В российском Белгороде заявили о повреждении железнодорожных путей. ФОТО

В российском Белгороде сообщают о повреждениях железнодорожных путей в Шебекинском городском округе.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - отметил он.

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