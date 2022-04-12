У Польщі з підозрою у шпигунстві затримали росіянина

Польська прокуратура заявила про затримання росіянина, який постійно проживав на території країни. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їхню техніку та укомплектованість", - сказано в повідомленні.

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Прокуратура оголосила росіянину про підозру в шпигунстві. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, після вторгнення Росії в Україну країни почали масово висилати російських дипломатів-шпигунів.