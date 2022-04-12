В российском Белгороде заявили о повреждении железнодорожных путей. ФОТО
В российском Белгороде сообщают о повреждениях железнодорожных путей в Шебекинском городском округе.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - отметил он.
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+24 Валентина Саюн
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показать весь комментарий12.04.2022 10:15
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А всем известно, что металл при повышении температуры расширяется.
Зазоры между рельсами маленькие, вот и повело.
Ваше біснувате уйло вже обрало вас, в якості жертв терактів.
Так що, мокшани, готуйтесь віддати свої нікчемні життя за бункерного фюрера та для нової пропагандонської хвилі істерії **********-симон'ян.
https://donpress.com/news/12-04-2022-kak-byli-vzorvany-relsy-pod-belgorodom-poyavilis-foto