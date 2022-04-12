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20,8% українців змінили місце проживання з початку війни, - дослідження

війна,нивки,київ,обстріл

81,6% українців не планують змінювати своє місцеперебування в наступні 4 тижні.

З початком війни 20,8% українців змінили місце проживання. Про це свідчать результати соціологічного опитування "Війна в Україні: соціологічний вимір", проведеного компанією "Оперативна соціологія" на замовлення Норвезького інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) та Університету Осло Метрополітен (OsloMet), передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

При цьому 81,6% українців не планують змінювати своє місцеперебування в наступні 4 тижні, а 59,6% тих, хто виїхав або планує виїхати за кордон, хочуть якнайшвидше повернутись додому.

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Як свідчить дослідження, найвищий рівень міграції спостерігається в північних областях. А в Луганській, Донецькій, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях зафіксовано найвищі показники гуманітарних проблем.

Згідно з даними дослідження, близько 30% населення роблять грошові перекази. 18,7% вказали, що стали волонтерами. Ще 33,5% українців допомагають незнайомим людям самостійно.

Як вказано в результатах дослідження, через два-три місяці 70% українців залишаться без заощаджень. При цьому більш ніж 89% українців вважають достатньою міжнародну гуманітарну й фінансову підтримку. Тоді як 56,2% громадян України називають недостатньою міжнародну воєнну допомогу.

Соціологічне опитування на тему "Війна в Україні: соціологічний вимір" проводилось серед повнолітнього населення України в період із 13 по 23 березня методом телефонного інтерв’ю, опитано 3007 респондентів. Мета дослідження - виявлення проблем, які виникли в населення України у зв’язку з війною, розпочатою проти неї Російською Федерацією.

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Топ коментарі
+4
В России на границе с Украиной взорвался ж/д мост, по которому доставляли военную технику на Донбасс
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12.04.2022 13:34
+3
По моим личным ощущениям делается абсолютно ВСЕ чтоб люди, те кто вынужден переселитися, уехали за границу и не вернулись.
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12.04.2022 13:50
+2
через два-три місяці 70% українців залишаться без заощаджень. Джерело:

дуже оптиістичний прогноз....
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12.04.2022 13:35
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В России на границе с Украиной взорвался ж/д мост, по которому доставляли военную технику на Донбасс
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12.04.2022 13:34 Відповісти
міст повстав проти неправди.
іншим мостам треба брати приклад
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12.04.2022 13:36 Відповісти
через два-три місяці 70% українців залишаться без заощаджень. Джерело:

дуже оптиістичний прогноз....
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12.04.2022 13:35 Відповісти
Вообщем не досчитаемся несколько миллионов украинцев, когда к беженцам присоединятся мужики и останутся на пмж за границей. Это цена войны и повод задуматься нашим гавно-политикам , к каким плачевным результатам приводит и их в том числе "гениальное" кэривныцтво
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12.04.2022 13:37 Відповісти
можливо так все і було задумано!
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12.04.2022 13:48 Відповісти
Какие проблемы у населения, серьёзно?! Выглядит как насмешка.
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12.04.2022 13:48 Відповісти
По моим личным ощущениям делается абсолютно ВСЕ чтоб люди, те кто вынужден переселитися, уехали за границу и не вернулись.
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12.04.2022 13:50 Відповісти
Только волонтёрам уважение.
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12.04.2022 14:00 Відповісти
И военным.
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12.04.2022 14:00 Відповісти
Ну где-то так. За границей получше условия и организация. У нас даже элементарные вещи делают через зад.

Решили у нас оказать помощь внутренним переселенцам из зон боевых действий (скорее всего за деньги от международной помощи). Дать 2000 грн/мес на проживание.

Лажа уже на этапе формулировки задачи. Дело в том, что все в зоне боевых действий нуждаются в помощи. А не только те кто выехали. И логично дать те нещасные 2к всем.

Но нет. Давайте теперь мы будем регистрировать переселенцев на новом месте жительства. Вручную естественно. В темпе примерно 500к в месяц. То есть только бумажки потянут больше года. Наверное по расчётам чинуш за это время все вернутся,ничего платить вообще не нужно. А помощь можно "освоить" более прибыльным способом.
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12.04.2022 14:05 Відповісти
 
 