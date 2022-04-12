США по Гаагскому трибуналу: Путин непосредственно причастен к масштабным военным преступлениям и зверствам в Украине

Президент России Владимир Путин напрямую причастен к военным преступлениям, совершенным российской армией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило посольство США в Украине в Твиттере.

"Официальные лица Украины отмечают, что 42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге по поводу российских военных преступлений. Без сомнения, вопрос совершения широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине напрямую касается российского президента", - отметили американские дипломаты.

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