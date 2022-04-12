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Hesburger в течение апреля закроет все свои рестораны в России

рф,санкції

Финская сеть быстрого питания Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России.

В пресс-релизе Hesburger сообщает, что местным предпринимателям было разослано сообщение, в котором говорится, что они должны немедленно закрыть рестораны.

Финская сеть имеет семь ресторанов в Киеве.

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"Насколько нам известно, все наши украинские работники живы. Рестораны также были разрушены во время боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасным для сотрудников и клиентов", – заявил в пресс-релизе исполнительный директор компании Кари Салмела.

Ранее финская компания Hesburger заявляла, что закрывает свои заведения в Беларуси. Компания планировала уйти с российского и белорусского рынков этим летом.

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Мене одного теліпає від кількості сотень захдних компаній в парашці, в Україні набагато менше... а в рабсії їм було медом намазано, всі ж такі заможні
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12.04.2022 14:52 Ответить
Нет! Просто раися была интегрирована в международную экономику + там не разрешали кошмарить иностранный бизнес (своих разрешали).

Теперь главный вопрос - почему в Украину не инвестировали и не заходили на наш рынок (добыча полезных ископаемых 50 на 50)?
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12.04.2022 15:13 Ответить
Потому что какой-то латышский бизнесмен (фамилию не помню) в 2016 году вложил миллионы в бизнес, приехали наши братки, кинули 30 вооруженных титушек, отжали бизнес, эстонец 6 лет судится и не может ничего сделать. Кому оно надо было после этого у нас что-то вкладывать?
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12.04.2022 15:52 Ответить
Я ж об этом и пытаюсь сказать, вернее включить критическое мышление у адептов "намазывания на хлеб" (к автору коммента не имеет отношения)
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12.04.2022 16:01 Ответить
Это у него Скаймолл отжали?
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12.04.2022 20:35 Ответить
Не, это другой, купил сеть заправок и через неделю у него их отжали
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12.04.2022 21:52 Ответить
Nu tak latish ilji estonjec? Eto nje odin i tot zje narod.
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13.04.2022 18:08 Ответить
так на кацапії бабла було дофіга, з жиру бісилися, захотілось ще Україну захопити, але бабло там не скрізь було, мацква, підарбург, ще декілька, а решта дно дніщенське, і замість того, щоб вкладувати у себе, то вирішили Україну якогось хєра захопити, бо так захотілось хворому ублюдку плюгавому.
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12.04.2022 17:25 Ответить
Vsegda predpochital hesburger makdonaldsu. A eto toljko podtverdilo, chto finni - adekvatnij narod.
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13.04.2022 18:10 Ответить
 
 