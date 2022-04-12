20,8% украинцев сменили место жительства с начала войны, - исследование
81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие 4 недели.
С началом войны 20,8% украинцев сменили место жительства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Война в Украине: социологическое измерение", проведенного компанией "Оперативная социология" по заказу Норвежского института городских и региональных исследований (NIBR) и Университета Осло Метрополитен (OsloMet), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
При этом 81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие 4 недели, а 59,6% выехавших или планирующих выехать за границу хотят как можно скорее вернуться домой.
Как показывает исследование, самый высокий уровень миграции наблюдается в северных областях. А в Луганской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Херсонской областях зафиксированы самые высокие показатели гуманитарных проблем.
Согласно данным исследования, около 30% населения совершают денежные переводы. 18,7% указали, что стали волонтерами. Еще 33,5% украинцев помогают незнакомым людям самостоятельно.
Как указано в результатах исследования, через два-три месяца 70% украинцев останутся без сбережений. При этом более 89% украинцев считают достаточной международную гуманитарную и финансовую поддержку. В то время как 56,2% граждан Украины называют недостаточной международную военную помощь.
Социологический опрос по теме "Война в Украине: социологическое измерение" проводился среди совершеннолетнего населения Украины в период с 13 по 23 марта методом телефонного интервью, опрошено 3007 респондентов. Цель исследования – выявление проблем, возникших у населения Украины в связи с войной, начатой против нее Российской Федерацией.
Пожалуйста, подождите...
іншим мостам треба брати приклад
дуже оптиістичний прогноз....
Решили у нас оказать помощь внутренним переселенцам из зон боевых действий (скорее всего за деньги от международной помощи). Дать 2000 грн/мес на проживание.
Лажа уже на этапе формулировки задачи. Дело в том, что все в зоне боевых действий нуждаются в помощи. А не только те кто выехали. И логично дать те нещасные 2к всем.
Но нет. Давайте теперь мы будем регистрировать переселенцев на новом месте жительства. Вручную естественно. В темпе примерно 500к в месяц. То есть только бумажки потянут больше года. Наверное по расчётам чинуш за это время все вернутся,ничего платить вообще не нужно. А помощь можно "освоить" более прибыльным способом.