СБУ сообщила подробности задержания агента российских спецслужб, работавшего в разных госструктурах Украины. ВИДЕО

Контрразведка СБУ сообщила подробности задержания агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанный признается, что с 2014 работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Был завербован после того, как бежал из Донбасса в Белгород. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.

Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике.

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В ходе спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и в конце концов схватили в Донецкой области. Предателю грозит пожизненное лишение свободы.

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