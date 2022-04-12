У России нет стратегии, военные планы – на несколько дней, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия сейчас воюет, ориентируясь на боевую ситуацию, а не на стратегию, поэтому планы по всей Украине будут зависеть от того, чем завершатся для армии РФ бои на юге и востоке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на выступление Анны Маляр в общенациональном эфире телеканалов.
Замминистра обороны отметила, что говорить о затишье не приходится, потому что интенсивность боев не спадает, хотя территория, охваченная военными действиями, стала меньше. По словам Маляр, в Украине гораздо больше территорий, которые у врага отбиты или куда враг не попал, но ситуация на захваченных территориях сложная.
С севера страны враг свои войска отвел, но для перегруппировки, отдыха и укрепления.
"Они ищут сегодня средства, чтобы собрать личный состав, у них с этим проблемы несмотря на то, что они всегда говорили, что у них миллион человек личного состава. Сейчас в это уже сложно поверить. Будет нанесен удар оттуда или не будет - однозначно нельзя утверждать.Потому что если до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую, но четкую перспективу, то сейчас они ситуативно планируют… У них на несколько дней вперед идут планы… Есть общая военная концепция, но часть действий, предпринятых российскими войсками , и решения, принятые Путиным, выходят за пределы военной логики, они эмоциональны иногда, часто иррациональны. Поэтому здесь нельзя однозначно что-либо предвидеть", - подытожила замминобороны.
Пожалуйста, подождите...
дуже влучні два останніх слова вброса "заступниця міноборони"
Ну-ну...
Ну добре хоч не главою Генштабу
Володимир Зеленскький. В 2000 г. закончил в Киевский национальный экономический университет по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста. 2003-2011 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95».
2011-2012 гг. - генеральный продюсер в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер». И так и далее и тому подобное. И вот теперь он президент и главнокомандующий по совместительству
Євген Магда:
Кілька тез про інформаційну політику в умовах війни:
- вона має бути максимально гомогенною та компетентною, не можна проводити офіційний брифінг, а за годину давати коментар у стилістиці "ваш приватний психоаналітик"
- кожен індивід прагне досягнути межі власної компетентності, і не варто так яскраво демонструвати, що вона вже залишилася далеко позаду
- треба розуміти, що заяви з різницею у місяць "війна закінчиться у квітні" та "війна триватиме до 2035 року (чому не до 3033???)" нічого, крім паніки та нерозуміння викликати у суспільстві не може
- я наглухо не розумію (тобто я РОЗУМІЮ, але "не на часі"), чому військові дії у загальнонаціональному інформаційному просторі НЕ коментують кадрові військові у формі, з нагородами та відповідним лексиконом
- у ********* світі інформація - теж зброя, якою треба володіти вправно і не "стріляти", накриваючи мирне населення