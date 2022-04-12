Разоблачен нелегальный канал миграции мужчин на Буковине, - Офис Генпрокурора
В Черновицкой области правоохранители разоблачили нелегальный канал миграции мужчин призывного возраста за границу. За такую "услугу" злоумышленники потребовали 4500 долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"Сообщено о подозрении двум буковинцам в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельчанцем наладили схему незаконной миграции за границу мужчин, граждан Украины, которым запрещено покидать пределы государства.
Так, правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов военнообязанного в Румынию.
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.
Пожалуйста, подождите...
То може цю ***** видалити з конституції і дати чоловікам щось на взамін? Чи боїтесь феміністок які повернуть свої від"їдені дупи з Польщі після війни?
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
2. Не привілеї, а права.
А, ОХВІС ГЕНПРОКУРОРА!
ПІДСЦИКАЄТЕ ЗНАЙТИ ЗРАДНИКА?
Тому перестаньте писати хєрню, писати капсом, відвідайте військомат.
Прошу не піздіти...
Так ось, Гепрокуратура, хто розмінував вихід з Криму, не підірвав міст на Геничеськ? Міст через Дніпро між Олешками і Херсоном, міст через р.Тетерів біля Іванківа, міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню?
Зешмари накінець придумали виправдання!!! Не минуло і місяця!
Але ви ж тупорилі
А маленьку краплиночку розуму... що за кордоном є достатньо багато людей, які виконують свою роботу... не спромігся активувати? Екіпажі українськіх літаків, представники оборонних відомств.. тощо.
Согласно твоего умишка... если я прилечу в наш Гостомель... то буду иметь это право? Ты даже изложить свою мысль на русском не способен. А то я уже и ботом побывал ..и треплом... и больным. А всего лишь был вопрос... На каком языке пишешь? Ибо написанное Вами выше... это языком назвать невозможно. Ни русским ..ни украинским!!!
Але така вже доля чоловіків бути аоїнами
Військовий стан стан обмежує багато всього з конституції.
Так що, нічого не вдієш.
Звичайно, закон обмежує деякі норми з Конституції. Бо вона в першу чергу написана для мирного часу.
Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Та знімати прикордонників із кордону з ЄС та всяких там ДБР НАБУ та на фронт.
Митников скидати диверсийними групами в рашу, пузами чавити роzіян.
Плюс утримання, харчування і т. д.
А користі на даний момент з них ніякої.
в армію брати всіх підряд щоби якість не падала (не вибили всіх найкращих у 1й хвилі) - два
що це за брєд?
Тероборону рано чи пізно роззброять та розпустять, бо ******* бояться українців зі зброєю набагато більше ніж орків.
такое поведение зе-власти может вызвать ненависть