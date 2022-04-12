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Новости Война
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20,8% украинцев сменили место жительства с начала войны, - исследование

війна,нивки,київ,обстріл

81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие 4 недели.

С началом войны 20,8% украинцев сменили место жительства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Война в Украине: социологическое измерение", проведенного компанией "Оперативная социология" по заказу Норвежского института городских и региональных исследований (NIBR) и Университета Осло Метрополитен (OsloMet), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua. 

При этом 81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие 4 недели, а 59,6% выехавших или планирующих выехать за границу хотят как можно скорее вернуться домой.

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Как показывает исследование, самый высокий уровень миграции наблюдается в северных областях. А в Луганской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Херсонской областях зафиксированы самые высокие показатели гуманитарных проблем.

Согласно данным исследования, около 30% населения совершают денежные переводы. 18,7% указали, что стали волонтерами. Еще 33,5% украинцев помогают незнакомым людям самостоятельно.

Как указано в результатах исследования, через два-три месяца 70% украинцев останутся без сбережений. При этом более 89% украинцев считают достаточной международную гуманитарную и финансовую поддержку. В то время как 56,2% граждан Украины называют недостаточной международную военную помощь.

Социологический опрос по теме "Война в Украине: социологическое измерение" проводился среди совершеннолетнего населения Украины в период с 13 по 23 марта методом телефонного интервью, опрошено 3007 респондентов. Цель исследования – выявление проблем, возникших у населения Украины в связи с войной, начатой ​​против нее Российской Федерацией.
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Топ комментарии
+4
В России на границе с Украиной взорвался ж/д мост, по которому доставляли военную технику на Донбасс
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12.04.2022 13:34
+3
По моим личным ощущениям делается абсолютно ВСЕ чтоб люди, те кто вынужден переселитися, уехали за границу и не вернулись.
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12.04.2022 13:50
+2
через два-три місяці 70% українців залишаться без заощаджень. Джерело:

дуже оптиістичний прогноз....
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12.04.2022 13:35
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В России на границе с Украиной взорвался ж/д мост, по которому доставляли военную технику на Донбасс
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12.04.2022 13:34 Ответить
міст повстав проти неправди.
іншим мостам треба брати приклад
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12.04.2022 13:36 Ответить
через два-три місяці 70% українців залишаться без заощаджень. Джерело:

дуже оптиістичний прогноз....
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12.04.2022 13:35 Ответить
Вообщем не досчитаемся несколько миллионов украинцев, когда к беженцам присоединятся мужики и останутся на пмж за границей. Это цена войны и повод задуматься нашим гавно-политикам , к каким плачевным результатам приводит и их в том числе "гениальное" кэривныцтво
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12.04.2022 13:37 Ответить
можливо так все і було задумано!
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12.04.2022 13:48 Ответить
Какие проблемы у населения, серьёзно?! Выглядит как насмешка.
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12.04.2022 13:48 Ответить
По моим личным ощущениям делается абсолютно ВСЕ чтоб люди, те кто вынужден переселитися, уехали за границу и не вернулись.
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12.04.2022 13:50 Ответить
Только волонтёрам уважение.
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12.04.2022 14:00 Ответить
И военным.
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12.04.2022 14:00 Ответить
Ну где-то так. За границей получше условия и организация. У нас даже элементарные вещи делают через зад.

Решили у нас оказать помощь внутренним переселенцам из зон боевых действий (скорее всего за деньги от международной помощи). Дать 2000 грн/мес на проживание.

Лажа уже на этапе формулировки задачи. Дело в том, что все в зоне боевых действий нуждаются в помощи. А не только те кто выехали. И логично дать те нещасные 2к всем.

Но нет. Давайте теперь мы будем регистрировать переселенцев на новом месте жительства. Вручную естественно. В темпе примерно 500к в месяц. То есть только бумажки потянут больше года. Наверное по расчётам чинуш за это время все вернутся,ничего платить вообще не нужно. А помощь можно "освоить" более прибыльным способом.
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12.04.2022 14:05 Ответить
 
 