США щодо Гаазького трибуналу: Путін безпосередньо причетний до масштабних воєнних злочинів і звірств в Україні
Президент Росії Володимир Путін безпосередньо причетний до воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило посольство США в Україні у Твіттері.
"Офіційні особи України зазначають, що 42 країни вже звернулися до Міжнародного суду у Гаазі щодо російських воєнних злочинів. Без сумніву, питання скоєння широкомасштабних воєнних злочинів і звірств в Україні безпосередньо стосується російського президента", - зазначили американські дипломати.
Топ коментарі
+45 Болунгарвік Віталій
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+34 omelyan k
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+21 Kucher
показати весь коментар12.04.2022 12:28
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Я не представляю, как после этого можно встречаться с Путлером...
Власне, проти всього мордору.
Суди під ковпаком Портнова, Татарова, Єрмака цього не зроблять.
що воконували наказ зверху. А згідно міжнародного права президент та міністр зовнішних справ -є людина недоторкнута. Ось така сьогодні філософія.
Аоестович
https://twitter.com/lapatina_ Anastasiia Lapatina
At least 25 women and girls, as young as 14, were raped by Russians in one basement in Bucha.
Nine of them are pregnant.
Russian soldiers said "they would rape them to the point where they wouldn't want sexual contact with any man, to prevent them from having Ukrainian children."
"Щонайменше 25 жінок та дівчат у віці 14 років були зґвалтовані росіянами в одному підвалі в Бучі.
Дев'ять із них вагітні.
Російські військові заявили, що «згвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей».
Не вийде .!! Не рвіть пупа , кацапи .. .
Наступний Світовий Суд, це - Маріуполь, Харків, Гостомель, то що. Тільки тут треба судити іродів.
І судячи з того, як раша наривається, то щось сі стане. Оно, потягли війська ще й до рубежів з Фінляндією.
руклап. Але це має бути зроблено, інакше історія швидко повториться. Китай уважно за цим стежить і робить висновки.
Только полное уничтожение большевистских нацистов и их проклятого государства!!!
И на Земле воцарится мир и покой!