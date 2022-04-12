Кличко розповів Washington Post, чому російські війська не взяли Київ

Російські солдати воюють за гроші, а українські - захищають свої сім'ї.

Американське видання "Washington Post" розповіло у своїй статті про життя Києва під час війни та про причини, чому Україна вистояла всупереч очікуванням військових експертів та Західних політиків. У статті також оприлюднили інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська воюють за гроші. Українські солдати захищають наші сім'ї, наших жінок, наших дітей та майбутнє наших сімей, майбутнє нашої країни", - наводить видання слова Віталія Кличка.

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Журналісти зазначили, що Кличко не лише особисто оперативно прибував на місця ракетних ударів у столиці, а й спілкувався із постраждалими городянами, підтримуючи їх. У статті його назвали "Надихаючим лідером воєнного часу".

"Washington Post" також додали, що кампанія Кличка у соціальних мережах не лише сприяла міжнародній підтримці України, а й послужила об'єднавчою силою для українців.