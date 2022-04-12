РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4871 посетитель онлайн
Новости Война
2 018 3
банки (1930) НБУ (4734) Польша (8138) Украина (44294) Шевченко Кирилл (69)

Подписан Меморандум о сотрудничестве между центральными банками Украины и Польши

нбу,нацбанк

Национальные банки Украины и Польши подписали общий меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НБУ.

11 апреля Национальный банк Украины и Национальный банк Польши (НБП) подписали Меморандум о договоренностях по усилению сотрудничества в условиях военной агрессии РФ против Украины. Это является основой для расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух институтов, а также установлению более тесных связей в финансовой и банковской сферах между двумя странами.

"Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной. Я искренне благодарен вам и вашей команде за огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину. Одним из безоговорочных доказательств этого является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов США", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко, обращаясь при подписании Меморандума к главе Национального банка Польши Адаму Глапинскому.

Читайте: В Польше с подозрением в шпионаже задержали россиянина

"Во время встречи в Варшаве мы обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые возникли перед центральными банками из-за войны в Украине. Вместе с Кириллом Шевченко мы подписали Меморандум о договоренностях на подтверждение наших хороших отношений и прочных связей между нашими банками", – сказал профессор Адам Глапинский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
меморандум мід банком РП і трьохлітровим банком
показать весь комментарий
12.04.2022 13:56 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 13:59 Ответить
Сейчас хорошее время ввести украинские Державные банки в европейские страны . Ощадбанк и Приват банк
. чтобы отделения банков были в Европе .
У Приватбанка сильнейшая мобильная программа Приват 24. Ради неё многие европейцы откроют в банке счета
показать весь комментарий
12.04.2022 14:11 Ответить
 
 