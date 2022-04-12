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В российском Белгороде заявили о повреждении железнодорожных путей. ФОТО

бєлгород

В российском Белгороде сообщают о повреждениях железнодорожных путей в Шебекинском городском округе.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - отметил он.

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В российском Белгороде заявили о повреждении железнодорожных путей 01
В российском Белгороде заявили о повреждении железнодорожных путей 02
В российском Белгороде заявили о повреждении железнодорожных путей 03
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Топ комментарии
+24
Це мабуть їх партизани,бо фашизм і рашизм співзвучно
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12.04.2022 10:10
+20
Шебекінський міський округ це скоріш за все станція Нєжеголь, напрямок з Бєлгорода на Вовчанськ і Куп'янськ. Таким чином ускладнено доставку ворожої техніки на Куп'янськ, і це не може не радувати.
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12.04.2022 10:16
+15
Боевые кроты из запрещенных биолабораторий делают свое дело. Передовой отряд уже роет подкопы к бункеру путлера.
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12.04.2022 10:15
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Це мабуть їх партизани,бо фашизм і рашизм співзвучно
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12.04.2022 10:10 Ответить
А комунізм співзвучно?
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12.04.2022 10:13 Ответить
Це санкції погнули рейки, а дефолт рдопоміг.
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12.04.2022 10:13 Ответить
Там ще гірше. Пошкодили залізничний міст.
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12.04.2022 11:26 Ответить
це "ті яких ніхто не бачить"
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12.04.2022 12:27 Ответить
Вот те раз !
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12.04.2022 10:14 Ответить
Сподіваємось на «вот тє 2,3,4,5…»
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12.04.2022 10:17 Ответить
Дарма сподіватися
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12.04.2022 11:43 Ответить
это второй или третий подрыв, кстати,1 раз взорвано полотно диверсионным подразделением Азова, есть видео ,в 4 К.
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12.04.2022 16:42 Ответить
И что в считанные часы заменят или за день
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12.04.2022 10:15 Ответить
А это важно для нас или для кацапов?
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12.04.2022 10:18 Ответить
да это важно для нас если долго не будут подвозить боеприпасы с белгрода
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12.04.2022 10:32 Ответить
А вы у троля пресс-секретарем?
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12.04.2022 10:43 Ответить
а ты тролль - ну так бы и сказал?
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12.04.2022 17:33 Ответить
Та хай перевіряють та ремонтують колію хоч до другого пришестя. Якраз те що треба.
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12.04.2022 10:26 Ответить
А ломать- не строить, пусть меняют.Там и подходы все могут быть заминированы ,неизвлекаемыми минами, в районе рельсы миноискатель не работает, а щебень разгребать не сподручно, надо только все вновь подрывать и подрывать ))
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12.04.2022 10:29 Ответить
Боевые кроты из запрещенных биолабораторий делают свое дело. Передовой отряд уже роет подкопы к бункеру путлера.
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12.04.2022 10:15 Ответить
Ні. - це бобри-бандерівці, яких в США навчили гризти метал.
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12.04.2022 10:36 Ответить
как же так, не может быть
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12.04.2022 10:16 Ответить
Шебекінський міський округ це скоріш за все станція Нєжеголь, напрямок з Бєлгорода на Вовчанськ і Куп'янськ. Таким чином ускладнено доставку ворожої техніки на Куп'янськ, і це не може не радувати.
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12.04.2022 10:16 Ответить
между шебекином и Волчанском нет жд сообщения
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12.04.2022 10:37 Ответить
Десант боевых кротов из наших биолабораторий...
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12.04.2022 10:18 Ответить
Поезда из Лунинца в Смоленск следуют каждые сутки.Канал белорусских железнодорожников https://t.me/belzhd_live/1537 сообщает , что вчера в 21:00 в Барановичи из Лунинца прибыл эшелон под №960 ВМ (специальный-служебный поезд), на котором из Лунинца вывезли часть взрывчатых материалов.Далее этот эшелон отправился в Оршу, а оттуда проследует на ЖД-станцию «Смоленск-Сортировочный».
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12.04.2022 10:21 Ответить
ну от якби на тій "сортіровочній" і їб@нувся ((
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12.04.2022 10:27 Ответить
От самого названия "Орша",кацапы если бы знали историю падали в обморок. Но нет, не знают, в головах только бред про навоусроссию.... Не знают историю, не могут сделать вывод. Не могут сделать вывод -проиграют
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12.04.2022 11:21 Ответить
Нічого, а там черга і до будинків дійде
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12.04.2022 10:21 Ответить
Рыли окопы, увлеклись и не заметили как рельсы перекопали?
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12.04.2022 10:21 Ответить
там "созрєлі" для чергових перемовин і до обміну полонених кацапів на захоплених мирних що експерти криком кричать не можна робити до закінчення війни ((
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12.04.2022 10:30 Ответить
плохое качество ж/д полотна, это ж очевидно...
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12.04.2022 10:27 Ответить
Так звичайно. Ну типу - яке прикре самогубство. )))
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12.04.2022 10:30 Ответить
Температура окружающей среды повышается, так как скоро лето.
А всем известно, что металл при повышении температуры расширяется.
Зазоры между рельсами маленькие, вот и повело.
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12.04.2022 12:42 Ответить
О, не видел Ваш комментарий, то же самое написал.
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12.04.2022 12:43 Ответить
там шпылевые "поработали" чтобы держать местную вату в тонусе, а то совсем разболтались - на защиту "широкой родной" встать,как один человек не хотят, решили немного пугнуть.
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12.04.2022 10:47 Ответить
Тем кто срёт по всему Миру и не даёт жить людям, надо не давать покоя ни дня.
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12.04.2022 10:48 Ответить
********** сам говорил, что зачем им дороги, эта сатана вокруг себя сеет только разруху и смерть.
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12.04.2022 10:50 Ответить
Це все фігня, кацапи.
Ваше біснувате уйло вже обрало вас, в якості жертв терактів.
Так що, мокшани, готуйтесь віддати свої нікчемні життя за бункерного фюрера та для нової пропагандонської хвилі істерії **********-симон'ян.
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12.04.2022 11:16 Ответить
Постановка, самі ж рейки і покрали.
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12.04.2022 12:10 Ответить
Mestnije nocju sdalji rjelsi v metalolom.
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12.04.2022 12:16 Ответить
Оце "бойові голуби" сернули так сернули.
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12.04.2022 12:28 Ответить
Может мост хотели завалить, но взрывчатки маловато...
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12.04.2022 12:45 Ответить
Привид Белгорода снова напомнил о себе
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12.04.2022 12:50 Ответить
Єдине не зрозуміло, якого біса окупований український Білгород на Цензорі називають кацапським Бєлгородом? Може тоді і Донецьк, Луганськ та Симфірополь "російські"?
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12.04.2022 12:52 Ответить
Как были взорваны рельсы под Белгородом: появились фото

https://donpress.com/news/12-04-2022-kak-byli-vzorvany-relsy-pod-belgorodom-poyavilis-foto
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12.04.2022 13:49 Ответить
Ну, нарешті... Бійся фашня!
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12.04.2022 13:52 Ответить
Скоріш за все білоруси! Га?
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12.04.2022 16:10 Ответить
 
 