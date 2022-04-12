Кличко рассказал Washington Post, почему российские войска не взяли Киев
Российские солдаты воюют за деньги, а украинские – защищают свои семьи.
Американское издание "Washington Post" рассказало в своей статье о жизни Киева во время войны и о причинах, почему же Украина выстояла вопреки ожиданиям военных экспертов и Западных политиков. В статье также обнародовали интервью с мэром Киева Виталием Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска сражаются за деньги. Украинские солдаты защищают наши семьи, наших женщин, наших детей и будущее наших семей, будущее нашей страны", - приводит издание слова Виталия Кличко.
Журналисты отметили, что Кличко не только лично прибывал на места ракетных ударов в столице, но и общался с пострадавшими горожанами, поддерживая их. В статье его назвали "Вдохновляющим лидером военного времени".
"Washington Post" также добавили, что кампания Кличко в социальных сетях не только способствовала международной поддержке Украины, но послужила объединяющей силой для украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Такий тупий, прикинь.
@cave214
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https://mobile.twitter.com/cave214/status/1512738050744496129 9 квіт.
До войны над Кличко любили прикалываться- типо дурачок, слова не может связать.
Счас слушаю его вью с Гордоном.
Спрашивает- было страшно. Кличко-"страх- божий дар, позволяющий сохранить жизнь,трусость- тяжкий грех"© Вот вам и боксер... Не по бумажке, кстати,читал.
Відомий як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 кікбоксер
Громадянство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна
Національність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1513788461706272768 2 ч
- Как правильно писать: "мой сын поехал воевать на Украину" или "в Украину"?
- Если его в Украине уже закопали в яму - то "в Украину".
А если его труп забирать не хотят, что бывает очень часто, он прямо на земле лежит и его собаки доедают, тогда "на Украину".
С ума можно сойти от такой суммы "денжищь". За оборону я теперь спокоен.
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Це вам не Байден з посольством США..