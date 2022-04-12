Hesburger в течение апреля закроет все свои рестораны в России
Финская сеть быстрого питания Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.
В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России.
В пресс-релизе Hesburger сообщает, что местным предпринимателям было разослано сообщение, в котором говорится, что они должны немедленно закрыть рестораны.
Финская сеть имеет семь ресторанов в Киеве.
"Насколько нам известно, все наши украинские работники живы. Рестораны также были разрушены во время боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасным для сотрудников и клиентов", – заявил в пресс-релизе исполнительный директор компании Кари Салмела.
Ранее финская компания Hesburger заявляла, что закрывает свои заведения в Беларуси. Компания планировала уйти с российского и белорусского рынков этим летом.
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