Hesburger упродовж квітня закриє всі свої ресторани в Росії

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger закриє всі свої ресторани в Росії упродовж квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

У березні мережа ресторанів швидкого харчування оголосила про закриття своєї діяльності в Росії.

У пресрелізі Hesburger повідомляє, що місцевим підприємцям було розіслано повідомлення, в яких сказано, що вони мають негайно закрити ресторани.

Фінська мережа також має сім ресторанів у Києві.

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"Наскільки нам відомо, всі наші українські працівники живі. Ресторани також були зруйновані під час бойових дій. Ми не відкриємо жодного ресторану, доки це не буде повністю безпечним для співробітників і клієнтів", – заявив у пресрелізі виконавчий директор компанії Карі Салмела.

Раніше фінська компанія Hesburger заявляла, що закриває свої заклади й у білорусі. Компанія планувала піти з російського та білоруського ринків цього літа.

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