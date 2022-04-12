Hesburger упродовж квітня закриє всі свої ресторани в Росії
Фінська мережа швидкого харчування Hesburger закриє всі свої ресторани в Росії упродовж квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.
У березні мережа ресторанів швидкого харчування оголосила про закриття своєї діяльності в Росії.
У пресрелізі Hesburger повідомляє, що місцевим підприємцям було розіслано повідомлення, в яких сказано, що вони мають негайно закрити ресторани.
Фінська мережа також має сім ресторанів у Києві.
"Наскільки нам відомо, всі наші українські працівники живі. Ресторани також були зруйновані під час бойових дій. Ми не відкриємо жодного ресторану, доки це не буде повністю безпечним для співробітників і клієнтів", – заявив у пресрелізі виконавчий директор компанії Карі Салмела.
Раніше фінська компанія Hesburger заявляла, що закриває свої заклади й у білорусі. Компанія планувала піти з російського та білоруського ринків цього літа.
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