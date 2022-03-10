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Burger King припинив підтримку російської мережі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Burger King припинив підтримку російської мережі

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King призупинила підтримку мережі у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

Burger King призупинив будь-яку корпоративну підтримку російського ринку, включаючи операції, маркетинг і ланцюг поставок, а також не буде затверджувати рішення про інвестиції та розширення в РФ.

Раніше компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям.

У Росії в компанії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус".

У РФ мережа Burger King поєднує 800 підприємств швидкого обслуговування.

Також читайте: KFC призупиняє усі інвестиції та розвиток ресторанів у РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Блины с лопаты им!
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10.03.2022 20:09
+3
бургер кінг не навчився робити бліни на лопаті і бояру
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10.03.2022 20:09
+3
Ну і што!!!! Сосиска в тесте и сарделька в теще наше фсйьо!!!
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10.03.2022 20:09
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Блины с лопаты им!
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10.03.2022 20:09 Відповісти
Ягель! какие нах блины
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10.03.2022 20:15 Відповісти
бургер кінг не навчився робити бліни на лопаті і бояру
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10.03.2022 20:09 Відповісти
Ну і што!!!! Сосиска в тесте и сарделька в теще наше фсйьо!!!
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10.03.2022 20:09 Відповісти
Похер, що вони будуть їсти. Тут важливо, що буде купа безробітних
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10.03.2022 20:20 Відповісти
не пропадуть. "блінок-лопатенок", "крошка-макарошка", вотетовсьо
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10.03.2022 20:09 Відповісти
щі -хоть *** полощі і суп трітатуй!!! по краям картошка посредіне к*й!
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10.03.2022 20:12 Відповісти
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10.03.2022 20:14 Відповісти
А що ж тоді олені будуть їсти?
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10.03.2022 21:53 Відповісти
Та, хліб з ягелі... Ви ось на це подивіться: Российские ученые предложили в рамках импортозамещения есть дождевых червей
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10.03.2022 20:24 Відповісти
 
 