США по Гаагскому трибуналу: Путин непосредственно причастен к масштабным военным преступлениям и зверствам в Украине
Президент России Владимир Путин напрямую причастен к военным преступлениям, совершенным российской армией в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило посольство США в Украине в Твиттере.
"Официальные лица Украины отмечают, что 42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге по поводу российских военных преступлений. Без сомнения, вопрос совершения широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине напрямую касается российского президента", - отметили американские дипломаты.
Топ комментарии
+45 Болунгарвік Віталій
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+34 omelyan k
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+21 Kucher
показать весь комментарий12.04.2022 12:28
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Пожалуйста, подождите...
Я не представляю, как после этого можно встречаться с Путлером...
Власне, проти всього мордору.
Суди під ковпаком Портнова, Татарова, Єрмака цього не зроблять.
що воконували наказ зверху. А згідно міжнародного права президент та міністр зовнішних справ -є людина недоторкнута. Ось така сьогодні філософія.
Аоестович
https://twitter.com/lapatina_ Anastasiia Lapatina
At least 25 women and girls, as young as 14, were raped by Russians in one basement in Bucha.
Nine of them are pregnant.
Russian soldiers said "they would rape them to the point where they wouldn't want sexual contact with any man, to prevent them from having Ukrainian children."
"Щонайменше 25 жінок та дівчат у віці 14 років були зґвалтовані росіянами в одному підвалі в Бучі.
Дев'ять із них вагітні.
Російські військові заявили, що «згвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей».
Не вийде .!! Не рвіть пупа , кацапи .. .
Наступний Світовий Суд, це - Маріуполь, Харків, Гостомель, то що. Тільки тут треба судити іродів.
І судячи з того, як раша наривається, то щось сі стане. Оно, потягли війська ще й до рубежів з Фінляндією.
руклап. Але це має бути зроблено, інакше історія швидко повториться. Китай уважно за цим стежить і робить висновки.
Только полное уничтожение большевистских нацистов и их проклятого государства!!!
И на Земле воцарится мир и покой!