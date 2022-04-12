Кличко рассказал Washington Post, почему российские войска не взяли Киев

Российские солдаты воюют за деньги, а украинские – защищают свои семьи.

Американское издание "Washington Post" рассказало в своей статье о жизни Киева во время войны и о причинах, почему же Украина выстояла вопреки ожиданиям военных экспертов и Западных политиков. В статье также обнародовали интервью с мэром Киева Виталием Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска сражаются за деньги. Украинские солдаты защищают наши семьи, наших женщин, наших детей и будущее наших семей, будущее нашей страны", - приводит издание слова Виталия Кличко.

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Журналисты отметили, что Кличко не только лично прибывал на места ракетных ударов в столице, но и общался с пострадавшими горожанами, поддерживая их. В статье его назвали "Вдохновляющим лидером военного времени".

"Washington Post" также добавили, что кампания Кличко в социальных сетях не только способствовала международной поддержке Украины, но послужила объединяющей силой для украинцев.