Подписан Меморандум о сотрудничестве между центральными банками Украины и Польши

Национальные банки Украины и Польши подписали общий меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НБУ.

11 апреля Национальный банк Украины и Национальный банк Польши (НБП) подписали Меморандум о договоренностях по усилению сотрудничества в условиях военной агрессии РФ против Украины. Это является основой для расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух институтов, а также установлению более тесных связей в финансовой и банковской сферах между двумя странами.

"Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной. Я искренне благодарен вам и вашей команде за огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину. Одним из безоговорочных доказательств этого является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов США", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко, обращаясь при подписании Меморандума к главе Национального банка Польши Адаму Глапинскому.

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"Во время встречи в Варшаве мы обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые возникли перед центральными банками из-за войны в Украине. Вместе с Кириллом Шевченко мы подписали Меморандум о договоренностях на подтверждение наших хороших отношений и прочных связей между нашими банками", – сказал профессор Адам Глапинский.