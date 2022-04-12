Кличко розповів Washington Post, чому російські війська не взяли Київ
Російські солдати воюють за гроші, а українські - захищають свої сім'ї.
Американське видання "Washington Post" розповіло у своїй статті про життя Києва під час війни та про причини, чому Україна вистояла всупереч очікуванням військових експертів та Західних політиків. У статті також оприлюднили інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська воюють за гроші. Українські солдати захищають наші сім'ї, наших жінок, наших дітей та майбутнє наших сімей, майбутнє нашої країни", - наводить видання слова Віталія Кличка.
Журналісти зазначили, що Кличко не лише особисто оперативно прибував на місця ракетних ударів у столиці, а й спілкувався із постраждалими городянами, підтримуючи їх. У статті його назвали "Надихаючим лідером воєнного часу".
"Washington Post" також додали, що кампанія Кличка у соціальних мережах не лише сприяла міжнародній підтримці України, а й послужила об'єднавчою силою для українців.
Будь ласка, зачекайте...
Такий тупий, прикинь.
@cave214
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https://mobile.twitter.com/cave214/status/1512738050744496129 9 квіт.
До войны над Кличко любили прикалываться- типо дурачок, слова не может связать.
Счас слушаю его вью с Гордоном.
Спрашивает- было страшно. Кличко-"страх- божий дар, позволяющий сохранить жизнь,трусость- тяжкий грех"© Вот вам и боксер... Не по бумажке, кстати,читал.
Відомий як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 кікбоксер
Громадянство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна
Національність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
@pan_dok
·
https://twitter.com/pan_dok/status/1513788461706272768 2 ч
- Как правильно писать: "мой сын поехал воевать на Украину" или "в Украину"?
- Если его в Украине уже закопали в яму - то "в Украину".
А если его труп забирать не хотят, что бывает очень часто, он прямо на земле лежит и его собаки доедают, тогда "на Украину".
С ума можно сойти от такой суммы "денжищь". За оборону я теперь спокоен.
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Це вам не Байден з посольством США..