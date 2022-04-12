У России нет стратегии, военные планы – на несколько дней, - Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия сейчас воюет, ориентируясь на боевую ситуацию, а не на стратегию, поэтому планы по всей Украине будут зависеть от того, чем завершатся для армии РФ бои на юге и востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на выступление Анны Маляр в общенациональном эфире телеканалов.

Замминистра обороны отметила, что говорить о затишье не приходится, потому что интенсивность боев не спадает, хотя территория, охваченная военными действиями, стала меньше. По словам Маляр, в Украине гораздо больше территорий, которые у врага отбиты или куда враг не попал, но ситуация на захваченных территориях сложная.

С севера страны враг свои войска отвел, но для перегруппировки, отдыха и укрепления.

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"Они ищут сегодня средства, чтобы собрать личный состав, у них с этим проблемы несмотря на то, что они всегда говорили, что у них миллион человек личного состава. Сейчас в это уже сложно поверить. Будет нанесен удар оттуда или не будет - однозначно нельзя утверждать.Потому что если до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую, но четкую перспективу, то сейчас они ситуативно планируют… У них на несколько дней вперед идут планы… Есть общая военная концепция, но часть действий, предпринятых российскими войсками , и решения, принятые Путиным, выходят за пределы военной логики, они эмоциональны иногда, часто иррациональны. Поэтому здесь нельзя однозначно что-либо предвидеть", - подытожила замминобороны.