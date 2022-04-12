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Польща (8246) шпигунство (953) дипломати (559)

У Польщі з підозрою у шпигунстві затримали росіянина

Польська прокуратура заявила про затримання росіянина, який постійно проживав на території країни. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їхню техніку та укомплектованість", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського дипломата у Болгарії підозрюють у шпигунстві

Прокуратура оголосила росіянину про підозру в шпигунстві. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, після вторгнення Росії в Україну країни почали масово висилати російських дипломатів-шпигунів.
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Топ коментарі
+18
Братья поляки сделайте на пилораме из одного касапа двух.
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12.04.2022 13:31
+13
Skurwasyn jebany! No to zamknąć gościa na 10 lat i tyle 😡
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12.04.2022 13:29
+12
Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах.
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12.04.2022 13:30
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Skurwasyn jebany! No to zamknąć gościa na 10 lat i tyle 😡
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12.04.2022 13:29 Відповісти
так ще й сепари понаїхали
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12.04.2022 13:30 Відповісти
це точно! тут лугандонів тепер - тьма!! 😡😡
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12.04.2022 13:37 Відповісти
Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах.
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12.04.2022 13:30 Відповісти
Kogda Rossijskuju nedoimperiju podelit na otdelnije gosudarstve po narodam, zhivuschih tam, vopros otpadjet sam po sebe.
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12.04.2022 13:51 Відповісти
Не надо. Слова русь, росия уже скомпроментированы. Пускай они себя называют как хотят. Проще распознать врага. Русский- значит плохой во всех возможных смыслах.
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12.04.2022 14:16 Відповісти
Братья поляки сделайте на пилораме из одного касапа двух.
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12.04.2022 13:31 Відповісти
"Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі."
Для нього тюрма в ЕС буде як курорт..
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12.04.2022 13:32 Відповісти
Польская? Не думаю. Да, тут не рф, но тоже есть понятия. Легко ему точно не будет.
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12.04.2022 14:14 Відповісти
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12.04.2022 13:50 Відповісти
После отсидки пинком в родную говень. Если со свиноматкой живет или успел подсвинка сделать, то и их в родную говень.
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12.04.2022 13:33 Відповісти
Нельзя его отправлять. Надо держать тут. А вот самку очень даже можно выслать.
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12.04.2022 14:15 Відповісти
В Україні потрібно ухвалити закон про позбавлення громадянства для таких, а не 10 років
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12.04.2022 13:35 Відповісти
Гнати кацапів з усіх країн
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12.04.2022 13:54 Відповісти
как нєожіданно!
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12.04.2022 14:02 Відповісти
на костер демона!
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12.04.2022 14:11 Відповісти
 
 