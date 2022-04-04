Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії, - ГУР Міноборони
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Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.
При цьому, повідомляється, що представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.
"На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади. Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Народы никогда не свергают свою власть ради кого-то, как бы хорошо к этому кому-то не относились, а только ради себя. Когда паРаша в 2008 в Грузию вторгалась никто в Украине за отказ от сотрудничества с русней не протестовал и особо в этот конфликт не вникал, более того огромное количество украинцев считали, что рашка права.
Одно дело обсирать грузинскую власть, требовать ввести против Грузии санкции за содействие агрессору, это одно, а оскорблять целый народ который нам ничего плохого не сделал и огромная часть которого сама эту власть критикует, уже другое, тем более используя для этого придуманные кацапами прозвища "грызуны".
- Думаю нашли понимание, то что сегодняшная наша власть это манкурты об этом я полностью согласен.
Де-факто, российские фирмы-прокладки с грузинской регистрацией устроились перевалочными базами для санкционного товара в роZZию. В общем, здесь нет ничего нового, поскольку то же самое до определенного момента делала и Белоруссия, которая зацепилась в грязный схематоз москвы коготком, а потом увязла окончательно. Собственно говоря, Грузия начинает движение в этом направлении.
Именно с Грузией это особенно болезненно, поскольку народ этой страны всегда был дружественным к Украине, и более того, грузинский легион прямо сейчас воюет на нашей стороне, но действия правительства становятся все более антиукраинскими. Так, отказавшись от санкций и став транзитной прокладкой роZZии, правительство Грузии согласилась и на военный транзит, уже однозначно направленный против Украины.
Так, если Грузия продолжает считать своими территориями Абхазию и Южную Осетию, то она обязана была высказать свою официальную позицию о том, что с военных баз, расположенных в этих местах, роZZия перебрасывает войска на войну в Украине.
Между прочим, уже были сообщения о том, что этих самых абхезов покрошили, а остальные - драпанули назад. Но дальше - хуже. Правительство Грузии разрешило вывод войск рф из Армении через свою территорию, зная что те идут воевать в Украину.
И вот буквально недавно появились документальные подтверждения турецкой разведки о том, что те самые самолеты Су-30, которые были получены Арменией в 2019 году, проследовали из Еревана через грузинский Мартуни в российский Моздок.
То есть Пашинян, от которого бились в экстазе наши любители «Новых лиц», передал эти самолеты с экипажами в распоряжение российских оккупантов для использования их в войне против Украины.
Просто уточним, что согласно Чикагской конвенции, все воздушные суда, которые имеют на своем борту военные грузы или просто это - военные самолеты, должны запрашивать добро на пролет транзитом в небе конкретной страны. Это значит, что Ереван сделал запрос на пролет самолетов и у Тбилиси были все основания узнать о характере этой операции, с правом отказать в открытии неба. Но все прошло гладко и по сути, Грузия подыграла москве.
Что касается самой Армении, то проституция этой страны уже зашкаливает. Просто на минуточку представим, что вытворяет этот любимый многими Никол Пашинян.
По первому свистку прутина, он предоставил своих военных в распоряжение путинской группировки в Сирии. Его военные прибыли в Казахстан в числе первых, после россиян и вот теперь он передал самолеты, чтобы те бомбили нашу территорию.
Уже одного только этого достаточно для того, чтобы этот гадюшник попал под санкции, ну а если будет сбит хоть один армянский самолет и там окажется армянский пилот, то это будет означать лишь одно - Армения воюет на стороне роZZии, а значит должна нести всю ответственность за военные преступления, как и она.
ANTI-COLORADOS
- именно об этом я и говорю что у нас сейчас предатели во власти как у вас был Янукович. Но это мы же не воспринимали тогда Украинского народа не дружелюбным
Але заради об'єктивності, варто зазначити, що навіть при януковичі не було з боку української влади недружніх дій до Грузії.
https://www.liga.net/politics/opinion/pyatno-na-sovesti-kak-rada-ne-priznala-agressiyu-rossii-v-gruzii
Сейчас и в Грузии такая ситуяция, президентша высказывается проукраинской позиции (но честно говоря до войны она в Грузинских делах тоже предательские позиции имело), премьер у нас явный предатель, в парламенте все партии кроме партии премьера на четко проураинских позициях (один действующий депутат парламента, Алеко Елисашвили, даже сам воюет - участвовал в боях за Ирпень)
Від кацапських лібералів ми також чуємо, що то путін воює а не народ. Тільки 83% того народу підтримує війну з Україною і з Заходом.
Второе, выборы 2020-го года подтасованы и реально "мечта" взяла меньше.
Третье, о Крыме и черноморском флоте: я Украину не обьвиняю, я просто говорю что как большинство Украинских гражданждан не причем к трусости тех военных Украинского флота который пропустил русских из Крыма, когда решения Ющенко быдо не пропускать, так и большенство Грузин не причастны к тем контрабандеым схемам которые наше правительство наладила с рф ТАЙНО и НЕ ПУБЛИЧНО. А после того кск ГУР это обнородовал это в Грузии политический скандал НОМЕР 1
Источник (надеюсь авторитетность форбса не будете ставить под сомнением)
https://forbes.ge/saqarthvelos-mosakhleobis-84-miichnevs-rom-rusethi-mteria-act-is-kvleva/
за шо грузини помирають в Україні? що б їх зраджували московські прихвостні в Грузії?
потім терріторію
чекаємо Грузинську сосі-алістичную республіку
без усякіх прав
з забовьязонням кожного ранку цілувати малюнок Фуйловської дупи
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В мире интегрированной глобальной экономики все эти "эмбарго" (которого кстати нет и не предвидится) и "санкции" - понятия очень условные.
Те санкции, которые по настоящему убьют экономику РФ очень больно ударят и по многим мировым экономикам. Мир к этому пока не готов. Они еще не верят в то, что путин - это 100% -ый новый гитлер.
А грузинам, которые против такой политики правительства с утра до вечера объясняют в телевизоре что к чему. Поэтому я бы не очень рассчитывал на Майдан в Грузии.
Грузинська контрабанда, щоб хоч 1% рашистських потреб перекрила до поширення санкції на фірми-контрабандисти і то було б їм за щастя.
Нагадаю, що контрабанда білоруських криветок обходила виключно рашистські обмеження.
І ГОЛОВНЕ. За інформацією від США, рашка обходить обмеження на 5 процентів, що менше ніж очікували самі ж США
Многие из них сейчас воюют в Украине за Украину!
а продают через грузию?
мда
США должно отслеживать страны, которые на стороне россии и вводить санкции, отключать свифт и т.п.