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Гаазький трибунал (166) путін (23312) воєнні злочини (1796)

США щодо Гаазького трибуналу: Путін безпосередньо причетний до масштабних воєнних злочинів і звірств в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін безпосередньо причетний до воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило посольство США в Україні у Твіттері.

"Офіційні особи України зазначають, що 42 країни вже звернулися до Міжнародного суду у Гаазі щодо російських воєнних злочинів. Без сумніву, питання скоєння широкомасштабних воєнних злочинів і звірств в Україні безпосередньо стосується російського президента", - зазначили американські дипломати.

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Топ коментарі
+45
путін це створіння породжене його ж народом- бридким та підлим-
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12.04.2022 12:26
+34
Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ
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12.04.2022 12:27
+21
трибунал повинен розглядати справу не тільки проти одного ху№ла, а й проти всіх тих виродків, що скоювали злочини, і тих, хто їх підтримували.
Власне, проти всього мордору.
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12.04.2022 12:28
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путін це створіння породжене його ж народом- бридким та підлим-
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12.04.2022 12:26 Відповісти
Это называется "коллективный путин".
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12.04.2022 14:34 Відповісти
Он угадал желание своего народа убивать, насиловать, грабить , врать.
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12.04.2022 14:43 Відповісти
Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ
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12.04.2022 12:27 Відповісти
Главное , чтобы этот процесс состоялся - уменьшить прыть Зеленского .
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12.04.2022 12:27 Відповісти
так для того такое заявление и сделано, чтобы Зе-команда не смогла сдать Украину Путлеру.
Я не представляю, как после этого можно встречаться с Путлером...
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12.04.2022 17:16 Відповісти
Путін один із перших, а фактично всі росіяни, за виключенням десь одного відсотка.
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12.04.2022 12:28 Відповісти
99% повинно бути знищено, 1 % буде ще доводити що вони не такі
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12.04.2022 12:29 Відповісти
трибунал повинен розглядати справу не тільки проти одного ху№ла, а й проти всіх тих виродків, що скоювали злочини, і тих, хто їх підтримували.
Власне, проти всього мордору.
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12.04.2022 12:28 Відповісти
А за Боїнг МН17 ,шо? так само буде?
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12.04.2022 12:30 Відповісти
Я не вірю в правосуддя.крапка
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12.04.2022 12:33 Відповісти
Запаребрік територія людожерів.
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12.04.2022 12:32 Відповісти
У цієї істоти в бункері запасів води та їжі на сто років. Плювати йому на трибунали.
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12.04.2022 12:32 Відповісти
Надія тільки на справжніх друзів України, які допоможуть покарати рашистів на чолі із пуйлом в міжнародних судах.
Суди під ковпаком Портнова, Татарова, Єрмака цього не зроблять.
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12.04.2022 12:32 Відповісти
Надо ещё его притащить на этот трибунал. Он же со своего бункера не вылазит. А то будет как в анекдоте: Боря, когда тебя нет, то про тебя та-а-кое-е говорят. Ой, когда меня нет, то пусть меня даже бьют.
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12.04.2022 12:34 Відповісти
Всі вбивці ,від рядового солдата до міністра оборони , будуть говорити ,
що воконували наказ зверху. А згідно міжнародного права президент та міністр зовнішних справ -є людина недоторкнута. Ось така сьогодні філософія.
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12.04.2022 12:35 Відповісти
Рібентроп в курсі був, що він непідсудний?
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12.04.2022 12:40 Відповісти
Це вiрно для армii, що об'явила вiйну армii противника, та дотримуеться конвенциального способу. Тодi президент недоторканий. А те, що сталося зараз iз ******, не мае нiякого вiдношення до мiжнародного права права, бо це терроризм.
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12.04.2022 12:41 Відповісти
Німці оголосили, а Ріббентропа все одно завішали.
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12.04.2022 12:45 Відповісти
Я так і не зрозумів, за що саме німці оголосили війну русскім...але десь бачив листівку, що за бомбардування Хельсинки та Бухаресту...
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12.04.2022 12:52 Відповісти
За неконвенциальную войну.
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12.04.2022 13:30 Відповісти
***** на суде начнёт тявкать про геноцид индейцев в Северной Америке и папуасов в Полинезии.Классический "тварь я дражащая иль право имею".
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12.04.2022 12:36 Відповісти
Так уже есть на болотах "музей истореи раZZеи", где Чингисхан был ру💤ким, все украинские князи были ру💤кими, даже тот же Колумб! 😱 Так дойдут до того, что Адам и Ева были ру💤кими, и ваще динозавров вывели ру💤кие
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12.04.2022 12:52 Відповісти
Дино💤авров??
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12.04.2022 13:28 Відповісти
Aга, ру💤коговорящиг
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12.04.2022 13:31 Відповісти
В эти глазницы хутина все хочет посмотреть Ермак ??
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12.04.2022 12:36 Відповісти
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12.04.2022 12:36 Відповісти
Там, мабуть, ціла черга вишикувалася...
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12.04.2022 12:37 Відповісти
Арахамия
Аоестович
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12.04.2022 12:38 Відповісти
Так...по алфавіту...і останній там Янєлох...
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12.04.2022 12:45 Відповісти
Нагадування презеденту, єрмаку, арахамії, чалому чого вартий їхній гарант безпеки для України.

https://twitter.com/lapatina_ Anastasiia Lapatina

At least 25 women and girls, as young as 14, were raped by Russians in one basement in Bucha.

Nine of them are pregnant.

Russian soldiers said "they would rape them to the point where they wouldn't want sexual contact with any man, to prevent them from having Ukrainian children."

"Щонайменше 25 жінок та дівчат у віці 14 років були зґвалтовані росіянами в одному підвалі в Бучі.
Дев'ять із них вагітні.
Російські військові заявили, що «згвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей».
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12.04.2022 12:39 Відповісти
Всі ці звірства кацапні , це - агонія .. Кацапська імперія вмирає , відлік почався 24 лютого цього року . Всі імперії рано чи пізно вмирають , але ця імперія вирішила потягти з собою в могилу , ще й Україну .
Не вийде .!! Не рвіть пупа , кацапи .. .
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12.04.2022 12:40 Відповісти
То ***** 30 квітня з'їсть або отруту або кулю. Та буде безкарним. Такі традиції всіх диктаторів. Жоден не помер своєю смертю. Слава Україні !!!
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12.04.2022 12:40 Відповісти
А чому саме 30 квітня?
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12.04.2022 12:47 Відповісти
Он же Гитлера копирует, бункер, денацификация, V, ну и 30 апреля.
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12.04.2022 13:34 Відповісти
Бо 30 квітня гитлера не стало
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12.04.2022 15:15 Відповісти
Укрпошта запустила в обіг нові конверти і марки.

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12.04.2022 12:43 Відповісти
Гаага, як інституція судочинства, себе вижила і вже давно. В принципі, Нюрнберг також.
Наступний Світовий Суд, це - Маріуполь, Харків, Гостомель, то що. Тільки тут треба судити іродів.
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12.04.2022 12:44 Відповісти
Что бы их тут судить, нужен полный и безоговорочный военный разгром раши. С украинским флагом над кремлем. Все остальные решения будут половинчатыми и не позволят реально наказать никого из кацапской верхушки. Увы.
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12.04.2022 14:36 Відповісти
Цілком згоден.
І судячи з того, як раша наривається, то щось сі стане. Оно, потягли війська ще й до рубежів з Фінляндією.
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12.04.2022 21:21 Відповісти
Як і Гітлер-головний натхненник цих злочинів.
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12.04.2022 12:53 Відповісти
Батурин...Голодомори...це теж Гітлер? россія завжди була такою.
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12.04.2022 13:22 Відповісти
ГААГСКИЙ СУД ТРИБУНАЛ ОСУДИТЬ Х-ЛО НА ТЫСЯЧА ЛЕТ ТЮРЬМЫ. ЧТОБЫ ТАКИХ ИЗУВЕРОВ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО. У НЕГО СРОК ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ С 9 МАЯ 2022 г СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.04.2022 12:54 Відповісти
Саме з такими диктаторами у нашого преза найтепліші відносини.
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12.04.2022 13:37 Відповісти
Зараз найдемократичніші країни у світі не наважуються засудити москальський вертухайський режим в цілому, як систему та ідеологію у масштабах держави і країни разом з населенням. Бо західні країни багато років злягалися з цим режимом, посилювали його і їли з його рук лап. Але це має бути зроблено, інакше історія швидко повториться. Китай уважно за цим стежить і робить висновки.
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12.04.2022 13:43 Відповісти
Втілення абсолютного ЗЛА?!!!
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12.04.2022 14:38 Відповісти
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12.04.2022 16:23 Відповісти
Оркам насрать на законы, но их предводители ознакомленны с международным правом, и никакакого трибунала не будет, ибо они не объявили воину. Это просто спецоперация, или терроризм обыкновенный - тип ИГИЛ.
Только полное уничтожение большевистских нацистов и их проклятого государства!!!
И на Земле воцарится мир и покой!
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12.04.2022 17:02 Відповісти
Не так вже й багато лишилось пукіну жить загалом, мабуть судами його й не злякаєш. Йому хочеться увійти в історію, і схоже байдуже як, поганим пацаном навіть.
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Нада його кончать. І шойгу
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12.04.2022 17:10 Відповісти
 
 