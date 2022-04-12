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Ірак передав Росії контрабандну зброю для війни в Україні, - Guardian

ирак,багдад

Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на інформацію членів іракських бійців, що підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб.

За даними видання, РПГ та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені до Росії з Іраку після невдалої кампанії Москви в Україні у березні.

Ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300, також був подарований Москві владою Тегерана, яка також повернула С-300, за словами джерела, що допомагало організувати транспортування.

Використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.

Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.

Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з "Ісламською державою".

Також читайте: Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії, - ГУР Міноборони

РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні "Хашд аш-Шаабі", найпотужнішої групи шиїтів, були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.

За словами джерела, 1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

"Нам все одно, куди йде важке озброєння (бо наразі воно нам не потрібне. - Ред.). Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", - сказав один зі співрозмовників у "Хашд аш-Шаабі".

Після цього три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі - два під російським прапором і одне під іранським - перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в Астрахань.

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Топ коментарі
+87
Морська піхота з Маріуполя..Втомлені та не скоренні
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12.04.2022 09:23
+44
Великая держава попрошайничает в Ирака
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12.04.2022 09:25
+35
Тупий кацапський номерний троляка. Ти б хоча б текст прочитало. Для таких довбнів, як ти, пояснюю: Зброя -іракська, переправляє іран через Каспій. А "віше криші" у кацапів тільки гівна. Ти-тому прямий приклад
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12.04.2022 09:27
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"когда своего выше крыши?"
Но мьі етого нє знаєм, іван.
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12.04.2022 09:22 Відповісти
брікс/брікпар/ обирає складні та обхідні шляхи для боротьби з європою-сша
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12.04.2022 11:21 Відповісти
стан складів і умови зберігання ру.ваффен різні. скупщики радіориноку мордора працюють ефективніше за всю оборонку ху@лостана
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12.04.2022 09:25 Відповісти
Границы рассеи очень большие и оттягивать что-то своё, оголяя тылы, очень рискованно. Ракеты сейчас умные, и американские в первую очередь - образно говоря, со стороны магадана влетит и по махачкале ******.
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12.04.2022 09:45 Відповісти
Морська піхота з Маріуполя..Втомлені та не скоренні
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12.04.2022 09:23 Відповісти
Там не тільки Азов і морська піхота. Повага до всіх захисників міста, до поліції,частин ЗСУ і людей,які не скорилися. Бережіть себе і Україну
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12.04.2022 09:53 Відповісти
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ , допоможи СПАСИ І СОХРАНИ цих ВОЇНІВ ! П.с. Закликаю всих тут присутніх , кожному, намисати до Господа таке звернення-молитву(від серця), і я ВІРЮ буде ЧУДО. ВІРЮ.
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12.04.2022 11:12 Відповісти
Герои! Настоящие! Молимся за вас! Пусть Бог вам помогает! Родненькие. держитесь!
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12.04.2022 12:17 Відповісти
Великая держава попрошайничает в Ирака
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12.04.2022 09:25 Відповісти
Смєхдєржава.
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12.04.2022 09:31 Відповісти
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12.04.2022 10:45 Відповісти
Стєрхдєржава
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12.04.2022 13:39 Відповісти
Тупий кацапський номерний троляка. Ти б хоча б текст прочитало. Для таких довбнів, як ти, пояснюю: Зброя -іракська, переправляє іран через Каспій. А "віше криші" у кацапів тільки гівна. Ти-тому прямий приклад
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12.04.2022 09:27 Відповісти
США могут санкций по нефти иранской добавить .
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12.04.2022 09:30 Відповісти
Так Іран (офіційний) тут ні до чого. Це контрабанда. І ніхто Ірану санкції не добавить, бо іранська нафта потрібна для заміщення кацапської.
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12.04.2022 09:38 Відповісти
Ви переплутали.Якраз Іран може напряму поставляти рашистам зброю.А ось Ірак то точно контрабанда,там в країні безлад.
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12.04.2022 10:02 Відповісти
Ще раз: ні офіційний Іран, ні офіційний Ірак зброю кацапам не поставляють. Це контрабанда.
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12.04.2022 11:02 Відповісти
Не звертай уваги, то мадярка, у її голові безлад після чергової перемоги орбана...)))
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12.04.2022 12:26 Відповісти
Так это вроде ИраК передал оружие , а не ИраН .
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12.04.2022 11:37 Відповісти
Дожилась Параша . А еще "вторая" армия в мире
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12.04.2022 09:32 Відповісти
Це гарна новина.
Судячи з усього, друга армія світу, змушена побиратизя у таких самих ізгоїв, бо не здатна себе забезпечити!
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12.04.2022 09:37 Відповісти
Попередньо. Скинули на завод Азовсталь.
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.

Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!

Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!

Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.

Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!

Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
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12.04.2022 09:41 Відповісти
Пише кореспондент голосу Америки:

https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh

США і Британія сказали, що терміново перевірють інформацію про ймовірне застосування хім. зброї в Маріуполі, але наразі не можуть підтвердити.

Багато людей в стрічці через це обурюється.

Але Україна офіційно теж поки не підтвердила.

І Захід не буде робити заяв/кроків без цього.
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12.04.2022 10:14 Відповісти
Удивляет позиция США!
Вооружали Афганистан, Ирак на миллиарды долларов и теперь этим оружием распоряжаться террористы
А Украине христианскому и демократической государству дают не очень охотно и по чуть-чуть (
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12.04.2022 09:42 Відповісти
Якби не Український народ то Гарант уже б давно договорився про мир з"братнім" '' йому 'і його z"радникам рашистом. Навіть зараз, то внього мирний план уже на столії, а частина нашої країни ще пі' у окупацією; то поки що не готовий торгувати територією України...
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12.04.2022 09:54 Відповісти
Вже класика, зареєстровані протягом лютого-квітня 2022 року боти вкидують маячню про "Порох здав Крим".
Ким був Порох в лютому-березні 2014, щоб міг здати Крим?
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12.04.2022 10:17 Відповісти
Я не спамлю дурню. Дурь кожного має бути на видноті.
Ваш преЗедент заявляв, що він помер би, але не здав би Крим.
Чому він до сих пір живий при зданій Херсонській області та частинах інших областей, окупованих при НЬОМУ?
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12.04.2022 10:26 Відповісти
Ви з преЗедентом вважаєте Херсонську область звільненою при окупованому Херсоні і територій до самого Криму?
Тоді виникає питання КИМ від по вашому звільнений? Рашистами?
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12.04.2022 10:33 Відповісти
Коли БУДЕ звільнена, тоді і будете нахвалювати. Причому, окупували і лишаються окупованими при вашому героєві і частину Запорізької області, і ще більшу частину Луганської та Донецької областей.
І заслуга у визволенні не вашого презедента, а армії під керівництвом Залужного.
Зеленський заявляв, що Харків може бути окупований і пропонував воїнам вийти з Маріуполя і віддати його рашистам.
Ще той Наполеон ...
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12.04.2022 11:08 Відповісти
В оченятах вашого маленького дурника війна закінчилася два роки тому, забули
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12.04.2022 10:48 Відповісти
Номерная анна?А в нике буква М ,это значит - ***** ,или мудозвонка,или *****вошка...
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12.04.2022 11:11 Відповісти
Вибач Анна, але ти дурнувата.
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12.04.2022 10:19 Відповісти
Навіщо ж ви їй поставили лайк?
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12.04.2022 10:23 Відповісти
Це дуже м'ягко сказане, це для неї майже комплімент, її зезидент показує приклад дурнуватості, особливо, коли верзе щось не по шпаргалці
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Плести дурню престань ,йди борщ вари краще.
Порох здав Крим🤕, тьху. Такі самі в нацистів в Україні вірять.
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12.04.2022 10:20 Відповісти
Які аргументи можна надати людині ,що каже "порох здав Крим", навіть нема чого час тратити
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12.04.2022 10:41 Відповісти
Календар собі краще купи. Коли порошенко став президентом, то і Крим і Донбас вже були окуповані руснею. С таким же успіхом і зеленський сдав Крим.
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12.04.2022 10:56 Відповісти
будучи м1н1стром 1ноземних справ Порошенко робив дуже-дуже мало для в1льно1 Укра1ни.А Крим задали:турцинов,Аваков,Тимошенко,пашинський,грьобана Свободатягнибока ,дал1 Ви пам"ятаете
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12.04.2022 11:21 Відповісти
Це як раз таки популізм. Звірте дані коли прийшов Порох до влади і коли було окуповані ті території... Ми в 2014 воювали в резиновых тапках на босу ногу... А зараз Стугна, Нептун, Вільха співпраці з НАТО, а спільні навчання, тренування... А при Зеленському це все було закинуто "нужно просто перестать стрелять" і велике будівництво рашка не нападе... Головне як по класиці при розслідувані не вийти на самих себе як з вагнеравцями..
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12.04.2022 10:24 Відповісти
В Иране и Афганистане, США ПРИСУТСТВОВАЛИ (в т.ч. многочисленным военным контингентом). США ПОЛНОСТЬЮ контролировали всю власть в этих государствах. Армия этих стран была под ПОЛНЫМ контролем США.
В Украине так же было?
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12.04.2022 09:54 Відповісти
ФЕЙК полный! Ирак не имеет выхода на Каспий! Ирак и Иран живут как кошка с собакой! Официальный Иран хочет снятия с себя (в связи с эмбарго наложеного на рашу) санкций по добычи нефти и экспорта её по всему миру! Хрен он против США пукнет!
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12.04.2022 09:43 Відповісти
Вы не в курсе обстановки в Ираке. Там есть проиранские шиитские группировки, которые почти власть. У них даже армия своя есть. Вот собственно эта армия и передала оборудование через Иран.
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12.04.2022 09:52 Відповісти
Вот щас без капли стеба. Просто мне непонятно. Что за оборудование такое может бьіть у каких-то шиитских группировок? Калаши? РПГ-7? Так у рашки своего такого добра навалом. Танки-вертолетьі? Откуда у них может бьіть єто?
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12.04.2022 12:32 Відповісти
Цікаво, а у нас працює посольство іраку(якщо є), і коли вже Найвеличнійший виступить перед ними?!
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12.04.2022 09:43 Відповісти
Угу зіграє хером на балалайці від себе, якщо єрмак йому пропише роль то виступить тоді в іраку
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12.04.2022 09:51 Відповісти
Это говорит о том,шо экономические санкции,эмбарго для того же ирана,рашки,северной кореи и т.д. до фейги,мировое зло действует быстрее,Украина получается стоит на переднем крае борьбы с мировым злом и НАТО пора раздуплиться и в форс-мажорнной ситуации без проволочек начать быстрее поставлять Украине оружие,самолёты,ПВО,ПРО,противокорабельные ракеты,а может даже и самим перестать бздеть и потихоньку подключаться,иначе может эта гидра мирового зла распространиться и на страны НАТО,отсидеться, смотрю, не получится! И Америке надо не клин клином вышибать,договариваясь с ираном о снятии эмбарго на нефть,шоб рашке сделать ваву,а помочь оружием Украине быстрее! Все эти санкции и переговоры не помогут!
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12.04.2022 09:48 Відповісти
афганістану,Іраку зброю давали необмежено
а нам вагаються..
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12.04.2022 09:51 Відповісти
Там ще в Північній Кореї є пару ракет класу ЧОНДУХВАН-8.
Може ще їх заберіть до анало-гавнєтної армії?
Тубзік у чистому полі десь на херсонщині *********...
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12.04.2022 09:52 Відповісти
"про це пише https://www.theguardian.com/ The Guardian із посиланням на інформацію членів іракських бійців" ???
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12.04.2022 09:54 Відповісти
Щодо Іраку то це дійсно контрабанда через тотальну корупцію,а Іран то є фанатики ненормальні,вважаю що для них потрібно постійно діюче ембарго.
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12.04.2022 09:56 Відповісти
Ірак, НАТО може повторить.
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12.04.2022 09:56 Відповісти
На жаль, не всі засудили Кацапстан, Китай та Індія найбільші країни не підтримують санкції - а отже все це фігня, ембарго треба вимагати у них, а не сидіти на шиї західних країн.
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12.04.2022 09:58 Відповісти
достатньо буде Україні не продавати в Китай і Індію соняшник і кукурудзу , посидять голодні будуть по іншому думати .
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12.04.2022 10:32 Відповісти
Щоб закінчити війну швидко потрібно дати ботоксному те,що він хоче-повоювати з НАТО. Від радості дід скопититься,про кнопку це фата моргана, новий ботоксний може бути також рашистом,але уже зляканим.
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12.04.2022 09:58 Відповісти
Китай ще може допомогти, тоді ховайтесь в льохи всі, може пронесе.
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12.04.2022 09:59 Відповісти
скрепные АналаГовнеты клянчат у ортодоксальных террористов оружие ... у свинособак в московии только понты и двуногий рогатый скот в избытке, остальное приходится клянчить
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12.04.2022 10:01 Відповісти
Закидывайте кацапов водкой!!! Это лучшее оружие против них!!!
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12.04.2022 10:01 Відповісти
Это уже третья мировая или еще нет?
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12.04.2022 10:20 Відповісти
"Уай-уай, нам усио рауно каму арюжьий давай, лыщбэ бабах-зарэзал!"

Расскажешь потом Украинцам, пришедшим по твою свинячью душонку, как твоей пустой башке всё равно было.
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12.04.2022 10:45 Відповісти
Той,хто написав цю сторінку, повний профан в історій і географії. Справа скоріш за все іде про ісламську республіку іран зі столицею в тегерані. До речі там в статті є згадка про тегеран. Редактори Цензора, прошу вас ,перед випуском статті перевіряти її на тверезу голову.
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12.04.2022 10:55 Відповісти
иран государство сволочи надо наказать его
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12.04.2022 10:59 Відповісти
******* параша бере літаки, гради, ракети у інших держав а Україні ой нізя нічого дати бо параша обідиться
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12.04.2022 11:25 Відповісти
Ані Ірак, ані Іран не може дати кацапам нічого такого, чого б у неї не було великому надлишку. Інформація про якісь там розроблені тупорилими персами озброєння взагалі лише сміх викликає.
Можливо це була суто формальна показова допомога по принципу "ворог мого ворога - мій друг".

Якщо підтвердиться, то на фоні дефіциту продовольства саме і цих країнах першим почнеться голод, от і все.
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12.04.2022 11:38 Відповісти
Скоріш за все ізраїльська провокація-інформація з метою не дати зняти санкції з Ірану.
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12.04.2022 14:06 Відповісти
може світова політична еліта хоч зараз зрозуміє, що практично всі ниточки від терористів тягнуться в рашку
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12.04.2022 16:08 Відповісти
 
 