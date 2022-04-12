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міграція (360) чоловіки (143) Офіс Генпрокурора (3153)

Викрито нелегальний канал міграції чоловіків на Буковині, - Офіс Генпрокурора

чоловіки

У Чернівецькій області правоохоронці викрили нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За таку "послугу" зловмисники вимагали 4500 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру двом буковинцям в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон чоловіків, громадян України, яким заборонено покидати межі держави.

Так, правоохоронці затримали підозрюваних при спробі доправити за 4500 доларів військовозобов’язаного до Румунії.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Також дивіться: СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

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Топ коментарі
+21
Коли там вже посадять другана найвеличнішого - татарова, за організацію незаконної міграції суркісів, портнова, медведчука, тупіцкого?
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12.04.2022 12:54
+18
Відвідав 25.02.2022, отримав автомата, 3 тижні провів в теробороні свого села, колишній Києво-Святошинський, наразі Бучанський район.
Прошу не піздіти...
Так ось, Гепрокуратура, хто розмінував вихід з Криму, не підірвав міст на Геничеськ? Міст через Дніпро між Олешками і Херсоном, міст через р.Тетерів біля Іванківа, міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню?
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12.04.2022 13:13
+12
А ХТО Ж РОЗМІНУВАВ ВИХІД З КРИМУ?
А, ОХВІС ГЕНПРОКУРОРА!
ПІДСЦИКАЄТЕ ЗНАЙТИ ЗРАДНИКА?
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12.04.2022 12:55
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Коли там вже посадять другана найвеличнішого - татарова, за організацію незаконної міграції суркісів, портнова, медведчука, тупіцкого?
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12.04.2022 12:54 Відповісти
"не на часи" (с)
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12.04.2022 14:58 Відповісти
"Стаття 24 Конституції України визначає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. "

То може цю ***** видалити з конституції і дати чоловікам щось на взамін? Чи боїтесь феміністок які повернуть свої від"їдені дупи з Польщі після війни?
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12.04.2022 12:54 Відповісти
Та да, выглядит сильно устаревшей

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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12.04.2022 13:00 Відповісти
когда ты мужик(если ты мужик конечно) - будешь вынашивать детей и рожать как женщины тогда и тебе будут привилегии
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12.04.2022 16:56 Відповісти
рівень народжуваності вдвоє нжче рівня смертності, в тому і питання що не "рожают", дегенерат кривий ти, і ніхто не має права заставити жінку народити. Тобто є привілей, так звана причина привілею НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ від слова зовсім, і нема ніяких важелів впливу, але привілей все одно є. Так шо не *****, ********.
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12.04.2022 17:22 Відповісти
ты себе привилегии выьбиваешь ? ты в своем уме? сначало перестань голосовать за воров и клоунов?
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12.04.2022 17:24 Відповісти
1. Звідки ти знаєш за кого я голосував?

2. Не привілеї, а права.
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12.04.2022 18:24 Відповісти
А ХТО Ж РОЗМІНУВАВ ВИХІД З КРИМУ?
А, ОХВІС ГЕНПРОКУРОРА!
ПІДСЦИКАЄТЕ ЗНАЙТИ ЗРАДНИКА?
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12.04.2022 12:55 Відповісти
Інженерні споруди, в тому числі мінні загорожі, здатні на деякий час стримати наступ противника! Використовуються здебільшого при переміщенні, в тому числі відступі, підрозділів. Мінна загорожа проходиться на протязі 2-4 годин.
Тому перестаньте писати хєрню, писати капсом, відвідайте військомат.
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12.04.2022 13:04 Відповісти
Відвідав 25.02.2022, отримав автомата, 3 тижні провів в теробороні свого села, колишній Києво-Святошинський, наразі Бучанський район.
Прошу не піздіти...
Так ось, Гепрокуратура, хто розмінував вихід з Криму, не підірвав міст на Геничеськ? Міст через Дніпро між Олешками і Херсоном, міст через р.Тетерів біля Іванківа, міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню?
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12.04.2022 13:13 Відповісти
Під Іванковим підірвали міст.
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12.04.2022 13:25 Відповісти
Інженерні споруди на Донбасі чомусь тримають орків 45 днів, а от в Криму...
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12.04.2022 13:19 Відповісти
Ога, под Черниговом знаю пару мостов подорвали - тоже вполне успешно орков развернули. Под обстрелом кстате понтоны тоже неудобно наводить.
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12.04.2022 13:28 Відповісти
БРАВООО!!!
Зешмари накінець придумали виправдання!!! Не минуло і місяця!
Але ви ж тупорилі
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12.04.2022 13:39 Відповісти
военный стратег, там узкие пару дорог на которые была наведена артилерия, куда это всё делось? ТРО с Херсона расстреляли как детей четко зная где они были, очень сложный город взяли как два пальца а Суми за целый месяц на границе с парашей - не получилось, да? Ещё раз прокрути пленку в головушке своей "не дурной" и подумай ещё раз, дважды, как же так получилось!
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12.04.2022 15:01 Відповісти
Ну, ни капли творческого подхода. Если дезертиров на органы разобрать, можно ж лучше навариться.
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12.04.2022 13:00 Відповісти
Это да. Креативных идей маловато.
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12.04.2022 13:03 Відповісти
Дизертиром апріорі не може бути той, хто навіть не служив. Так що обтікай, придурок.
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12.04.2022 13:31 Відповісти
Офіс,офіс та ще й генпрокурора.А через який офіс втік Мудачук?А який офіс кришується Коломойський-хазяїн всих цих СЛУГ?Чиїх слуг?І кому за ці 3 роки "відшкодували" десятки мільйонів гривень,які воно вкрали?Офіс БєніДіктової-Бєня-це Бєня,а Діктова-це харківська хванєра.
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12.04.2022 13:01 Відповісти
Не згоден. Під час війни пошкоджено наше сільське господарство. А це не гарматне м'ясо, а протоплазма, яку можна використати в якості харчового додатку в комбікорм свиням. Ще й за межу продавати.
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12.04.2022 13:12 Відповісти
Тобі дорога до психіатра за довідкою.
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12.04.2022 13:23 Відповісти
.. не може воювати... не мотивована... То хай іде збирати і закопувати орків. Розбирає завали... ремонтує, копає, носить.... Розпустимо соппі... то втечуть стіьки...що волосся на голові дибом стане. Знаю добрий десяток зі свого оточення... які з великим бажанням втікли б ....
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12.04.2022 13:16 Відповісти
.. навіть не сумнівався...що знайдеться дурник... на якого флаг іншої держави подіє..як червона ганчірка на бичка. А маленьку краплиночку розуму... що за кордоном є достатньо багато людей, які виконують свою роботу... не спромігся активувати? Екіпажі українськіх літаків, представники оборонних відомств.. тощо. Тут розуму не вистачило? І не треба розповідати що з тими ..хто бажае воювати... Річ про тих..хто НЕ БАЖАЄ. І у нас проблема не тільки з організацією.. У нас ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА !! з людьми. І що.. якщо хтось хоче воювати та працювати..і таких достатньо...то бажаючих втекти треба випустити? Шановний! Як що дозволити подібне... ви жахнетеся..скільки побіжить.... А роботи вистачить на всіх. Особливо для тих.. хто хотів втекти.
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12.04.2022 13:41 Відповісти
... ну от і ясна Ваша ціль..)))) Першим було... що нема мотивованності... ненавчені... то нащо тримати. А другим стало .... що є чоловіки..що можуть працювати за кордоном ... але їх не випускають!!))) Як то моя перша думка...про краплиночку розуму... стала актуальною. Не випускають тебе...дорогенький? Маєш бажання тут поплакатися? Хочеш знайти підтримку? Не вийде дорогенький! Будеш ти зі своєю айтішною спеціальністью розбирати руїни десь у Бородянці... чи збирати трупаки руснявого непотрібу біля доріг і прикопувати. Ти так хитренько хотів провести думку..що бажаючих воювати достатньо... а з таких як ти... з розумовми професіями місця там нема...))) Є...ще як є. Підеш у третю..четверту хвилю мобілізації. Будеш літаки розвантажувати... Роботи для айтишніків вистачить. Буде і лопата і лом.... )))))
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12.04.2022 14:56 Відповісти
откуда? из Финляндии хотят утекти?
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12.04.2022 16:59 Відповісти
.... Ви не скажете, на якій мові Ви пишете? Пам*ятаю одного зеленого ушльопка, пропонувавшого створити **рУськоукраИнское наречие**.... Невже Ви вже почали цим **наречием** користуватися?
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12.04.2022 18:31 Відповісти
а чому коли у вас закiнчуются аргументы вы чiпляетесь до мови? вы бот!
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12.04.2022 19:21 Відповісти
..та який там бот!?))) От я і зараз не можу зрозуміти..як Ви одночасно два шрифти використовуєте закiнчуются аргументы вы чiпляетесь То й питаю... ((( Про грамотність я вже мовчу!))) У кожному слові помилка..))) На якій мові Ви пишете? Та і які Вам аргументи потрібні, як що Ви читаєте, але не розумієте про що написано!?
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12.04.2022 19:35 Відповісти
что ты мне тут впариваешь липовго патриота ты сам свои посты пишешь на русском трепло..
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12.04.2022 19:37 Відповісти
.. ну специально для тебя... безграмотное!! Если я кому то отвечаю...то на том языке, на котором человек написал. Если я сам решил написать...то пишу на украинском. Ты мне поставил небольшую задачу...которую я попытался решить с твоей помощью! И если ты безграмотный в украинском... то пиши по-русски. Не о патриотизме речь!! А о твоей безграмотности в украинском. Или тебя тут уже начали ущемлять в незнании украинского?
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12.04.2022 19:45 Відповісти
ты больной человек тебе лечится надо - много воды льешь а смысла ноль я тебя спросил почему ты с финляндии указываешь как мне украинцу жить и на каком языке писать ?
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12.04.2022 19:53 Відповісти
Ну видишь...я оказался прав! Читать ты умеешь. Осознать ..что написано НЕ СПОСОБЕН!! Ну может тебе перевести ..что написано?

А маленьку краплиночку розуму... що за кордоном є достатньо багато людей, які виконують свою роботу... не спромігся активувати? Екіпажі українськіх літаків, представники оборонних відомств.. тощо.

Согласно твоего умишка... если я прилечу в наш Гостомель... то буду иметь это право? Ты даже изложить свою мысль на русском не способен. А то я уже и ботом побывал ..и треплом... и больным. А всего лишь был вопрос... На каком языке пишешь? Ибо написанное Вами выше... это языком назвать невозможно. Ни русским ..ни украинским!!!
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12.04.2022 20:10 Відповісти
Доблестное дбр для дерьмака и татарова убирает конкурентов.
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12.04.2022 13:04 Відповісти
Дискримінація.
Але така вже доля чоловіків бути аоїнами
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12.04.2022 13:19 Відповісти
Так может надо сначала конституцию подправить и не заниматься лицемерием?
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12.04.2022 13:25 Відповісти
А що в сказано в законі про військовий стан?

Військовий стан стан обмежує багато всього з конституції.

Так що, нічого не вдієш.
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12.04.2022 13:28 Відповісти
Закон может чтото там в конституции отменить? Данеужеле! Хотя у зелёной братвы оно многое можно, но только в таком смысле.
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12.04.2022 13:30 Відповісти
Ти дурником прикидаєшся чи серйозно?
Звичайно, закон обмежує деякі норми з Конституції. Бо вона в першу чергу написана для мирного часу.

Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
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12.04.2022 13:39 Відповісти
4500 доларів - це ціна совісті.
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12.04.2022 13:20 Відповісти
а митники на львовской таможне не плохо устроились и безопасно и оклады в долларах
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12.04.2022 17:01 Відповісти
Треба відміняти цей геноцид.
Та знімати прикордонників із кордону з ЄС та всяких там ДБР НАБУ та на фронт.
Митников скидати диверсийними групами в рашу, пузами чавити роzіян.
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12.04.2022 13:40 Відповісти
я тоже не понимаю, откуда такой дикий страх..., как -будто сейчас времена 2-ой мировой - черенок от лопаты в руки и иди родину защищай..., а водители, а механики, а делопроизводители, а пилоты бпла, а связисты, а трупы собирать, а..., да хрен еще чего разного...
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12.04.2022 13:40 Відповісти
а зарплаты ты будешь им платить с дивана? ты знаешь что те кого не взяли на контракт тупо сидят без денег и еды, а если еще за жилье платить то вообще жопа
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12.04.2022 17:03 Відповісти
Щось я не розумію "логіки" ******** - в ЗСУ беруть лише гарматне м'ясо (піхота та танкісти), у тероборони теж потрапити неможливо, та і немає сенсу, бо їх скоро почнуть розганяти. Призов відмінений, але виїхати за кордон не можна. Випуськають лише медведчуків, портнових та інших лепших друзів Банкової.
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12.04.2022 13:42 Відповісти
Призов відмінений, бо всі частини і так наповнені мобілізованими. Де їх розміщувати тих призовників?
Плюс утримання, харчування і т. д.
А користі на даний момент з них ніякої.
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12.04.2022 14:00 Відповісти
Я знаю чому відмінений призов, про що й написав вище.
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12.04.2022 14:30 Відповісти
є в тому логіка: зберегти робочі руки - раз, в армію брати всіх підряд щоби якість не падала (не вибили всіх найкращих у 1й хвилі) - два; тероборона в себе вдома, не треба ля-ля - три.
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12.04.2022 14:01 Відповісти
Робочі руки неможливо зберегти насильно, тим більш, якщо утримувати заробітчан, які щороку приносять до бюджету України більше, ніж усі стратегічні підприємства разом узяті.

в армію брати всіх підряд щоби якість не падала (не вибили всіх найкращих у 1й хвилі) - два
що це за брєд?

Тероборону рано чи пізно роззброять та розпустять, бо ******* бояться українців зі зброєю набагато більше ніж орків.
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12.04.2022 14:33 Відповісти
так пусть пособия платят или пайки раздают - за что людям еду покупать? реально скоро бомжевать начнут - ну или хотя-бы кредиты без процентные пусть выдают
такое поведение зе-власти может вызвать ненависть
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12.04.2022 17:07 Відповісти
То не чоловіки а надувні ляльки з морквиною на мотузці.
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12.04.2022 13:57 Відповісти
Или пусть выпускают или наконецто мобилизируют и дают автомат. А я ж забыл автоматов на всех не хватает не говоря уже о брониках и касках. Ну тогда возьмите хотя бы начинайте обучуть. А то заграницу нет, в армию нет. И мужики должны быть в подвешаном состоянии. Я понимаю что мясом можно всегда закидать и сейчас в армию берут только опытных. А что же будет потом? Не проще разбавить не опытных с опытными что бы была возможность набираться этого опыта.
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12.04.2022 16:13 Відповісти
 
 