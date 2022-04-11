СБУ сообщила подробности задержания агента российских спецслужб, работавшего в разных госструктурах Украины. ВИДЕО
Контрразведка СБУ сообщила подробности задержания агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задержанный признается, что с 2014 работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Был завербован после того, как бежал из Донбасса в Белгород. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.
Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике.
В ходе спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и в конце концов схватили в Донецкой области. Предателю грозит пожизненное лишение свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не можна поважному чиновнику псувати репутацію!
чи баканова..
друга- Всі попи московського патріархату і величезна частка їх прихожан!! Працюйте...
Работал в администрации предыдущего президента, НО с началом вторжения получил задание...
А где же он 3 года при клоуне работал, если получил задание?
От і треба щось швиденько знов вигадувати...
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/op-svidomo-obbrihue-burbu-yakij-na-vidminu-vid-usih-spivrobitnikiv-op-brav-uchast-u-bojovih-diyah.htm Де ж ваш начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, чому його не видно, як там його друзі у Москві
Працюйте краще
А коли будуть подробиці затримання агентів російських спецслужб,
які працюють в теперішній ОПі? Чи ще не на часі??