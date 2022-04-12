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Польша (8138) шпионаж (1348) дипломаты (629)

В Польше с подозрением в шпионаже задержали россиянина

Польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживавшего на территории страны россиянина. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что мужчина занимался шпионской деятельностью в пользу разведки Российской Федерации. Он должен, среди прочего, собирать информацию о воинских частях, их технике и укомплектованности", - сказано в сообщении.

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Прокуратура объявила россиянину о подозрении в шпионаже. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому временный арест на три месяца. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, после вторжения России в Украину страны начали массово высылать российских дипломатов-шпионов.
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Топ комментарии
+18
Братья поляки сделайте на пилораме из одного касапа двух.
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12.04.2022 13:31
+13
Skurwasyn jebany! No to zamknąć gościa na 10 lat i tyle 😡
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12.04.2022 13:29
+12
Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах.
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12.04.2022 13:30
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Skurwasyn jebany! No to zamknąć gościa na 10 lat i tyle 😡
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12.04.2022 13:29 Ответить
так ще й сепари понаїхали
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12.04.2022 13:30 Ответить
це точно! тут лугандонів тепер - тьма!! 😡😡
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12.04.2022 13:37 Ответить
Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах.
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12.04.2022 13:30 Ответить
Kogda Rossijskuju nedoimperiju podelit na otdelnije gosudarstve po narodam, zhivuschih tam, vopros otpadjet sam po sebe.
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12.04.2022 13:51 Ответить
Не надо. Слова русь, росия уже скомпроментированы. Пускай они себя называют как хотят. Проще распознать врага. Русский- значит плохой во всех возможных смыслах.
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12.04.2022 14:16 Ответить
Братья поляки сделайте на пилораме из одного касапа двух.
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12.04.2022 13:31 Ответить
"Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі."
Для нього тюрма в ЕС буде як курорт..
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12.04.2022 13:32 Ответить
Польская? Не думаю. Да, тут не рф, но тоже есть понятия. Легко ему точно не будет.
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12.04.2022 14:14 Ответить
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12.04.2022 13:50 Ответить
После отсидки пинком в родную говень. Если со свиноматкой живет или успел подсвинка сделать, то и их в родную говень.
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12.04.2022 13:33 Ответить
Нельзя его отправлять. Надо держать тут. А вот самку очень даже можно выслать.
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12.04.2022 14:15 Ответить
В Україні потрібно ухвалити закон про позбавлення громадянства для таких, а не 10 років
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12.04.2022 13:35 Ответить
Гнати кацапів з усіх країн
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12.04.2022 13:54 Ответить
как нєожіданно!
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12.04.2022 14:02 Ответить
на костер демона!
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12.04.2022 14:11 Ответить
 
 