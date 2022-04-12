Ірак передав Росії контрабандну зброю для війни в Україні, - Guardian
Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на інформацію членів іракських бійців, що підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб.
За даними видання, РПГ та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені до Росії з Іраку після невдалої кампанії Москви в Україні у березні.
Ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300, також був подарований Москві владою Тегерана, яка також повернула С-300, за словами джерела, що допомагало організувати транспортування.
Використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.
Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.
Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з "Ісламською державою".
РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні "Хашд аш-Шаабі", найпотужнішої групи шиїтів, були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.
За словами джерела, 1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.
"Нам все одно, куди йде важке озброєння (бо наразі воно нам не потрібне. - Ред.). Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", - сказав один зі співрозмовників у "Хашд аш-Шаабі".
Після цього три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі - два під російським прапором і одне під іранським - перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в Астрахань.
Будь ласка, зачекайте...
Но мьі етого нє знаєм, іван.
Судячи з усього, друга армія світу, змушена побиратизя у таких самих ізгоїв, бо не здатна себе забезпечити!
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh
США і Британія сказали, що терміново перевірють інформацію про ймовірне застосування хім. зброї в Маріуполі, але наразі не можуть підтвердити.
Багато людей в стрічці через це обурюється.
Але Україна офіційно теж поки не підтвердила.
І Захід не буде робити заяв/кроків без цього.
Вооружали Афганистан, Ирак на миллиарды долларов и теперь этим оружием распоряжаться террористы
А Украине христианскому и демократической государству дают не очень охотно и по чуть-чуть (
Ким був Порох в лютому-березні 2014, щоб міг здати Крим?
Ваш преЗедент заявляв, що він помер би, але не здав би Крим.
Чому він до сих пір живий при зданій Херсонській області та частинах інших областей, окупованих при НЬОМУ?
Тоді виникає питання КИМ від по вашому звільнений? Рашистами?
І заслуга у визволенні не вашого презедента, а армії під керівництвом Залужного.
Зеленський заявляв, що Харків може бути окупований і пропонував воїнам вийти з Маріуполя і віддати його рашистам.
Ще той Наполеон ...
Порох здав Крим🤕, тьху. Такі самі в нацистів в Україні вірять.
В Украине так же было?
а нам вагаються..
Може ще їх заберіть до анало-гавнєтної армії?
Тубзік у чистому полі десь на херсонщині *********...
Расскажешь потом Украинцам, пришедшим по твою свинячью душонку, как твоей пустой башке всё равно было.
Можливо це була суто формальна показова допомога по принципу "ворог мого ворога - мій друг".
Якщо підтвердиться, то на фоні дефіциту продовольства саме і цих країнах першим почнеться голод, от і все.