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Hesburger упродовж квітня закриє всі свої ресторани в Росії

рф,санкції

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger закриє всі свої ресторани в Росії упродовж квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

У березні мережа ресторанів швидкого харчування оголосила про закриття своєї діяльності в Росії.

У пресрелізі Hesburger повідомляє, що місцевим підприємцям було розіслано повідомлення, в яких сказано, що вони мають негайно закрити ресторани.

Фінська мережа також має сім ресторанів у Києві.

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"Наскільки нам відомо, всі наші українські працівники живі. Ресторани також були зруйновані під час бойових дій. Ми не відкриємо жодного ресторану, доки це не буде повністю безпечним для співробітників і клієнтів", – заявив у пресрелізі виконавчий директор компанії Карі Салмела.

Раніше фінська компанія Hesburger заявляла, що закриває свої заклади й у білорусі. Компанія планувала піти з російського та білоруського ринків цього літа.

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Мене одного теліпає від кількості сотень захдних компаній в парашці, в Україні набагато менше... а в рабсії їм було медом намазано, всі ж такі заможні
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12.04.2022 14:52 Відповісти
Нет! Просто раися была интегрирована в международную экономику + там не разрешали кошмарить иностранный бизнес (своих разрешали).

Теперь главный вопрос - почему в Украину не инвестировали и не заходили на наш рынок (добыча полезных ископаемых 50 на 50)?
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12.04.2022 15:13 Відповісти
Потому что какой-то латышский бизнесмен (фамилию не помню) в 2016 году вложил миллионы в бизнес, приехали наши братки, кинули 30 вооруженных титушек, отжали бизнес, эстонец 6 лет судится и не может ничего сделать. Кому оно надо было после этого у нас что-то вкладывать?
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12.04.2022 15:52 Відповісти
Я ж об этом и пытаюсь сказать, вернее включить критическое мышление у адептов "намазывания на хлеб" (к автору коммента не имеет отношения)
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12.04.2022 16:01 Відповісти
Это у него Скаймолл отжали?
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12.04.2022 20:35 Відповісти
Не, это другой, купил сеть заправок и через неделю у него их отжали
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12.04.2022 21:52 Відповісти
Nu tak latish ilji estonjec? Eto nje odin i tot zje narod.
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13.04.2022 18:08 Відповісти
так на кацапії бабла було дофіга, з жиру бісилися, захотілось ще Україну захопити, але бабло там не скрізь було, мацква, підарбург, ще декілька, а решта дно дніщенське, і замість того, щоб вкладувати у себе, то вирішили Україну якогось хєра захопити, бо так захотілось хворому ублюдку плюгавому.
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12.04.2022 17:25 Відповісти
Vsegda predpochital hesburger makdonaldsu. A eto toljko podtverdilo, chto finni - adekvatnij narod.
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13.04.2022 18:10 Відповісти
 
 