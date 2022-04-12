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Кличко розповів Washington Post, чому російські війська не взяли Київ

кличко

Російські солдати воюють за гроші, а українські - захищають свої сім'ї.

Американське видання "Washington Post" розповіло у своїй статті про життя Києва під час війни та про причини, чому Україна вистояла всупереч очікуванням військових експертів та Західних політиків. У статті також оприлюднили інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська воюють за гроші. Українські солдати захищають наші сім'ї, наших жінок, наших дітей та майбутнє наших сімей, майбутнє нашої країни", - наводить видання слова Віталія Кличка.

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Журналісти зазначили, що Кличко не лише особисто оперативно прибував на місця ракетних ударів у столиці, а й спілкувався із постраждалими городянами, підтримуючи їх. У статті його назвали "Надихаючим лідером воєнного часу".

"Washington Post" також додали, що кампанія Кличка у соціальних мережах не лише сприяла міжнародній підтримці України, а й послужила об'єднавчою силою для українців.

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Топ коментарі
+25
Кличко знає добре німецьку і англійську.
Такий тупий, прикинь.
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12.04.2022 13:18
+18
Віталік крутий
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12.04.2022 13:02
+18
Тобто зеленський і арестович - це оратори від Бога?
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12.04.2022 13:09
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Віталік крутий
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12.04.2022 13:02 Відповісти
Тобто зеленський і арестович - це оратори від Бога?
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12.04.2022 13:09 Відповісти
Та ще й великі "інтелектуали", майстри *******.
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12.04.2022 13:41 Відповісти
Тобі краще взагалі мовчати, пеніс апольтсев.
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12.04.2022 13:10 Відповісти
Дуніс ти недоумок?
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12.04.2022 13:10 Відповісти
Ты киевлян спросил по поводу Кличко? Или ты так-набросить за мордорский кошт?
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12.04.2022 13:13 Відповісти
Кличко знає добре німецьку і англійську.
Такий тупий, прикинь.
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12.04.2022 13:18 Відповісти
І в шахи непогано грає.
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12.04.2022 13:26 Відповісти
Сave


@cave214

·
https://mobile.twitter.com/cave214/status/1512738050744496129 9 квіт.



До войны над Кличко любили прикалываться- типо дурачок, слова не может связать.
Счас слушаю его вью с Гордоном.
Спрашивает- было страшно. Кличко-"страх- божий дар, позволяющий сохранить жизнь,трусость- тяжкий грех"© Вот вам и боксер... Не по бумажке, кстати,читал.
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12.04.2022 13:22 Відповісти
Кличко и раньше без проблем на радио давал интервью. На украинском, кстати, хотя для него родным был русский. Так же есть предположение, что интервью WP он давал на английском языке. Поэтому сравнивать его с актером, который может только по бумажке читать как бы глупо. А этот товарищ, видимо, Г+Г пересмотрел.
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12.04.2022 13:57 Відповісти
Вы не правы.Бубочка может и без бумажки,- по телесуфлеру,когда перед мордой,позади микрофонов на экране он почти правильно читает текст, нписаный спичмейкерами...
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25.05.2022 16:29 Відповісти
Такий "авторитет інтелектуальності" Кличко має саме завдяки Зеленському бо той постійно висміював діючого мера Києва зі сцени, створивши образ не дуже розумного боксера, який попхався у політику. До речі, Кличко, як виявилося пізніше, в рази розумніший за Зеленського і Арестовича разом узятих. Щоб це зрозуміти варто подивитися перше ліпше інтерв'ю.
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12.04.2022 13:25 Відповісти
І це -

Відомий як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 кікбоксер

Громадянство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна

Національність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
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12.04.2022 13:31 Відповісти
Что зеля,что его шобла только обсырать умеют людей,потому,как в голове пусто.Арестович отправил Бурбу за границу,а он оказывается защищает Украину с оружием.На месте Бурбы я бы тому говнюку бошку прострелил бы
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12.04.2022 13:33 Відповісти
Особисто Вам рівень розвитку не дозволяє навіть вивчити мову країни проживання, тому не варто роззявляти пащеку щодо інтелекту Кличка. Повірте, він у нього в рази вищий за Ваш. Якщо Вам більш цікаві артисти розмовного жанру - то це до Обдристовича.
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12.04.2022 13:39 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1513788461706272768 2 ч



- Как правильно писать: "мой сын поехал воевать на Украину" или "в Украину"?
- Если его в Украине уже закопали в яму - то "в Украину".
А если его труп забирать не хотят, что бывает очень часто, он прямо на земле лежит и его собаки доедают, тогда "на Украину".
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12.04.2022 13:16 Відповісти
В довоенной версии ответ звучал так: правильно "изУкраины", и чем быстрее, тем лучше.
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12.04.2022 13:27 Відповісти
Киев наращивает численность и материальное обеспечение подразделений территориальной обороны и выделил на эти цели аж 40 млн грн на весь 2022 год!
С ума можно сойти от такой суммы "денжищь". За оборону я теперь спокоен.
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12.04.2022 13:18 Відповісти
Не переживай, мы свою терроборону поддерживаем не хуже Майдана.
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12.04.2022 13:22 Відповісти
Во всяком случае лишнего не базарил во время войны. Не то как высыпающийся кимушка
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12.04.2022 13:19 Відповісти
Кличко, Порошенко, Турчинов, Яценюк...пройшли через Майдан...
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12.04.2022 13:29 Відповісти
А проголосовали за клоуна,который срал на Украину
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12.04.2022 13:35 Відповісти
Я тут в кого не питаю, ще жодний не відповів, що голосував за Зеленського.
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12.04.2022 13:42 Відповісти
Да им стыдно признаться. Я знаю голосовавших за него. Мутно поясняли позицию.
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12.04.2022 14:19 Відповісти
Щось не чуть кулявлоба...
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12.04.2022 13:40 Відповісти
Гучно гупають порожні бочки, треба діла робити без піару.
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12.04.2022 13:43 Відповісти
А де про нього мають чути? На об'єднаному марафоні? Там бубочку вихваляють, "боневтік".
Зайдіть на фейсбук Яценюка, побачите і почуєте.
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy
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12.04.2022 13:52 Відповісти
Дякую.
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12.04.2022 14:00 Відповісти
Кращий мер Києва всіх часів!
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12.04.2022 14:10 Відповісти
Таки да!
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12.04.2022 14:22 Відповісти
"Кличко не лише особисто оперативно прибував на місця ракетних ударів у столиці, а й спілкувався із постраждалими городянами, підтримуючи їх. У статті його назвали "Надихаючим лідером воєнного часу".

Це вам не Байден з посольством США..
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12.04.2022 15:03 Відповісти
Кличко совершенно верно рассчитал, что киевлянам, записавшимся в тероборону платить не нужно, т.к. их деньги не интересуют и поэтому https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_zaklikav_deputativ_kivradi_pidtrimati_rishennya_neobkhidni_dlya_operativnogo_zabezpechennya_sistemi_teritorialno_oboroni_stolitsi/ на весь 2022 год на оборону Киева для нужд теробороны было выделено всего 40 млн грн !
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24.04.2022 18:02 Відповісти
 
 