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна была наполнена оружием.

Большая ее часть легально перешла в руки шиитских групп, поддерживаемых Ираном, выступающих против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны

РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, контролирующей переправу. 

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что сейчас оно нам не нужно. - Ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из собеседников в "Хашд аш-Шааби".

После этого три грузовых судна, способных перевозить такие грузы – два под российским флагом и одно под иранским – пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели и прибыли в Астрахань.
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Топ комментарии
+87
Морська піхота з Маріуполя..Втомлені та не скоренні
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12.04.2022 09:23
+44
Великая держава попрошайничает в Ирака
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12.04.2022 09:25
+35
Тупий кацапський номерний троляка. Ти б хоча б текст прочитало. Для таких довбнів, як ти, пояснюю: Зброя -іракська, переправляє іран через Каспій. А "віше криші" у кацапів тільки гівна. Ти-тому прямий приклад
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12.04.2022 09:27
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"когда своего выше крыши?"
Но мьі етого нє знаєм, іван.
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12.04.2022 09:22 Ответить
брікс/брікпар/ обирає складні та обхідні шляхи для боротьби з європою-сша
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12.04.2022 11:21 Ответить
стан складів і умови зберігання ру.ваффен різні. скупщики радіориноку мордора працюють ефективніше за всю оборонку ху@лостана
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12.04.2022 09:25 Ответить
Границы рассеи очень большие и оттягивать что-то своё, оголяя тылы, очень рискованно. Ракеты сейчас умные, и американские в первую очередь - образно говоря, со стороны магадана влетит и по махачкале ******.
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12.04.2022 09:45 Ответить
Морська піхота з Маріуполя..Втомлені та не скоренні
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12.04.2022 09:23 Ответить
Там не тільки Азов і морська піхота. Повага до всіх захисників міста, до поліції,частин ЗСУ і людей,які не скорилися. Бережіть себе і Україну
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12.04.2022 09:53 Ответить
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ , допоможи СПАСИ І СОХРАНИ цих ВОЇНІВ ! П.с. Закликаю всих тут присутніх , кожному, намисати до Господа таке звернення-молитву(від серця), і я ВІРЮ буде ЧУДО. ВІРЮ.
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12.04.2022 11:12 Ответить
Герои! Настоящие! Молимся за вас! Пусть Бог вам помогает! Родненькие. держитесь!
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12.04.2022 12:17 Ответить
Великая держава попрошайничает в Ирака
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12.04.2022 09:25 Ответить
Смєхдєржава.
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12.04.2022 09:31 Ответить
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12.04.2022 10:45 Ответить
Стєрхдєржава
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12.04.2022 13:39 Ответить
Тупий кацапський номерний троляка. Ти б хоча б текст прочитало. Для таких довбнів, як ти, пояснюю: Зброя -іракська, переправляє іран через Каспій. А "віше криші" у кацапів тільки гівна. Ти-тому прямий приклад
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12.04.2022 09:27 Ответить
США могут санкций по нефти иранской добавить .
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12.04.2022 09:30 Ответить
Так Іран (офіційний) тут ні до чого. Це контрабанда. І ніхто Ірану санкції не добавить, бо іранська нафта потрібна для заміщення кацапської.
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12.04.2022 09:38 Ответить
Ви переплутали.Якраз Іран може напряму поставляти рашистам зброю.А ось Ірак то точно контрабанда,там в країні безлад.
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12.04.2022 10:02 Ответить
Ще раз: ні офіційний Іран, ні офіційний Ірак зброю кацапам не поставляють. Це контрабанда.
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12.04.2022 11:02 Ответить
Не звертай уваги, то мадярка, у її голові безлад після чергової перемоги орбана...)))
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12.04.2022 12:26 Ответить
Так это вроде ИраК передал оружие , а не ИраН .
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12.04.2022 11:37 Ответить
Дожилась Параша . А еще "вторая" армия в мире
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12.04.2022 09:32 Ответить
Це гарна новина.
Судячи з усього, друга армія світу, змушена побиратизя у таких самих ізгоїв, бо не здатна себе забезпечити!
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12.04.2022 09:37 Ответить
Попередньо. Скинули на завод Азовсталь.
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.

Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!

Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!

Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.

Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!

Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
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12.04.2022 09:41 Ответить
Пише кореспондент голосу Америки:

https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh

США і Британія сказали, що терміново перевірють інформацію про ймовірне застосування хім. зброї в Маріуполі, але наразі не можуть підтвердити.

Багато людей в стрічці через це обурюється.

Але Україна офіційно теж поки не підтвердила.

І Захід не буде робити заяв/кроків без цього.
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12.04.2022 10:14 Ответить
Удивляет позиция США!
Вооружали Афганистан, Ирак на миллиарды долларов и теперь этим оружием распоряжаться террористы
А Украине христианскому и демократической государству дают не очень охотно и по чуть-чуть (
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12.04.2022 09:42 Ответить
Якби не Український народ то Гарант уже б давно договорився про мир з"братнім" '' йому 'і його z"радникам рашистом. Навіть зараз, то внього мирний план уже на столії, а частина нашої країни ще пі' у окупацією; то поки що не готовий торгувати територією України...
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12.04.2022 09:54 Ответить
Вже класика, зареєстровані протягом лютого-квітня 2022 року боти вкидують маячню про "Порох здав Крим".
Ким був Порох в лютому-березні 2014, щоб міг здати Крим?
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12.04.2022 10:17 Ответить
Я не спамлю дурню. Дурь кожного має бути на видноті.
Ваш преЗедент заявляв, що він помер би, але не здав би Крим.
Чому він до сих пір живий при зданій Херсонській області та частинах інших областей, окупованих при НЬОМУ?
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12.04.2022 10:26 Ответить
Ви з преЗедентом вважаєте Херсонську область звільненою при окупованому Херсоні і територій до самого Криму?
Тоді виникає питання КИМ від по вашому звільнений? Рашистами?
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12.04.2022 10:33 Ответить
Коли БУДЕ звільнена, тоді і будете нахвалювати. Причому, окупували і лишаються окупованими при вашому героєві і частину Запорізької області, і ще більшу частину Луганської та Донецької областей.
І заслуга у визволенні не вашого презедента, а армії під керівництвом Залужного.
Зеленський заявляв, що Харків може бути окупований і пропонував воїнам вийти з Маріуполя і віддати його рашистам.
Ще той Наполеон ...
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12.04.2022 11:08 Ответить
В оченятах вашого маленького дурника війна закінчилася два роки тому, забули
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12.04.2022 10:48 Ответить
Номерная анна?А в нике буква М ,это значит - ***** ,или мудозвонка,или *****вошка...
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12.04.2022 11:11 Ответить
Вибач Анна, але ти дурнувата.
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12.04.2022 10:19 Ответить
Навіщо ж ви їй поставили лайк?
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12.04.2022 10:23 Ответить
Це дуже м'ягко сказане, це для неї майже комплімент, її зезидент показує приклад дурнуватості, особливо, коли верзе щось не по шпаргалці
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12.04.2022 10:52 Ответить
Плести дурню престань ,йди борщ вари краще.
Порох здав Крим🤕, тьху. Такі самі в нацистів в Україні вірять.
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12.04.2022 10:20 Ответить
Які аргументи можна надати людині ,що каже "порох здав Крим", навіть нема чого час тратити
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12.04.2022 10:41 Ответить
Календар собі краще купи. Коли порошенко став президентом, то і Крим і Донбас вже були окуповані руснею. С таким же успіхом і зеленський сдав Крим.
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12.04.2022 10:56 Ответить
будучи м1н1стром 1ноземних справ Порошенко робив дуже-дуже мало для в1льно1 Укра1ни.А Крим задали:турцинов,Аваков,Тимошенко,пашинський,грьобана Свободатягнибока ,дал1 Ви пам"ятаете
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12.04.2022 11:21 Ответить
Це як раз таки популізм. Звірте дані коли прийшов Порох до влади і коли було окуповані ті території... Ми в 2014 воювали в резиновых тапках на босу ногу... А зараз Стугна, Нептун, Вільха співпраці з НАТО, а спільні навчання, тренування... А при Зеленському це все було закинуто "нужно просто перестать стрелять" і велике будівництво рашка не нападе... Головне як по класиці при розслідувані не вийти на самих себе як з вагнеравцями..
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12.04.2022 10:24 Ответить
В Иране и Афганистане, США ПРИСУТСТВОВАЛИ (в т.ч. многочисленным военным контингентом). США ПОЛНОСТЬЮ контролировали всю власть в этих государствах. Армия этих стран была под ПОЛНЫМ контролем США.
В Украине так же было?
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12.04.2022 09:54 Ответить
ФЕЙК полный! Ирак не имеет выхода на Каспий! Ирак и Иран живут как кошка с собакой! Официальный Иран хочет снятия с себя (в связи с эмбарго наложеного на рашу) санкций по добычи нефти и экспорта её по всему миру! Хрен он против США пукнет!
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12.04.2022 09:43 Ответить
Вы не в курсе обстановки в Ираке. Там есть проиранские шиитские группировки, которые почти власть. У них даже армия своя есть. Вот собственно эта армия и передала оборудование через Иран.
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12.04.2022 09:52 Ответить
Вот щас без капли стеба. Просто мне непонятно. Что за оборудование такое может бьіть у каких-то шиитских группировок? Калаши? РПГ-7? Так у рашки своего такого добра навалом. Танки-вертолетьі? Откуда у них может бьіть єто?
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12.04.2022 12:32 Ответить
Цікаво, а у нас працює посольство іраку(якщо є), і коли вже Найвеличнійший виступить перед ними?!
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12.04.2022 09:43 Ответить
Угу зіграє хером на балалайці від себе, якщо єрмак йому пропише роль то виступить тоді в іраку
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12.04.2022 09:51 Ответить
Это говорит о том,шо экономические санкции,эмбарго для того же ирана,рашки,северной кореи и т.д. до фейги,мировое зло действует быстрее,Украина получается стоит на переднем крае борьбы с мировым злом и НАТО пора раздуплиться и в форс-мажорнной ситуации без проволочек начать быстрее поставлять Украине оружие,самолёты,ПВО,ПРО,противокорабельные ракеты,а может даже и самим перестать бздеть и потихоньку подключаться,иначе может эта гидра мирового зла распространиться и на страны НАТО,отсидеться, смотрю, не получится! И Америке надо не клин клином вышибать,договариваясь с ираном о снятии эмбарго на нефть,шоб рашке сделать ваву,а помочь оружием Украине быстрее! Все эти санкции и переговоры не помогут!
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12.04.2022 09:48 Ответить
афганістану,Іраку зброю давали необмежено
а нам вагаються..
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12.04.2022 09:51 Ответить
Там ще в Північній Кореї є пару ракет класу ЧОНДУХВАН-8.
Може ще їх заберіть до анало-гавнєтної армії?
Тубзік у чистому полі десь на херсонщині *********...
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12.04.2022 09:52 Ответить
"про це пише https://www.theguardian.com/ The Guardian із посиланням на інформацію членів іракських бійців" ???
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12.04.2022 09:54 Ответить
Щодо Іраку то це дійсно контрабанда через тотальну корупцію,а Іран то є фанатики ненормальні,вважаю що для них потрібно постійно діюче ембарго.
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12.04.2022 09:56 Ответить
Ірак, НАТО може повторить.
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12.04.2022 09:56 Ответить
На жаль, не всі засудили Кацапстан, Китай та Індія найбільші країни не підтримують санкції - а отже все це фігня, ембарго треба вимагати у них, а не сидіти на шиї західних країн.
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12.04.2022 09:58 Ответить
достатньо буде Україні не продавати в Китай і Індію соняшник і кукурудзу , посидять голодні будуть по іншому думати .
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12.04.2022 10:32 Ответить
Щоб закінчити війну швидко потрібно дати ботоксному те,що він хоче-повоювати з НАТО. Від радості дід скопититься,про кнопку це фата моргана, новий ботоксний може бути також рашистом,але уже зляканим.
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12.04.2022 09:58 Ответить
Китай ще може допомогти, тоді ховайтесь в льохи всі, може пронесе.
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12.04.2022 09:59 Ответить
скрепные АналаГовнеты клянчат у ортодоксальных террористов оружие ... у свинособак в московии только понты и двуногий рогатый скот в избытке, остальное приходится клянчить
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12.04.2022 10:01 Ответить
Закидывайте кацапов водкой!!! Это лучшее оружие против них!!!
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12.04.2022 10:01 Ответить
Это уже третья мировая или еще нет?
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12.04.2022 10:20 Ответить
"Уай-уай, нам усио рауно каму арюжьий давай, лыщбэ бабах-зарэзал!"

Расскажешь потом Украинцам, пришедшим по твою свинячью душонку, как твоей пустой башке всё равно было.
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12.04.2022 10:45 Ответить
Той,хто написав цю сторінку, повний профан в історій і географії. Справа скоріш за все іде про ісламську республіку іран зі столицею в тегерані. До речі там в статті є згадка про тегеран. Редактори Цензора, прошу вас ,перед випуском статті перевіряти її на тверезу голову.
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12.04.2022 10:55 Ответить
иран государство сволочи надо наказать его
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12.04.2022 10:59 Ответить
******* параша бере літаки, гради, ракети у інших держав а Україні ой нізя нічого дати бо параша обідиться
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12.04.2022 11:25 Ответить
Ані Ірак, ані Іран не може дати кацапам нічого такого, чого б у неї не було великому надлишку. Інформація про якісь там розроблені тупорилими персами озброєння взагалі лише сміх викликає.
Можливо це була суто формальна показова допомога по принципу "ворог мого ворога - мій друг".

Якщо підтвердиться, то на фоні дефіциту продовольства саме і цих країнах першим почнеться голод, от і все.
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12.04.2022 11:38 Ответить
Скоріш за все ізраїльська провокація-інформація з метою не дати зняти санкції з Ірану.
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12.04.2022 14:06 Ответить
може світова політична еліта хоч зараз зрозуміє, що практично всі ниточки від терористів тягнуться в рашку
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12.04.2022 16:08 Ответить
 
 