Разоблачен нелегальный канал миграции мужчин на Буковине, - Офис Генпрокурора

В Черновицкой области правоохранители разоблачили нелегальный канал миграции мужчин призывного возраста за границу. За такую "услугу" злоумышленники потребовали 4500 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении двум буковинцам в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельчанцем наладили схему незаконной миграции за границу мужчин, граждан Украины, которым запрещено покидать пределы государства.

Так, правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов военнообязанного в Румынию.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

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