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Новости Война
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Киев (24762) Кличко (4455)

Кличко рассказал Washington Post, почему российские войска не взяли Киев

кличко

Российские солдаты воюют за деньги, а украинские – защищают свои семьи.

Американское издание "Washington Post" рассказало в своей статье о жизни Киева во время войны и о причинах, почему же Украина выстояла вопреки ожиданиям военных экспертов и Западных политиков. В статье также обнародовали интервью с мэром Киева Виталием Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска сражаются за деньги. Украинские солдаты защищают наши семьи, наших женщин, наших детей и будущее наших семей, будущее нашей страны", - приводит издание слова Виталия Кличко.

Читайте: Нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня", - Кличко

Журналисты отметили, что Кличко не только лично прибывал на места ракетных ударов в столице, но и общался с пострадавшими горожанами, поддерживая их. В статье его назвали "Вдохновляющим лидером военного времени".

"Washington Post" также добавили, что кампания Кличко в социальных сетях не только способствовала международной поддержке Украины, но послужила объединяющей силой для украинцев.
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Топ комментарии
+25
Кличко знає добре німецьку і англійську.
Такий тупий, прикинь.
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12.04.2022 13:18
+18
Віталік крутий
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12.04.2022 13:02
+18
Тобто зеленський і арестович - це оратори від Бога?
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12.04.2022 13:09
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Віталік крутий
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12.04.2022 13:02 Ответить
Тобто зеленський і арестович - це оратори від Бога?
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12.04.2022 13:09 Ответить
Та ще й великі "інтелектуали", майстри *******.
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12.04.2022 13:41 Ответить
Тобі краще взагалі мовчати, пеніс апольтсев.
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12.04.2022 13:10 Ответить
Дуніс ти недоумок?
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12.04.2022 13:10 Ответить
Ты киевлян спросил по поводу Кличко? Или ты так-набросить за мордорский кошт?
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12.04.2022 13:13 Ответить
Кличко знає добре німецьку і англійську.
Такий тупий, прикинь.
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12.04.2022 13:18 Ответить
І в шахи непогано грає.
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12.04.2022 13:26 Ответить
Сave


@cave214

·
https://mobile.twitter.com/cave214/status/1512738050744496129 9 квіт.



До войны над Кличко любили прикалываться- типо дурачок, слова не может связать.
Счас слушаю его вью с Гордоном.
Спрашивает- было страшно. Кличко-"страх- божий дар, позволяющий сохранить жизнь,трусость- тяжкий грех"© Вот вам и боксер... Не по бумажке, кстати,читал.
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12.04.2022 13:22 Ответить
Кличко и раньше без проблем на радио давал интервью. На украинском, кстати, хотя для него родным был русский. Так же есть предположение, что интервью WP он давал на английском языке. Поэтому сравнивать его с актером, который может только по бумажке читать как бы глупо. А этот товарищ, видимо, Г+Г пересмотрел.
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12.04.2022 13:57 Ответить
Вы не правы.Бубочка может и без бумажки,- по телесуфлеру,когда перед мордой,позади микрофонов на экране он почти правильно читает текст, нписаный спичмейкерами...
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25.05.2022 16:29 Ответить
Такий "авторитет інтелектуальності" Кличко має саме завдяки Зеленському бо той постійно висміював діючого мера Києва зі сцени, створивши образ не дуже розумного боксера, який попхався у політику. До речі, Кличко, як виявилося пізніше, в рази розумніший за Зеленського і Арестовича разом узятих. Щоб це зрозуміти варто подивитися перше ліпше інтерв'ю.
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12.04.2022 13:25 Ответить
І це -

Відомий як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 кікбоксер

Громадянство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна

Національність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
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12.04.2022 13:31 Ответить
Что зеля,что его шобла только обсырать умеют людей,потому,как в голове пусто.Арестович отправил Бурбу за границу,а он оказывается защищает Украину с оружием.На месте Бурбы я бы тому говнюку бошку прострелил бы
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12.04.2022 13:33 Ответить
Особисто Вам рівень розвитку не дозволяє навіть вивчити мову країни проживання, тому не варто роззявляти пащеку щодо інтелекту Кличка. Повірте, він у нього в рази вищий за Ваш. Якщо Вам більш цікаві артисти розмовного жанру - то це до Обдристовича.
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12.04.2022 13:39 Ответить
Pan Doktor


@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1513788461706272768 2 ч



- Как правильно писать: "мой сын поехал воевать на Украину" или "в Украину"?
- Если его в Украине уже закопали в яму - то "в Украину".
А если его труп забирать не хотят, что бывает очень часто, он прямо на земле лежит и его собаки доедают, тогда "на Украину".
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12.04.2022 13:16 Ответить
В довоенной версии ответ звучал так: правильно "изУкраины", и чем быстрее, тем лучше.
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12.04.2022 13:27 Ответить
Киев наращивает численность и материальное обеспечение подразделений территориальной обороны и выделил на эти цели аж 40 млн грн на весь 2022 год!
С ума можно сойти от такой суммы "денжищь". За оборону я теперь спокоен.
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12.04.2022 13:18 Ответить
Не переживай, мы свою терроборону поддерживаем не хуже Майдана.
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12.04.2022 13:22 Ответить
Во всяком случае лишнего не базарил во время войны. Не то как высыпающийся кимушка
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12.04.2022 13:19 Ответить
Кличко, Порошенко, Турчинов, Яценюк...пройшли через Майдан...
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12.04.2022 13:29 Ответить
А проголосовали за клоуна,который срал на Украину
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12.04.2022 13:35 Ответить
Я тут в кого не питаю, ще жодний не відповів, що голосував за Зеленського.
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12.04.2022 13:42 Ответить
Да им стыдно признаться. Я знаю голосовавших за него. Мутно поясняли позицию.
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12.04.2022 14:19 Ответить
Щось не чуть кулявлоба...
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12.04.2022 13:40 Ответить
Гучно гупають порожні бочки, треба діла робити без піару.
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12.04.2022 13:43 Ответить
А де про нього мають чути? На об'єднаному марафоні? Там бубочку вихваляють, "боневтік".
Зайдіть на фейсбук Яценюка, побачите і почуєте.
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy
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12.04.2022 13:52 Ответить
Дякую.
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12.04.2022 14:00 Ответить
Кращий мер Києва всіх часів!
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12.04.2022 14:10 Ответить
Таки да!
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12.04.2022 14:22 Ответить
"Кличко не лише особисто оперативно прибував на місця ракетних ударів у столиці, а й спілкувався із постраждалими городянами, підтримуючи їх. У статті його назвали "Надихаючим лідером воєнного часу".

Це вам не Байден з посольством США..
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12.04.2022 15:03 Ответить
Кличко совершенно верно рассчитал, что киевлянам, записавшимся в тероборону платить не нужно, т.к. их деньги не интересуют и поэтому https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_zaklikav_deputativ_kivradi_pidtrimati_rishennya_neobkhidni_dlya_operativnogo_zabezpechennya_sistemi_teritorialno_oboroni_stolitsi/ на весь 2022 год на оборону Киева для нужд теробороны было выделено всего 40 млн грн !
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24.04.2022 18:02 Ответить
 
 