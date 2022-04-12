Викрито нелегальний канал міграції чоловіків на Буковині, - Офіс Генпрокурора

У Чернівецькій області правоохоронці викрили нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За таку "послугу" зловмисники вимагали 4500 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру двом буковинцям в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон чоловіків, громадян України, яким заборонено покидати межі держави.

Так, правоохоронці затримали підозрюваних при спробі доправити за 4500 доларів військовозобов’язаного до Румунії.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Також дивіться: СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон. ФОТО