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СБУ сообщила подробности задержания агента российских спецслужб, работавшего в разных госструктурах Украины. ВИДЕО

Контрразведка СБУ сообщила подробности задержания агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанный признается, что с 2014 работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Был завербован после того, как бежал из Донбасса в Белгород. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.

Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике.

Читайте: Создала сеть информаторов – получила 13 лет. В г. Ривне осудили женщину за госизмену, - Офис Генпрокурора

В ходе спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и в конце концов схватили в Донецкой области. Предателю грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший сотрудник АП, работавший на ГРУ, был задержан на границе Харьковской и Донецкой областей

правоохранительные органы (2970) СБУ (19901) силовики (2799) шпионаж (1388)


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Топ комментарии
+96
А агентуру, разминировавшую перешеек уже задержали? Или это привидение было? Начальник СБУ у Херсонской области уже сидит?
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11.04.2022 20:11
+52
А раптом він через Печерський суд відновиться на посаді?!
Не можна поважному чиновнику псувати репутацію!
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11.04.2022 20:25
+43
А теперь пусть СБУ расскажет подробицы,почему он там працював.
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11.04.2022 20:11
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А агентуру, разминировавшую перешеек уже задержали? Или это привидение было? Начальник СБУ у Херсонской области уже сидит?
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11.04.2022 20:11 Ответить
а де генерал Наумов, нач. ГУ внутр. безпеки? Також втік? Як тоді Президнт повинен оцінити роботу Голови Служби? Чи робити вигляд, що нічого не сталося.
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11.04.2022 20:40 Ответить
А теперь пусть СБУ расскажет подробицы,почему он там працював.
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11.04.2022 20:11 Ответить
до речі, а як проводилася спецперевірка?
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11.04.2022 20:36 Ответить
ну як: донецький втік до Бєлгорода - раз. Потім хтось почав його влаштовувати в суди, в армію - два. Хто ж ті, що влаштовували? Чи не портнов із татаровим?
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11.04.2022 21:53 Ответить
на кол!
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11.04.2022 20:11 Ответить
У агентов которых ловит СБУ есть вообще фамилии. Или народу Украины не положено знать.
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11.04.2022 20:12 Ответить
А раптом він через Печерський суд відновиться на посаді?!
Не можна поважному чиновнику псувати репутацію!
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11.04.2022 20:25 Ответить
Єрмак? Не?
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11.04.2022 20:23 Ответить
На Арестовича чем то похож. (На Буншу нашего чем то похож)
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11.04.2022 20:24 Ответить
Ну наконец то мы поймали предателя слившего операцию по вагнеровцам ! А мы то думали что это ......... !
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11.04.2022 20:25 Ответить
бо набирали тих донецьких як з гарячки і в суди і в прокуратури, і в поліції, і в органи управління. отож
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11.04.2022 20:27 Ответить
єрмака??
чи баканова..
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11.04.2022 20:30 Ответить
Невже сам Порошенко?!
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11.04.2022 20:30 Ответить
Пердатіля якогось зловили, розмазню типу фото залили...хернею і піаром займаються, сморід зелений.
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11.04.2022 20:30 Ответить
До речі, зобов'язання Порошенку присудили на 2 місяці. Невже тепер продовжили?
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11.04.2022 20:32 Ответить
Повідомляю про ще дві диверсійні групи:- перша це Члени партії регіонів, опзж і "наші".,
друга- Всі попи московського патріархату і величезна частка їх прихожан!! Працюйте...
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11.04.2022 20:34 Ответить
Баканов сам прихожанин у московских попов и против своих работать не будет
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11.04.2022 20:45 Ответить
І ось цей кацапомовний "Регін" з Даунбаса спокійно роками працював в державних органах і хтось дбайливо його пропихав все вище і вище... Що там про "детектори брехні" нам розповідали?
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11.04.2022 20:34 Ответить
Регін а навпаки нігер.
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11.04.2022 21:44 Ответить
креатура Райніна?
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11.04.2022 20:34 Ответить
А Райнина кто назначил? Может Зинка?
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11.04.2022 20:47 Ответить
А як там стосовно не колишніх а нинішніх які працюють в адміністрації і призначені цією адмінстрацією у інших місцях, включаючи органи безпеки держави?
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11.04.2022 20:34 Ответить
Тут пока успехов не замечено. Когда нибудь потом. При следующей власти.
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11.04.2022 20:42 Ответить
А чому довічники просто "сидят"? Потрібно відправляти на шкідливі, та тяжкі роботи, щоб бажали померти, а ніж так жити.
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11.04.2022 20:37 Ответить
А кто там будет за ними следить, содержать, кормить и пр? Или на предприятии руководству небуем больше заниматься, как чикатилам наряды выписывать?
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11.04.2022 20:43 Ответить
Интересная формулировка, похожая на попытку бросить тень на пороха.
Работал в администрации предыдущего президента, НО с началом вторжения получил задание...
А где же он 3 года при клоуне работал, если получил задание?
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11.04.2022 20:39 Ответить
Так особисте ж зобов'язання у Пороха закінчилося... А нічого не нарили... І спілкування з західними колегами йому не зруйнували... І його волонтерській діяльності не завадили...
От і треба щось швиденько знов вигадувати...
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11.04.2022 21:34 Ответить
ну хоть сивоху уберегли...баклановцы сыла!
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11.04.2022 20:40 Ответить
там, в ОПі, кротами на чолі з єрмаком-м, який відпустив вагнерівців на війну з Україною, ********* татаровими-портними - аж кишить.. та й перемовники з Московією, чахлиє арахніди, також не викликають довіри..(
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11.04.2022 20:41 Ответить
Про Демченка давно нічого не чути. 🤔
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11.04.2022 20:57 Ответить
Може це він.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm Де ж ваш начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, чому його не видно, як там його друзі у Москві
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11.04.2022 20:41 Ответить
Татарову довічне позбавлення волі !
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11.04.2022 20:42 Ответить
Мені цікаво знать про агентів Путіна в адміністрації нинішнього президента-нпвіщо мені про колишнього-ви б ще б про Кучму нагадали
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11.04.2022 20:45 Ответить
думали і придумали цапа терпілу. Я подумав то подоляк чи татаров.
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11.04.2022 20:46 Ответить
Це не всі зрадники.
Працюйте краще
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11.04.2022 20:49 Ответить
Контррозвідка СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах. Джерело:

А коли будуть подробиці затримання агентів російських спецслужб,
які працюють в теперішній ОПі? Чи ще не на часі??
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11.04.2022 20:53 Ответить
Підсилить переговорну групу хламідії?
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11.04.2022 20:57 Ответить
Арестович?
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11.04.2022 21:18 Ответить
Інформаційний перебевон. Імя Хвамілія? Татарова відмазують.
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11.04.2022 21:41 Ответить
Невже нарешті затримали єрмака? Чи хоча б демченка?
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11.04.2022 22:09 Ответить
Все эти новости обо всем да ни о чём сугубо для того, что бы отвлечь наше внимание от движух коломойского
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11.04.2022 23:19 Ответить
ТАК БЫЛА ИЛИ НЕТ СПЕЦ ОПЕРАЦИЯ ПО ВАГНЕРОВЦАМ ИЛИ КАК СКАЗАЛА БЕЗУГЛАЯ-БЕЗМОЗГЛАЯ ЭТО БЫЛ СПЭЦЗАХИД --- ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК БУДЬ ЛАСКА И ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ЭВАКУАЦИИ ПОСОЛЬСТВ ИЗ КИЕВА НЕ НАЧАЛИ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ ИЗ БУЧИ .ИРПЕНЯ . ГОСТОМЕЛЯ
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12.04.2022 06:45 Ответить
Як зрозуміло в цій дешевій постановці головне це фраза, "працював в адміністрації колишнього президента". Лейтенанту прийдеться відповісти за все, от воно тупоголове пробує відмазатись, не вийде **** зелена закінчиш погано.
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12.04.2022 07:12 Ответить
 
 