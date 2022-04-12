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Гаагский трибунал (240) путин (30471) военные преступления (1371)

США по Гаагскому трибуналу: Путин непосредственно причастен к масштабным военным преступлениям и зверствам в Украине

путін

Президент России Владимир Путин напрямую причастен к военным преступлениям, совершенным российской армией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило посольство США в Украине в Твиттере.

"Официальные лица Украины отмечают, что 42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге по поводу российских военных преступлений. Без сомнения, вопрос совершения широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине напрямую касается российского президента", - отметили американские дипломаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич
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Топ комментарии
+45
путін це створіння породжене його ж народом- бридким та підлим-
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12.04.2022 12:26
+34
Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ
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12.04.2022 12:27
+21
трибунал повинен розглядати справу не тільки проти одного ху№ла, а й проти всіх тих виродків, що скоювали злочини, і тих, хто їх підтримували.
Власне, проти всього мордору.
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12.04.2022 12:28
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путін це створіння породжене його ж народом- бридким та підлим-
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12.04.2022 12:26 Ответить
Это называется "коллективный путин".
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12.04.2022 14:34 Ответить
Он угадал желание своего народа убивать, насиловать, грабить , врать.
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12.04.2022 14:43 Ответить
Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ
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12.04.2022 12:27 Ответить
Главное , чтобы этот процесс состоялся - уменьшить прыть Зеленского .
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12.04.2022 12:27 Ответить
так для того такое заявление и сделано, чтобы Зе-команда не смогла сдать Украину Путлеру.
Я не представляю, как после этого можно встречаться с Путлером...
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12.04.2022 17:16 Ответить
Путін один із перших, а фактично всі росіяни, за виключенням десь одного відсотка.
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12.04.2022 12:28 Ответить
99% повинно бути знищено, 1 % буде ще доводити що вони не такі
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12.04.2022 12:29 Ответить
трибунал повинен розглядати справу не тільки проти одного ху№ла, а й проти всіх тих виродків, що скоювали злочини, і тих, хто їх підтримували.
Власне, проти всього мордору.
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12.04.2022 12:28 Ответить
А за Боїнг МН17 ,шо? так само буде?
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12.04.2022 12:30 Ответить
Я не вірю в правосуддя.крапка
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12.04.2022 12:33 Ответить
Запаребрік територія людожерів.
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12.04.2022 12:32 Ответить
У цієї істоти в бункері запасів води та їжі на сто років. Плювати йому на трибунали.
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12.04.2022 12:32 Ответить
Надія тільки на справжніх друзів України, які допоможуть покарати рашистів на чолі із пуйлом в міжнародних судах.
Суди під ковпаком Портнова, Татарова, Єрмака цього не зроблять.
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12.04.2022 12:32 Ответить
Надо ещё его притащить на этот трибунал. Он же со своего бункера не вылазит. А то будет как в анекдоте: Боря, когда тебя нет, то про тебя та-а-кое-е говорят. Ой, когда меня нет, то пусть меня даже бьют.
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12.04.2022 12:34 Ответить
Всі вбивці ,від рядового солдата до міністра оборони , будуть говорити ,
що воконували наказ зверху. А згідно міжнародного права президент та міністр зовнішних справ -є людина недоторкнута. Ось така сьогодні філософія.
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12.04.2022 12:35 Ответить
Рібентроп в курсі був, що він непідсудний?
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12.04.2022 12:40 Ответить
Це вiрно для армii, що об'явила вiйну армii противника, та дотримуеться конвенциального способу. Тодi президент недоторканий. А те, що сталося зараз iз ******, не мае нiякого вiдношення до мiжнародного права права, бо це терроризм.
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12.04.2022 12:41 Ответить
Німці оголосили, а Ріббентропа все одно завішали.
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12.04.2022 12:45 Ответить
Я так і не зрозумів, за що саме німці оголосили війну русскім...але десь бачив листівку, що за бомбардування Хельсинки та Бухаресту...
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12.04.2022 12:52 Ответить
За неконвенциальную войну.
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12.04.2022 13:30 Ответить
***** на суде начнёт тявкать про геноцид индейцев в Северной Америке и папуасов в Полинезии.Классический "тварь я дражащая иль право имею".
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12.04.2022 12:36 Ответить
Так уже есть на болотах "музей истореи раZZеи", где Чингисхан был ру💤ким, все украинские князи были ру💤кими, даже тот же Колумб! 😱 Так дойдут до того, что Адам и Ева были ру💤кими, и ваще динозавров вывели ру💤кие
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12.04.2022 12:52 Ответить
Дино💤авров??
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12.04.2022 13:28 Ответить
Aга, ру💤коговорящиг
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12.04.2022 13:31 Ответить
В эти глазницы хутина все хочет посмотреть Ермак ??
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12.04.2022 12:36 Ответить
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12.04.2022 12:36 Ответить
Там, мабуть, ціла черга вишикувалася...
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12.04.2022 12:37 Ответить
Арахамия
Аоестович
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12.04.2022 12:38 Ответить
Так...по алфавіту...і останній там Янєлох...
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12.04.2022 12:45 Ответить
Нагадування презеденту, єрмаку, арахамії, чалому чого вартий їхній гарант безпеки для України.

https://twitter.com/lapatina_ Anastasiia Lapatina

At least 25 women and girls, as young as 14, were raped by Russians in one basement in Bucha.

Nine of them are pregnant.

Russian soldiers said "they would rape them to the point where they wouldn't want sexual contact with any man, to prevent them from having Ukrainian children."

"Щонайменше 25 жінок та дівчат у віці 14 років були зґвалтовані росіянами в одному підвалі в Бучі.
Дев'ять із них вагітні.
Російські військові заявили, що «згвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей».
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12.04.2022 12:39 Ответить
Всі ці звірства кацапні , це - агонія .. Кацапська імперія вмирає , відлік почався 24 лютого цього року . Всі імперії рано чи пізно вмирають , але ця імперія вирішила потягти з собою в могилу , ще й Україну .
Не вийде .!! Не рвіть пупа , кацапи .. .
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12.04.2022 12:40 Ответить
То ***** 30 квітня з'їсть або отруту або кулю. Та буде безкарним. Такі традиції всіх диктаторів. Жоден не помер своєю смертю. Слава Україні !!!
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12.04.2022 12:40 Ответить
А чому саме 30 квітня?
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12.04.2022 12:47 Ответить
Он же Гитлера копирует, бункер, денацификация, V, ну и 30 апреля.
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12.04.2022 13:34 Ответить
Бо 30 квітня гитлера не стало
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12.04.2022 15:15 Ответить
Укрпошта запустила в обіг нові конверти і марки.

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12.04.2022 12:43 Ответить
Гаага, як інституція судочинства, себе вижила і вже давно. В принципі, Нюрнберг також.
Наступний Світовий Суд, це - Маріуполь, Харків, Гостомель, то що. Тільки тут треба судити іродів.
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12.04.2022 12:44 Ответить
Что бы их тут судить, нужен полный и безоговорочный военный разгром раши. С украинским флагом над кремлем. Все остальные решения будут половинчатыми и не позволят реально наказать никого из кацапской верхушки. Увы.
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12.04.2022 14:36 Ответить
Цілком згоден.
І судячи з того, як раша наривається, то щось сі стане. Оно, потягли війська ще й до рубежів з Фінляндією.
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12.04.2022 21:21 Ответить
Як і Гітлер-головний натхненник цих злочинів.
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12.04.2022 12:53 Ответить
Батурин...Голодомори...це теж Гітлер? россія завжди була такою.
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12.04.2022 13:22 Ответить
ГААГСКИЙ СУД ТРИБУНАЛ ОСУДИТЬ Х-ЛО НА ТЫСЯЧА ЛЕТ ТЮРЬМЫ. ЧТОБЫ ТАКИХ ИЗУВЕРОВ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО. У НЕГО СРОК ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ С 9 МАЯ 2022 г СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.04.2022 12:54 Ответить
Саме з такими диктаторами у нашого преза найтепліші відносини.
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12.04.2022 13:37 Ответить
Зараз найдемократичніші країни у світі не наважуються засудити москальський вертухайський режим в цілому, як систему та ідеологію у масштабах держави і країни разом з населенням. Бо західні країни багато років злягалися з цим режимом, посилювали його і їли з його рук лап. Але це має бути зроблено, інакше історія швидко повториться. Китай уважно за цим стежить і робить висновки.
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12.04.2022 13:43 Ответить
Втілення абсолютного ЗЛА?!!!
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12.04.2022 14:38 Ответить
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12.04.2022 16:23 Ответить
Оркам насрать на законы, но их предводители ознакомленны с международным правом, и никакакого трибунала не будет, ибо они не объявили воину. Это просто спецоперация, или терроризм обыкновенный - тип ИГИЛ.
Только полное уничтожение большевистских нацистов и их проклятого государства!!!
И на Земле воцарится мир и покой!
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12.04.2022 17:02 Ответить
Не так вже й багато лишилось пукіну жить загалом, мабуть судами його й не злякаєш. Йому хочеться увійти в історію, і схоже байдуже як, поганим пацаном навіть.
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12.04.2022 17:08 Ответить
Нада його кончать. І шойгу
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12.04.2022 17:10 Ответить
 
 